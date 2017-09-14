RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 22:50

3. Щодо "капітуляції" яка нібито буде підписана разом з "Мирним планом".

Україна втратить військо? Ні.
Україна втратить суверенітет? Ні.
Україна втратить окуповані території? Тимчасово, фактично - так. Юридично - ні.
Україна може виграти "гарячу" війну у рф? Без допомоги США - ні. А її не буде.
Україна повинна воювати безкінечно довго у надії на те, що рф розвалиться? Ні - Китай відкрито заявляє, що не дасть рф розвалитися і має у цьому питанні підтримку майже всього світу, у тому числі більшості європейських країн.
Україна може отримати кращі умови "Мирного договору"? Так, може, якщо стабілізує фронт та дочекається американських виборів у Конгрес.

Які висновки, шановне панство? Я промовчу - робіть ті кожен сам свої. Але раджу взяти на озброєння східну максиму - "Ти нічого не можеш хотіти там, де ти нічого не можеш зробити". Виходимо з реального стану справ, а не з наших бажань.
https://t.me/s/Mccartneyser68/1802

Ещё у него интересно о "порохоботах" - https://t.me/s/Mccartneyser68/1805
Цитировать не буду, но порохоботам очень рекомендую.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 23:45

То, о чём вчера говорили:
В Украине из-за требования МВФ могут повысить цены на коммунальные услуги после войны. В частности, речь идет о газе, тепле и электроэнергии для населения. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрей Жупанин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, текущий уровень цен на коммунальные услуги не покрывает реальных затрат на производство и поставку энергии. Повышение тарифов является требованием Международного валютного фонда, от которого зависит получение необходимой денежной помощи для Украины.
....... "Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. Нас дожмут, то есть мы откажемся от спеццен на газ, на тепло, на электроэнергию для населения", - сказал он.
.......
"Разбита и повреждена значительная часть оборудования. Она войну переживет, а долго не проживет. В том числе распределительные сети надо будет срочно обновлять. А за что? За какие деньги? Поэтому либо мы перейдем к рыночным ценам, либо у нас будет очень ограниченный доступ к ключевым инфраструктурным благам".
https://www.unian.net/economics/energetics/kommunalnye-tarify-v-verhovnoy-rade-nazvali-uslovie-i-vremya-kogda-ih-podnimut-13229382.html.
Заодно о предыдущих повышениях цены на ээ и дополнительных доходах от этого можно посмотреть - https://www.unian.net/economics/energetics/tarify-na-svet-sovet-priznal-poslednie-povysheniya-ekonomicheski-neobosnovannymi-13008450.html.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 23:52

Золтан Ковач
@zoltanspox

@PM_ViktorOrban
:
@vonderleyen
отступили и
@Европейская_комиссия
отступил. Российские активы не будут вынесены на стол переговоров. Ночные переговоры и борьба принесли результаты, и этот вопрос завтра обсуждаться не будет.
https://x.com/zoltanspox/status/2001302016425877796
Здесь - https://www.unian.net/world/reparacionnyy-kredit-dlya-ukrainy-snyali-s-povestki-dnya-viktor-orban-13229376.html несколько подробне, но ссылка именно на приведенный твит.
Завтра увидим, правда ли.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 00:03

ЛАД

там же
Эрдоган попросил Путина забрать обратно ЗРК С-400, чтобы угодить США, - Bloomberg

странная какая-то война "диктатур" против НАТО
последний внутри себя принуждает членов Альянса продавать оружие противнику
О том что можно скинуться и передать его хорошей и истекающей кровью на кресте борьбы за "международное право" Украине, речь даже не идет :|
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 00:19

Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не были санкционированы Советом Безопасности ООН. Об этом заявил в среду представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, комментируя выделение репарационного кредита Украине под замороженные российские активы, передает Global Times.

