Ти теж самозабанишся?
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:09
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:10
Мне казалось, что в прошлый раз таки зʼясували. Там, по-моему, были достаточно убедительные аргументы. И не только мои, но и других участников.
Или вы настолько увлеклись троллингом, что перестали воспринимать нормальный разговор?
По-моему, вы вполне способны понять, что если график вводится для ограничния нагрузки в сети, то включение аккум. этому мешает.
Как не помню кто писал, если можно включить 8 лаки-групп, то включение аккум. уменьшает это количество до 7. Или ещё меньше, если аккум. много. По-моему, для вас это должно быть более, чем понятно. Вроде, элементарно.
То, что при недостатке генерации включение аккум. приносит вред тоже вызывает сомнения?
Вред, понятно, не тому, у кого есть аккум., а тем, у кого его нет. Если количество энергии ограничено, то тот, кто запасает её в аккум. фактически ворует её у тех, кто аккум. не пользуется. Сумма-то постоянная, если у кого-то стало ээ больше и он может пользоваться ээ круглосуточно, то у кого-то её стало меньше. В реальности ужесточится график - уменьшатся периоды включения и увеличатся отключения.
Срабатывает основной закон физики - закон сохранения энергии.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:18
Якраз сума не постійна.
У вас є 100 кВт генерації, вдень використовують всі 100, ви ще обмежуєте, бо обстрілами пошкоджено обладнання. Звісно якщо в час пік заряджать АКБ, то це тільки шкодить. А якшо вночі споживання 50 кВт, то ви шо вимушені зробить? Звісно- зменшити генерацію, якщо це можливо. А тут раз і на ці 50 кВт люди заряджають свої АКБ і користуються коли електрика обмежена.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:19
Ссылку можно?
А так это похоже на то, за что вы нападаете на акурта на параллельной ветке.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:25
Как раз "такий підхід стимулює". Чем скидывать днём в сеть слишком много энергии, которая будет не оплачена, разумный человек поставит на зарядку электроавтомобиль.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:29
Гугліть Balkonkraftwerk
Перше попавше посилання:
Наші міні-фотоелектричні системи plug-and-play оптимально використовують нове встановлене законодавством обмеження потужності живлення 800 Вт – для максимальної економії та спрощеної реєстрації.
UPD: Саме у Нмеччині не знайшов компенсацію за вироблену електрику, але там компенсують за покупку обладнання. Франція, Голандія компенсують електрику.
Я ні на кого не нападаю, просто не люблю відверту брехню.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:38
Вы вообще читаете, на что отвечаете?
Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена и её просто не хватает, графики вводят, потому что ночью некуда девать ээ и поэтому генерацию уменьшают?
Вы тут раздаёте рекомендации самозабаниться. Вам не стоит последовать своему совету?
А то вы уже графики отключения при авариях ТЭС объясняете тем, что ночью некуда девать ээ, а ОДКБ не отличаете от ТС.
Жаль, что вы не работаете в Центрэнерго. Когда у них вышли их строя все 3 ТЭС одновременно, они никак не могли сообразить, что у них просто ночью лишняя энергия и приходится сокращать генерацию. Вот же идиоты!
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:44
ЛАД
Як бути зі штучно зниженою генерацією АЕС?
Один блок вимкнули, для решти знизили виробництво. Точно питання саме в неможливості виробити? Ні. Я це пояснював ще тоді, коли вам «все було просто і зрозуміло» .
Товкти я ще раз це не буду.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 гру, 2025 01:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:44
Генерації вистачає.
Це ви плутаєте заборону на вступ до НАТО та позаблоковий статус. Ніхто не забороняв подать заявку на вступ до НАТО. Ци дозволили вступать- це вже інше питання.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:45
