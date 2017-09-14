RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 08:31

  Vadim_ написав:А вы специалист не только по сникерсам .африканским ?

Он специалист по любой зраде.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 08:40

  Banderlog написав:
  Water написав:Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.

не був заборонений вступ до НАТО, не перекручуй...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 08:45

  Бетон написав:
  budivelnik написав:Ти підприємець?
В твоїй голові доходи формує підприємець чи працівник?
Дай мені працівника який згенерує своєю працею 200 000 грн ,
я сплачу з цих згенерованих ним цінностей 100 000 грн податків,
візьму собі за ведення обліку і так далі 20 000 грн
- і 80 000 грн видам працівнику на руки.
Але на жаль , мої працівники в місяць генерують 30 000-40 000 грн доданої вартості , третина відразу в податки , з того що залишилось 80-85% вони отримують на руки ...але це всього 15000-20000.

Тобто у ілона маска 600 мільярдів доларів нагенерували працівники?
Геніально))

Працівник не генерує дохід у вакуумі.
Він реалізує можливість, яку створив підприємець:

знайшов нішу,

залучив капітал,

взяв ризик на себе,

організував процес,

продав результат.

Без цього працівник генерує рівно 0.

Саме тому:

і той самий програміст у ФОПі Роги і копита заробляє 1 000$,

а в Google 10 000$

Бо цінність створює система, а не робочі руки самі по собі

який маніфест капіталізму ;) й що скаже ЛАД? :lol:
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 08:53

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:-----------------------------
Hotab

Вже..
в довоєнному 2021 у них була в 1.5 рази нижче української.
Хто зна яка була б у нас за ця 4 роки без війни. І як буде йти відновлення після
-----------------------------
Яка різниця що було б "якби". Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі

ці зп - це насдідок тих часів, коли вони рухалися до ЄС. зараз ЄС їм скаже до побачення чи вже сказала - й подивимось, що ж там буде. про ситуацію у "звільненій" Абхазії не хочете розповісти? ;)

А причём тут "ті часи" и "ситуація у "звільненій" Абхазії"?
И какая "ситуація у "звільненій" Абхазії"?

ті часи до того, що економіка Грузії розвивалася саме тоді, й як наслідок - відносно високі зп. подивимось, які будуть зп після розриву з ЄС. в Абхазії погана економічно ситуація. всюди, де зараз глядять на Рашу - погана економічна ситуація...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 08:56

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Мінські домовленості це був шанс уникнути війни.

А потім нарід проголосував за шоу.
fler казала шо мінські домовленості це зрада.

нарід голосував не за шоу, а за мир и вообще другую политику.
То, что Зеленский испугался таких, как fler, и продолжил предыдущую политику, это другое дело.

ні, ЛАД, ти чого вигадуєш. до війни Зе намагався подивитсия в очі та шашлики в травні. а продовжив попередню політику вже після нападу, коли наочно побачив, що інших варіантів й не було...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 08:58

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:А потім нарід проголосував за шоу.
fler казала шо мінські домовленості це зрада.

нарід голосував не за шоу, а за мир и вообще другую политику.

Голосовали за мир, а получили войну ...

або голосували за ганьбу, а отримали й ганьбу, й війну...