Его реплика была ответом на вопрос журналиста, подорвет ли решение Евросоюза об использовании замороженных росактивов для помощи Украине доверие Китая к бизнес-среде ЕС.
https://www.unian.net/economics/finance/kitay-raskritikoval-reparacionnyy-kredit-dlya-ukrainy-13229109.html
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 00:25

по просьбе трудящихся

  То, о чём вчера говорили:
В Украине из-за требования МВФ могут повысить цены на коммунальные услуги после войны. В частности, речь идет о газе, тепле и электроэнергии для населения. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрей Жупанин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, текущий уровень цен на коммунальные услуги не покрывает реальных затрат на производство и поставку энергии. Повышение тарифов является требованием Международного валютного фонда, от которого зависит получение необходимой денежной помощи для Украины.
....... "Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. Нас дожмут, то есть мы откажемся от спеццен на газ, на тепло, на электроэнергию для населения", - сказал он.
.......
"Разбита и повреждена значительная часть оборудования. Она войну переживет, а долго не проживет. В том числе распределительные сети надо будет срочно обновлять. А за что? За какие деньги? Поэтому либо мы перейдем к рыночным ценам, либо у нас будет очень ограниченный доступ к ключевым инфраструктурным благам".
https://www.unian.net/economics/energetics/kommunalnye-tarify-v-verhovnoy-rade-nazvali-uslovie-i-vremya-kogda-ih-podnimut-13229382.html.
Заодно о предыдущих повышениях цены на ээ и дополнительных доходах от этого можно посмотреть - https://www.unian.net/economics/energetics/tarify-na-svet-sovet-priznal-poslednie-povysheniya-ekonomicheski-neobosnovannymi-13008450.html.

при СРСР було "по просьбе трудящихся", при незалежній "требования МВФ",
а "бізнес" не зношує мережі та обладнання, тільки населення?
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 00:34

  pesikot написав:
PS. А ще краще, не бухай. Йди поспи ...

слухай, чмо, непридатне.
Я розумію що тобі смішно, шо я не досипаю.
Бо мені воно більше тебе треба...
Но ти лишишси тут. А я буду в сучаві, коли буряти прийдут.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 01:02

  fox767676 написав:ЛАД

там же
Эрдоган попросил Путина забрать обратно ЗРК С-400, чтобы угодить США, - Bloomberg

странная какая-то война "диктатур" против НАТО
последний внутри себя принуждает членов Альянса продавать оружие противнику
О том что можно скинуться и передать его хорошей и истекающей кровью на кресте борьбы за "международное право" Украине, речь даже не идет :|

Зато:
В среду Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект на сумму 901 миллиард долларов, определяющий политику Пентагона, и направил этот крупный законопроект в Белый дом, который заявил, что Дональд Трамп подпишет его.
.......Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год предусматривает выделение Украине 800 миллионов долларов – по 400 миллионов долларов в каждом из следующих двух лет – в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, в рамках которой американские компании оплачивают поставки оружия для украинской армии.
https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/17/defense-bill-congress-ukraine-europe
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 01:05

  Зато:
  fox767676 написав:ЛАД

там же
Эрдоган попросил Путина забрать обратно ЗРК С-400, чтобы угодить США, - Bloomberg

странная какая-то война "диктатур" против НАТО
последний внутри себя принуждает членов Альянса продавать оружие противнику
О том что можно скинуться и передать его хорошей и истекающей кровью на кресте борьбы за "международное право" Украине, речь даже не идет :|

Зато:
В среду Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект на сумму 901 миллиард долларов, определяющий политику Пентагона, и направил этот крупный законопроект в Белый дом, который заявил, что Дональд Трамп подпишет его.
.......Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год предусматривает выделение Украине 800 миллионов долларов – по 400 миллионов долларов в каждом из следующих двух лет – в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, в рамках которой американские компании оплачивают поставки оружия для украинской армии.
https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/17/defense-bill-congress-ukraine-europe


если мне не изменяет полуночная арифметика это 0.05% + 0.05% от общего оборонного бюджета
ну можно погыгыкать про "помощь только до лета", строить планы по деоккупации Керчи..
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 01:13

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
PS. А ще краще, не бухай. Йди поспи ...

слухай, чмо, непридатне.
Я розумію що тобі смішно, шо я не досипаю.
Бо мені воно більше тебе треба...
Но ти лишишси тут. А я буду в сучаві, коли буряти прийдут.


нашкодивший пес дождется-таки хозяев

