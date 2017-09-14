RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16206162071620816209>
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..
А що там платити?
Розмір
сьогоднішнього зеленого тарифу=розміру плати за генерацію на теплових станціях=5грн
Тому питання хто платить за Зелений
можна трошки змінити на
Хто платить за Зелений і генерацію на ТЕС
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27554
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:10

  Hotab написав:

Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".


Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить

Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка

теория дуже потужно... :?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:14

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!"

А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

А вы как это так посчитали хитро? -- по любимой тут "средней площади населения" :lol: подушный ВВП - в два раза выше. Подушный по ППС - тоже в два раза...

Нічого хитрого немає.
Ось:
https://www.numbeo.com/
По ВВП оцінюється економіка а не рівень життя. Не треба пхати ВВП во всі дири. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7125
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ВЛАД, Просто кто то когда то выдирал платы с редкозёмами в виде конденсаторов и дубовых савецких микросхем с припаркованных под забором ВЧ будок связи и РЛС и разбирал по ночам МИ4 списанный на цветмет и поэтому теперь решил что он может стать военминистром энергетики(Уганды или Бурунди - куда салями приведёт) и организовать всем свет 24/7 как три раза фуражкой об плац.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5528
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:30

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:А в 2013 вже рівень життя у нас був вищий ніж Білорусії, як мінімум не нижчий.

А вы как это так посчитали хитро? -- по любимой тут "средней площади населения" :lol: подушный ВВП - в два раза выше. Подушный по ППС - тоже в два раза...

Нічого хитрого немає.
Ось:
https://www.numbeo.com/
По ВВП оцінюється економіка а не рівень життя. Не треба пхати ВВП во всі дири. :D

А где там 2013 можно глянуть?
Но так-то "рівень життя" по "Cost of Living" оценивать - тоже так себе :wink:
По той банальной причине, что в два раза более высокий ВВП (на 13й год) позволяет в два раза легче "откашливать" примерно равные траты...
_hunter
 
Повідомлень: 11138
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:32

  Hotab написав:

Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".


Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить

Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка

А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як (напр. пошлють в ЄС по від'ємному тарифу)?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 гру, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41814
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як?
Про вітаміни тобі добре написали
Надлишками - обмінятись не можна...
А от якщо в одного надлишки-а в другого нестача - то тоді можна і описував як
Через Державну мережу, яка на рівні підстанцій перенаправляє потоки енергії.

З іншого боку
Будівельник віддає навколишнім споживачам
Бандерлог віддає навколишнім споживачам
звільняються ресурси як
а - лінії передач
від електростанції до споживачів Бандерлога
від електростанції до споживачів Будівельника
б - електрика
яка генерується Бандерлогом
яка генерується Будівельником

І використовуючи ці звільнені ресурси оператор енергосистеми приймає рішення що з ними робити далі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 гру, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27554
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:36

  budivelnik написав:
  flyman написав:А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як?
Про вітаміни тобі добре написали
Надлишками - обмінятись не можна...
А от якщо в одного надлишки-а в другого нестача - то тоді можна і описував як
Через Державну мережу, яка на рівні підстанцій перенаправляє потоки енергії.

знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу?
А якщо нікому ніде серед білого дня та е.е. не здалась, її "як гуталіну" у скрізь у всіх?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41814
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:40


знизу догори?


Флаймани думають, що у нас вже багаті села, де генерують загалом селом більше, ніж споживають.
Hotab
 
Повідомлень: 17358
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу?
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді...
Є підстанція 220КВ-10Кв
Є трансформатор 380в
Є СЕС
Підстанція 220КВ дає в Підстанцію 10Кв яка в свою чергу дає на трансформатор 380В обєм енергії + СЕС потужністю в 30Квт(380вольт) також дає енергію яка потрібна щоб закрити споживання користувачів трансформатора
Таким чином, на підстанції 220Квольт вже виникає надлишок енергії і вона може її (надлишок)відразу відправити через інші підстанції і трансформатори туди де вона необхідна.

Енергія згенерована на СЕС - далі низьковольного трансформатора і від нього споживачам - більше нікуди не йде.
Але енергія яка замінена на низьковольному трансформаторі енергією отриманою від СЕС - тоді через високовольтні підстанції перерозподіляється туди де треба.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27554
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16206162071620816209>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 171248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 367832
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1062912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15309)
17.12.2025 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.