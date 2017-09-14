RSS
  #<1 ... 16201162021620316204
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:46

  Hotab написав:Товкти я ще раз це не буду.

А я то думаю...
Добре, замозабанюсь до ранку, всім надобраніч.

Стасюку та шубі- прощавайте.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:46

  Water написав:
  ЛАД написав:Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена и её просто не хватает, графики вводят, потому что ночью некуда девать ээ и поэтому генерацию уменьшают?

Генерації вистачає.

Це ви плутаєте забо.

не Ви писали?
💔 «Як мешканець Львова, прошу скрутити нам половину світла і передати одеситам. Дата. Підпис. Дякую»: — неймовірний пост у тредс зворушив українців

Зазначимо, що Одеська область вже 4(!) добу сидить без світла після цинічних російських обстрілів.

ДТЕК теж прокоментували пост: «Цей тред вилікував мою нервову систему».
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 02:01

  Hotab написав:ЛАД

Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена


Як бути зі штучно зниженою генерацією АЕС?
Один блок вимкнули, для решти знизили виробництво. Точно питання саме в неможливості виробити? Ні. Я це пояснював ще тоді, коли вам «все було просто і зрозуміло» .
Товкти я ще раз це не буду.

Товкти и не надо.
Надо просто понимать, что генерация АЭС снижена тогда, когда проблемы с подстанциями, а не постоянно. Или вы считаете, что её снизили на всю оставшуюся жизнь?
Когда были разрушены/повреждены одновременно все 3 ТЭС Центрэнерго, "штучне зниження генерації АЕС" не требовалось и его не было.
Вы точно стали большим поклонником Греты?
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 02:05

ЛАД

генерация АЭС снижена тогда, когда проблемы с подстанциями, а не постоянно.


Конкретніше. Вона знижена вже кілька днів. Чи тижнів Примусово . У нас проблема з генерацією?
То можна зараз , коли проблема все ж не з генерацією, користуватись батареями?

Вы точно стали большим поклонником Греты?


Ви самі вгамуєтесь зі спробами говорити про мене і мої увлєчєнія, чи допоможе лише розмова про вас?
