Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:59

  Banderlog написав:
  pesikot написав:


зараз почнуть розповідати, це
Не підкажешь, хто там писав "Путін хоче миру" ?
"До Нового Року будемо вдома" ?

Нагадай мені )
я надіявся що у влади стане розуму піти на мир за який для нас договорились сша

Не живи в світі іллюзій, живи в світі реалій

Тоді побачиш, що США ні про що не домовлялись
Бо оті дві шістки - це не США. Це Вітьйок і зятьойк )
І ніякіх домовленостей не було

Але ти правий, у російської влади дійсно не стало розуму піти на мир
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:14

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Объясняю :D
Вон то утверждение - нужно бы как-то доказать ;)

Яке "утверждение"?

Оно там одно, вроде. :wink:
Но мне не сложно еще раз процитировать :lol:
  andrijk777 написав:В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.

В 2013(десь в той час) я заходив на numbeo і по його інфі ми жили краще(не гірше) ніж Білорусь. Я вже конкретні цифри не пам'ятаю.
Доказувати я нічого не збираюсь.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:24

  pesikot написав:Не підкажешь, хто там писав "Путін хоче миру" ?
"До Нового Року будемо вдома" ?

Нагадай мені )

Ніхто такого не писав, а я читаю майже все на цій гілці.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:25

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Яке "утверждение"?

Оно там одно, вроде. :wink:
Но мне не сложно еще раз процитировать :lol:
  andrijk777 написав:В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.

Доказувати я нічого не збираюсь.

Ааа, ну тогда вопросов - нет :lol:
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:26

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Оно там одно, вроде. :wink:
Но мне не сложно еще раз процитировать :lol:
  andrijk777 написав:В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.

В 2013(десь в той час) я заходив на numbeo і по його інфі ми жили краще(не гірше) ніж Білорусь. Я вже конкретні цифри не пам'ятаю.
Доказувати я нічого не збираюсь.

_hunter

Мабуть, це від кращого життя білоруси до 2022 року постійно влаштовували шоп-тури в Україну

Мое місто, тоді, по вихідним було забите автобусами та авто з Білорусі - шопинг, шиномонтаж, ремонт авто, святкування ДР та ювілєїв
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 17 гру, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:28

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Не підкажешь, хто там писав "Путін хоче миру" ?
"До Нового Року будемо вдома" ?

Нагадай мені )

Ніхто такого не писав, а я читаю майже все на цій гілці.

Ось це чарівне "я читаю майже все" ...

До кого я звертався, той це і писав.
Тому він мені і відповів )

PS. А ти в калюжу сів, так хотів мені заперечити ))
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Доречі я к там з нашим планом? Ми воюєм поки не розвалиться росія? Років через 2, 3?


чи краще капітуляція і всю країну віддати, чи 3 області залишити

по моїм оцінками-війна до кінця весни це 90%, до кінця літа 50/50
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:32

  Banderlog написав:я надіявся що у влади стане розуму піти на мир за який для нас договорились сша, а не продовжувати цю безнадійну бойню. По факту війна програна ще в лютому/березні.
І які претензії до мене ? Ти шо не дома? :lol:


США передали Україні план який привіз Дмитрієв, це план капітуляції, чи ти знов дурня вмикаєш?
Ніякого плану миру за 4 роки не було, ні в травні 2022, ні зараз

був і є план капітуляції
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:37

інтерв'ю Джона Болтона , там про Трампа

Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:37

наслаждайтесь с 13:55
fox767676
