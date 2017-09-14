А я то думаю...
Добре, замозабанюсь до ранку, всім надобраніч.
Стасюку та шубі- прощавайте.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:46
не Ви писали?
💔 «Як мешканець Львова, прошу скрутити нам половину світла і передати одеситам. Дата. Підпис. Дякую»: — неймовірний пост у тредс зворушив українців
Зазначимо, що Одеська область вже 4(!) добу сидить без світла після цинічних російських обстрілів.
ДТЕК теж прокоментували пост: «Цей тред вилікував мою нервову систему».
Додано: Сер 17 гру, 2025 02:01
Товкти и не надо.
Надо просто понимать, что генерация АЭС снижена тогда, когда проблемы с подстанциями, а не постоянно. Или вы считаете, что её снизили на всю оставшуюся жизнь?
Когда были разрушены/повреждены одновременно все 3 ТЭС Центрэнерго, "штучне зниження генерації АЕС" не требовалось и его не было.
Вы точно стали большим поклонником Греты?
Додано: Сер 17 гру, 2025 02:05
ЛАД
Конкретніше. Вона знижена вже кілька днів. Чи тижнів Примусово . У нас проблема з генерацією?
То можна зараз , коли проблема все ж не з генерацією, користуватись батареями?
Ви самі вгамуєтесь зі спробами говорити про мене і мої увлєчєнія, чи допоможе лише розмова про вас?
