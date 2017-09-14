|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:59
Banderlog написав: pesikot написав:
зараз почнуть розповідати, це
Не підкажешь, хто там писав "Путін хоче миру" ?
"До Нового Року будемо вдома" ?
Нагадай мені )
я надіявся що у влади стане розуму піти на мир за який для нас договорились сша
Не живи в світі іллюзій, живи в світі реалій
Тоді побачиш, що США ні про що не домовлялись
Бо оті дві шістки - це не США. Це Вітьйок і зятьойк )
І ніякіх домовленостей не було
Але ти правий, у російської влади дійсно не стало розуму піти на мир
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12897
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:14
_hunter написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
Объясняю
Вон то утверждение - нужно бы как-то доказать
Яке "утверждение"?
Оно там одно, вроде.
Но мне не сложно еще раз процитировать
andrijk777 написав:
В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.
В 2013(десь в той час) я заходив на numbeo і по його інфі ми жили краще(не гірше) ніж Білорусь. Я вже конкретні цифри не пам'ятаю.
Доказувати я нічого не збираюсь.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7135
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:24
pesikot написав:
Не підкажешь, хто там писав "Путін хоче миру" ?
"До Нового Року будемо вдома" ?
Нагадай мені )
Ніхто такого не писав, а я читаю майже все на цій гілці.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7135
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:25
andrijk777 написав: _hunter написав: andrijk777 написав:
Яке "утверждение"?
Оно там одно, вроде.
Но мне не сложно еще раз процитировать
andrijk777 написав:
В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.
Доказувати я нічого не збираюсь.
Ааа, ну тогда вопросов - нет
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11144
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:26
andrijk777 написав: _hunter написав:
Оно там одно, вроде.
Но мне не сложно еще раз процитировать
andrijk777 написав:
В 2013 - краще жили ми, як мінімум не гірше.
В 2013(десь в той час) я заходив на numbeo і по його інфі ми жили краще(не гірше) ніж Білорусь. Я вже конкретні цифри не пам'ятаю.
Доказувати я нічого не збираюсь.
_hunter
Мабуть, це від кращого життя білоруси до 2022 року постійно влаштовували шоп-тури в Україну
Мое місто, тоді, по вихідним було забите автобусами та авто з Білорусі - шопинг, шиномонтаж, ремонт авто, святкування ДР та ювілєїв
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 17 гру, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12897
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:28
andrijk777 написав: pesikot написав:
Не підкажешь, хто там писав "Путін хоче миру" ?
"До Нового Року будемо вдома" ?
Нагадай мені )
Ніхто такого не писав, а я читаю майже все на цій гілці.
Ось це чарівне "я читаю майже
все" ...
До кого я звертався, той це і писав.
Тому він мені і відповів )
PS. А ти в калюжу сів, так хотів мені заперечити ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12897
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:29
Banderlog написав:
Доречі я к там з нашим планом? Ми воюєм поки не розвалиться росія? Років через 2, 3?
чи краще капітуляція і всю країну віддати, чи 3 області залишити
по моїм оцінками-війна до кінця весни це 90%, до кінця літа 50/50
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12955
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3375 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:32
Banderlog написав:
я надіявся що у влади стане розуму піти на мир за який для нас договорились сша
, а не продовжувати цю безнадійну бойню. По факту війна програна ще в лютому/березні.
І які претензії до мене ? Ти шо не дома?
США передали Україні план який привіз Дмитрієв, це план капітуляції, чи ти знов дурня вмикаєш?
Ніякого плану миру
за 4 роки не було, ні в травні 2022, ні зараз
був і є план капітуляції
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12955
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3375 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:37
інтерв'ю Джона Болтона , там про Трампа
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12955
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3375 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 18:37
наслаждайтесь с 13:55
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4929
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|171523
|
|
|1493
|368092
|
|
|6076
|1063348
|
|