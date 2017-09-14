|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:04
Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣
Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».
katso
- Повідомлень: 1495
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:09
_hunter написав: Water написав: _hunter написав:
А касательно "можливість голосувати онлайн" - он как-то странно "підтримав":
Чому? Нормально, йдеш до консульства з встановленими Дія, Резерв+, голосуєш за кого, Завгара?
Тому, что для всего вышеперечисленного - обычному Мыколе нужно как-то через кордон перебраться.
Странно, что такие очевидные вещи нужно объяснять...
Так тиж вже перебрався, шо ще потрібно?
Цікаво, расіся це теж закордон?
Water
- Повідомлень: 3718
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 248 раз.
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:11
katso написав:
Ну что, с шагами вас, господа финансисты!
А шо там, 50 шагів і приїхали.
Water
- Повідомлень: 3718
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 248 раз.
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:12
andrijk777 написав:
Я вже писав. Є всього 2 варіанти:
а) приймаємо умови миру
б) воюємо далі (вічна віна)
Вообще говоря, такие 2 варианта есть тогда, когда предлагаются условия капитуляции.
И то только полной и безоговорочной.
Во всех других случаях вариант а) выглядит как "обговорємо/погоджуємо умови миру".
ЛАД
2
-
- Повідомлень: 38099
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4878 раз.
2
2
6
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:16
katso написав:
Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣
Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».
Меняли название основной валюты в рамках деноминации, а не практически вышедшей из употребления дробной без изменения стоимости.
Этот шаг на часть грандиозного плана никак не тянет.
Сибарит
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9181
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6506 раз.
- Подякували: 21707 раз.
135
83
38
2
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:27
Water написав: _hunter написав: Water написав:
Чому? Нормально, йдеш до консульства з встановленими Дія, Резерв+, голосуєш за кого, Завгара?
Тому, что для всего вышеперечисленного - обычному Мыколе нужно как-то через кордон перебраться.
Странно, что такие очевидные вещи нужно объяснять...
Так тиж
вже перебрався, шо ще потрібно?
Ты вообще в неадеквате, что ли?
-- я за ВСЮ Родину переживаю.
_hunter
- Повідомлень: 11150
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:29
katso написав:
Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣
Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».
Після війни інфляція - це очікувано. Але гіперінфляція з подальншою деномінацією чи зміною валюти - не обовязково. Все залежить від дуже багатьох факторів, один з яких - політика уряду. З клоунами і популістами вона буде. При адекватному уряді є шанси уникнути. Все залежить від того, як Долярчики з Ладами проголосують на виборах після війни.
sashaqbl
- Повідомлень: 2435
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:29
Сибарит написав: katso написав:
Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣
Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?
"
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».
Меняли название основной валюты в рамках деноминации, а не практически вышедшей из употребления дробной без изменения стоимости.
Этот шаг на часть грандиозного плана никак не тянет.
Тогда зачем они тратят на это время? Отменили б копейки да и все, что мешает? Это ж прикинь их сейчас вводить, разрабатывать дизайн, печатать хотя бы формальную партию. Смысл?
katso
- Повідомлень: 1495
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:30
Сибарит написав: katso написав:
Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣
Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?
"
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».
......
Этот шаг на часть грандиозного плана никак не тянет.
А потом какой-то постановой приравнять номинал "самой красивой" к одному шагу - тянет?
Ну или в чем хоть какой-то намек на практическую пользу этой ИБД?
_hunter
- Повідомлень: 11150
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:30
fox767676 написав:
якась бюджетна версія врестовича зразка 2021
той тоді теж козиряв наче інсайдами з лондона
"бандерівець" він липовий, скоріше для червоного слівця
Понятия не имею, кто такой Павлюченко.
Пишет красиво. Насколько достоверно, посмотрим.
ЛАД
2
-
- Повідомлень: 38099
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4878 раз.
2
2
6
