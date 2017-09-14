|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:46
Hotab написав:
Товкти я ще раз це не буду.
А я то думаю...
Добре, замозабанюсь до ранку, всім надобраніч.
Стасюку та шубі- прощавайте.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:46
Water написав: ЛАД написав:
Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена и её просто не хватает, графики вводят, потому что ночью некуда девать ээ и поэтому генерацию уменьшают?
Генерації вистачає.
Це ви плутаєте забо.
не Ви писали?
💔 «Як мешканець Львова, прошу скрутити нам половину світла і передати одеситам. Дата. Підпис. Дякую»: — неймовірний пост у тредс зворушив українців
Зазначимо, що Одеська область вже 4(!) добу сидить без світла після цинічних російських обстрілів.
ДТЕК теж прокоментували пост: «Цей тред вилікував мою нервову систему».
2
1
Додано: Сер 17 гру, 2025 02:01
Hotab написав:ЛАД
Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена
Як бути зі штучно зниженою генерацією АЕС?
Один блок вимкнули, для решти знизили виробництво. Точно питання саме в неможливості виробити? Ні. Я це пояснював ще тоді, коли вам «все було просто і зрозуміло» .
Товкти я ще раз це не буду.
Товкти и не надо.
Надо просто понимать, что генерация АЭС снижена тогда, когда проблемы с подстанциями, а не постоянно. Или вы считаете, что её снизили на всю оставшуюся жизнь?
Когда были разрушены/повреждены одновременно все 3 ТЭС Центрэнерго, "штучне зниження генерації АЕС" не требовалось и его не было.
Вы точно стали большим поклонником Греты?
2
2
6
Додано: Сер 17 гру, 2025 02:05
ЛАД
генерация АЭС снижена тогда, когда проблемы с подстанциями, а не постоянно.
Конкретніше. Вона знижена вже кілька днів. Чи тижнів Примусово . У нас проблема з генерацією?
То можна зараз , коли проблема все ж не з генерацією, користуватись батареями?
Вы точно стали большим поклонником Греты?
Ви самі вгамуєтесь зі спробами говорити про мене і мої увлєчєнія, чи допоможе лише розмова про вас?
6
6
4
Додано: Сер 17 гру, 2025 05:58
Hotab написав:ЛАД
Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена
Як бути зі штучно зниженою генерацією АЕС?
Один блок вимкнули, для решти знизили виробництво. Точно питання саме в неможливості виробити? Ні. Я це пояснював ще тоді, коли вам «все було просто і зрозуміло» .
Товкти я ще раз це не буду.
А вы специалист не только по сникерсам .африканским ?
Додано: Сер 17 гру, 2025 07:35
Banderlog написав: prodigy написав: Hotab написав:ЛАД
Я ніколи не топив за зелений тариф)
Я завжди кажу «для власного споживання») .і обовʼязково з аккумами. Бо це дозволяє домогосподарству ще і вночі влітку бути автономним (не споживати мережу).
ЗТ гарна річ до 2022 року, це як депо в валюті під 20-25% річних
а зачий рахунок цей атракціон нєвіданой щєдрості? Ви тут дуже за ринкові механізми то з якого тарифи для "зеленої" генерації мав бути не ринковим?
Тепер наступне Ви кажете що сес можно врівноважути гес? Правда? І як ви собі бачите врівноваження кожної малої сонячної станції?
Ви коло кожної побудуєте міні гідроакумулючу електростанцію?
навантаження на систему, тому балансують систему, а не окреме село з 10-15 СЄС
1
4
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 07:40
Hotab написав:Banderlog
це неможливо .
Що саме?
В селі 500 дворів, є 10 СЕС . СЕС скидають вдень зайве в мережу села, решта 490 дворів з промислової мережі через сільську підстанцію менше висмокчуть. Якщо ці 10 СЕС по факту мережу села не поклали , то куди ж тоді по твоєму їх енергія ділась? Сусіди зʼїли ж. А куди ділась та енергія, яку сусіди їли б , якби не було СЕС? Вона не надійшла в село навіть, отже економія
це так, але коли селі 200 дворів і 50 СЕС (як у моєму комьюніті), то кажуть що надлишок треба балансувати (тому влітку 2024 я втратив десь 12к грн, тому що ДТЕК вимиикав світло з 12-15 липень і половину серпня)
1
4
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 07:55
ЛАД
Если количество энергии ограничено, то тот, кто запасает её в аккум. фактически ворует её у тех, кто аккум. не пользуется.
не зовсім так як ви думаєте
-якби було так, то навіщо вмикати освітлення вулиць і навіть доріг (по трасі горять фанфарі) кожного дня з 0500-0700 і 1700-2300
-ви щось чули про підведену потужність до квартири чи будинку (в квартирах це умовно 4 (5) кВт), автомат 16ампер, якщо ви включите щось потужне одночасно (пральна машинка, електрогриль, сушарка і пилосос)-то автомат спрацює, тому дуже дивно читати такі висновки від інженера
-уявіть що на одному поверсі живете ви і ще два пенсіонера (у вас велика пенсія і вам не шкода 2к грн на електрику, тому ви регулярно користуєтесь всіма гаджетами, праєте майже кожного дня), а поруч з вами дві бабулі з пенсією 4500грн (у них задача не витратити енергії більше ніж на 300грн, тобто 2,5квт на деь, тому пралку вони за зря не ганяють а раз на місяць)
ніхто не має уяви, хто скільки гаджетів одночасно застосовує, але якщо в сеті перевантаження, то автоматично енергію вирубають (всім)
1
4
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:23
Не вистачає stm. Колись вона казала, що залишить форум, якщо інша (найлайняна) обліківка теж піде звідси. Невже так воно і сталося?
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:31
ЛАД написав:
Жаль, что вы не работаете в Центрэнерго. Когда у них вышли их строя все 3 ТЭС одновременно, они никак не могли сообразить, что у них просто ночью лишняя энергия и приходится сокращать генерацию. Вот же идиоты!
В нашій енергосистемі нема дурних
Є чаклуни, які творять дивА. Зараз сбу розбирається.
