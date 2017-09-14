katso написав:Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣 Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана? Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».
Після війни інфляція - це очікувано. Але гіперінфляція з подальншою деномінацією чи зміною валюти - не обовязково. Все залежить від дуже багатьох факторів, один з яких - політика уряду. З клоунами і популістами вона буде. При адекватному уряді є шанси уникнути. Все залежить від того, як Долярчики з Ладами проголосують на виборах після війни.
Ну-ну. После ВОВ в СССР точно не было в уряді клоунів і популістів. А денежную реформу проводить пришлось. Но, конечно, если sashaqbl"и выберут Порошенко, всё сразу изменится и в Украине наступит процветание.
sashaqbl написав:Після війни інфляція - це очікувано. Але гіперінфляція з подальншою деномінацією чи зміною валюти - не обовязково. Все залежить від дуже багатьох факторів, один з яких - політика уряду.
коренем післявоєнної інфляції є відмова держави від виконання внутрішніх зобовязань. Тому це невідворотньо.
Меняли название основной валюты в рамках деноминации, а не практически вышедшей из употребления дробной без изменения стоимости. Этот шаг на часть грандиозного плана никак не тянет.
Тогда зачем они тратят на это время? Отменили б копейки да и все, что мешает? Это ж прикинь их сейчас вводить, разрабатывать дизайн, печатать хотя бы формальную партию. Смысл?
_hunter написав:.......... Ну или в чем хоть какой-то намек на практическую пользу этой ИБД?
Практической никакой. Но надо же людям в условиях тяжёлой войны продемонстрировать свою незламність и незалежність. Так же, как деколонизаторам:
Активисты проекта «Деколонизация. Украина» обновили список ТОП-100 памятников на территории Украины, которые нужно демонтировать. Среди них – ряд объектов в Харькове и области.
В частности, в областном центре деколонизиторы предлагают снести памятник советскому солдату возле станции метро «23 августа». Также в списке – памятник в виде звезды на улице Харьковских дивизий, памятник Высоцкому, серпы и молоты на фасаде горсовета, мурал с изображением Гагарина и бюст с ним, памятник Шумилову, бюст Жуковскому и барельеф Бакулину.
Ряд объектов, подлежащих демонтажу по мнению активистов, находится в области, среди них – танки Т-34 в Богодухове и Берестине, бюст Захара Слюсаренко в Змиеве и Мерефе, а также памятник советским солдатам в Лозовой.
«Есть надежда, что в ближайшее время выйдет сдвинуть процесс вывода памятников из реестров и эти списки очень быстро будут обновляться, потому что будет много демонтажей. Все для этого сделаем», – отметили активисты.
