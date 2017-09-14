|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:31
Vadim_ написав:
А вы специалист не только по сникерсам .африканским ?
Он специалист по любой зраде.
Повідомлень: 1254
З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:40
Banderlog написав: Water написав:
Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.
не був заборонений вступ до НАТО, не перекручуй...
Повідомлень: 11088
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1687 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:45
Бетон написав: budivelnik написав:
Ти підприємець?
В твоїй голові доходи формує підприємець чи працівник?
Дай мені працівника який згенерує своєю працею 200 000 грн ,
я сплачу з цих згенерованих ним цінностей 100 000 грн податків,
візьму собі за ведення обліку і так далі 20 000 грн
- і 80 000 грн видам працівнику на руки.
Але на жаль , мої працівники в місяць генерують 30 000-40 000 грн доданої вартості , третина відразу в податки , з того що залишилось 80-85% вони отримують на руки ...але це всього 15000-20000.
Тобто у ілона маска 600 мільярдів доларів нагенерували працівники?
Геніально))Працівник не генерує дохід у вакуумі.
Він реалізує можливість, яку створив підприємець:
знайшов нішу,
залучив капітал,
взяв ризик на себе,
організував процес,
продав результат.
Без цього працівник генерує рівно 0
.
Саме тому:
і той самий програміст у ФОПі Роги і копита заробляє 1 000$,
а в Google 10 000$
Бо цінність створює система, а не робочі руки самі по собі
який маніфест капіталізму
й що скаже ЛАД
?
Повідомлень: 11088
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1687 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:53
ЛАД написав: Shaman написав: Letusrock написав:
-----------------------------Hotab
Вже..
в довоєнному 2021 у них була в 1.5 рази нижче української.
Хто зна яка була б у нас за ця 4 роки без війни. І як буде йти відновлення після
-----------------------------
Яка різниця що було б "якби". Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі
ці зп - це насдідок тих часів, коли вони рухалися до ЄС. зараз ЄС їм скаже до побачення чи вже сказала - й подивимось, що ж там буде. про ситуацію у "звільненій" Абхазії не хочете розповісти?
А причём тут "ті часи" и "ситуація у "звільненій" Абхазії"?
И какая "ситуація у "звільненій" Абхазії"?
ті часи до того, що економіка Грузії розвивалася саме тоді, й як наслідок - відносно високі зп. подивимось, які будуть зп після розриву з ЄС. в Абхазії погана економічно ситуація. всюди, де зараз глядять на Рашу - погана економічна ситуація...
Повідомлень: 11088
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1687 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:56
ЛАД написав: Water написав: Banderlog написав:
Мінські домовленості це був шанс уникнути війни.
А потім нарід проголосував за шоу.
fler казала шо мінські домовленості це зрада.
нарід голосував не за шоу, а за мир и вообще другую политику.
То, что Зеленский испугался таких, как fler, и продолжил предыдущую политику, это другое дело.
ні, ЛАД, ти чого вигадуєш. до війни Зе намагався подивитсия в очі та шашлики в травні. а продовжив попередню політику вже після нападу, коли наочно побачив, що інших варіантів й не було...
Повідомлень: 11088
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1687 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:58
pesikot написав: ЛАД написав: Water написав:
А потім нарід проголосував за шоу.
fler казала шо мінські домовленості це зрада.
нарід голосував не за шоу, а за мир и вообще другую политику.
Голосовали за мир, а получили войну ...
або голосували за ганьбу, а отримали й ганьбу, й війну...
Повідомлень: 11088
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1687 раз.
