Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Тогда зачем они тратят на это время? Отменили б копейки да и все, что мешает? Это ж прикинь их сейчас вводить, разрабатывать дизайн, печатать хотя бы формальную партию. Смысл?

це як у розпал кризи в 90-х місяць у ВР вирішували чи включати фари вдень в межах міста.
Після перейменування копійок потрібно братись за перейменовування вулиць у Покровську
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:37

  sashaqbl написав:
  katso написав:Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣
Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».

Після війни інфляція - це очікувано. Але гіперінфляція з подальншою деномінацією чи зміною валюти - не обовязково. Все залежить від дуже багатьох факторів, один з яких - політика уряду. З клоунами і популістами вона буде. При адекватному уряді є шанси уникнути. Все залежить від того, як Долярчики з Ладами проголосують на виборах після війни.
Ну-ну.
После ВОВ в СССР точно не было в уряді клоунів і популістів.
А денежную реформу проводить пришлось.
Но, конечно, если sashaqbl"и выберут Порошенко, всё сразу изменится и в Украине наступит процветание. :)
  sashaqbl написав:Після війни інфляція - це очікувано. Але гіперінфляція з подальншою деномінацією чи зміною валюти - не обовязково. Все залежить від дуже багатьох факторів, один з яких - політика уряду.

коренем післявоєнної інфляції є відмова держави від виконання внутрішніх зобовязань. Тому це невідворотньо.
  katso написав:
  Сибарит написав:
  katso написав:Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣

Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?

"
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».

Меняли название основной валюты в рамках деноминации, а не практически вышедшей из употребления дробной без изменения стоимости.
Этот шаг на часть грандиозного плана никак не тянет.


Тогда зачем они тратят на это время? Отменили б копейки да и все, что мешает? Это ж прикинь их сейчас вводить, разрабатывать дизайн, печатать хотя бы формальную партию. Смысл?

Когда собаке нефиг делать,...
  _hunter написав:..........
Ну или в чем хоть какой-то намек на практическую пользу этой ИБД?

Практической никакой.
Но надо же людям в условиях тяжёлой войны продемонстрировать свою незламність и незалежність.
Так же, как деколонизаторам:
Активисты проекта «Деколонизация. Украина» обновили список ТОП-100 памятников на территории Украины, которые нужно демонтировать. Среди них – ряд объектов в Харькове и области.

В частности, в областном центре деколонизиторы предлагают снести памятник советскому солдату возле станции метро «23 августа». Также в списке – памятник в виде звезды на улице Харьковских дивизий, памятник Высоцкому, серпы и молоты на фасаде горсовета, мурал с изображением Гагарина и бюст с ним, памятник Шумилову, бюст Жуковскому и барельеф Бакулину.

Ряд объектов, подлежащих демонтажу по мнению активистов, находится в области, среди них – танки Т-34 в Богодухове и Берестине, бюст Захара Слюсаренко в Змиеве и Мерефе, а также памятник советским солдатам в Лозовой.

«Есть надежда, что в ближайшее время выйдет сдвинуть процесс вывода памятников из реестров и эти списки очень быстро будут обновляться, потому что будет много демонтажей. Все для этого сделаем», – отметили активисты.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/12/17/pamyatnik-vysotskomu-byust-gagarinu-chto-nuzhno-snesti-v-harkove-aktivisty/
Чем провинились Высоцкий, Гагарин и Жуковский (который аэродинамик) не очень понятно.
Ну ладно, Шумилов, советский генерал, принимавший участие в освобождении Харькова от нацистов в 1943. Сейчас это, наверное, рассматривается не как освобождение, а как повторная оккупация.
шаги

  katso написав:Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣

Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана?

"
Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».

нішагувзад
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
Ну или в чем хоть какой-то намек на практическую пользу этой ИБД?

Практической никакой.
Но надо же людям в условиях тяжёлой войны продемонстрировать свою незламність и незалежність.
......

Не уверен, что между походами по ТРЦ и клубам/барам/ресторанам - эта демонстрация народу так уж нужна. Но то такэ...
