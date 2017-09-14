А що там платити?
Розмір
сьогоднішнього зеленого тарифу=розміру плати за генерацію на теплових станціях=5грн
Тому питання хто платить за Зелений
можна трошки змінити на
Хто платить за Зелений і генерацію на ТЕС
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:10
теория дуже потужно...
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:14
Нічого хитрого немає.
Ось:
По ВВП оцінюється економіка а не рівень життя. Не треба пхати ВВП во всі дири.
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ВЛАД, Просто кто то когда то выдирал платы с редкозёмами в виде конденсаторов и дубовых савецких микросхем с припаркованных под забором ВЧ будок связи и РЛС и разбирал по ночам МИ4 списанный на цветмет и поэтому теперь решил что он может стать военминистром энергетики(Уганды или Бурунди - куда салями приведёт) и организовать всем свет 24/7 как три раза фуражкой об плац.
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:30
А где там 2013 можно глянуть?
Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе
По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:32
А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як (напр. пошлють в ЄС по від'ємному тарифу)?
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Про вітаміни тобі добре написали
Надлишками - обмінятись не можна...
А от якщо в одного надлишки-а в другого нестача - то тоді можна і описував як
Через Державну мережу, яка на рівні підстанцій перенаправляє потоки енергії.
З іншого боку
Будівельник віддає навколишнім споживачам
Бандерлог віддає навколишнім споживачам
звільняються ресурси як
а - лінії передач
від електростанції до споживачів Бандерлога
від електростанції до споживачів Будівельника
б - електрика
яка генерується Бандерлогом
яка генерується Будівельником
І використовуючи ці звільнені ресурси оператор енергосистеми приймає рішення що з ними робити далі.
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:36
знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу?
А якщо нікому ніде серед білого дня та е.е. не здалась, її "як гуталіну" у скрізь у всіх?
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:40
Флаймани думають, що у нас вже багаті села, де генерують загалом селом більше, ніж споживають.
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді...
Є підстанція 220КВ-10Кв
Є трансформатор 380в
Є СЕС
Підстанція 220КВ дає в Підстанцію 10Кв яка в свою чергу дає на трансформатор 380В обєм енергії + СЕС потужністю в 30Квт(380вольт) також дає енергію яка потрібна щоб закрити споживання користувачів трансформатора
Таким чином, на підстанції 220Квольт вже виникає надлишок енергії і вона може її (надлишок)відразу відправити через інші підстанції і трансформатори туди де вона необхідна.
Енергія згенерована на СЕС - далі низьковольного трансформатора і від нього споживачам - більше нікуди не йде.
Але енергія яка замінена на низьковольному трансформаторі енергією отриманою від СЕС - тоді через високовольтні підстанції перерозподіляється туди де треба.
