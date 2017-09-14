katso написав:Ну что, с шагами вас, господа финансисты! Я конечно на финансовом форуме давно но черт чтото никак не могу посчитать курс шага к купону 95 года 🤣 Если серьезно - как-то читал статью о том что НИ ОДНА пережившая большую войну страна не смогла избежать гиперинфляции, и чтоб скрыть это, страны меняли названия валют - рентмарка вместо золотой марки в Германии, советские червонцы вместо царских червонцев после первой мировой, новые рубли 1961 года вместо старых рублей СССР после второй мировой, и т.п. То есть может эти смешные "шаги" на самом деле часть плана? Рада поддержала в первом чтении законопроект 14093 о переименовании «копейки» в «шаг».
Після війни інфляція - це очікувано. Але гіперінфляція з подальншою деномінацією чи зміною валюти - не обовязково. Все залежить від дуже багатьох факторів, один з яких - політика уряду. З клоунами і популістами вона буде. При адекватному уряді є шанси уникнути. Все залежить від того, як Долярчики з Ладами проголосують на виборах після війни.
Ну-ну. После ВОВ в СССР точно не было в уряді клоунів і популістів. А денежную реформу проводить пришлось. Но, конечно, если sashaqbl"и выберут Порошенко, всё сразу изменится и в Украине наступит процветание.
sashaqbl написав:Після війни інфляція - це очікувано. Але гіперінфляція з подальншою деномінацією чи зміною валюти - не обовязково. Все залежить від дуже багатьох факторів, один з яких - політика уряду.
коренем післявоєнної інфляції є відмова держави від виконання внутрішніх зобовязань. Тому це невідворотньо.
Меняли название основной валюты в рамках деноминации, а не практически вышедшей из употребления дробной без изменения стоимости. Этот шаг на часть грандиозного плана никак не тянет.
Тогда зачем они тратят на это время? Отменили б копейки да и все, что мешает? Это ж прикинь их сейчас вводить, разрабатывать дизайн, печатать хотя бы формальную партию. Смысл?
_hunter написав:.......... Ну или в чем хоть какой-то намек на практическую пользу этой ИБД?
Практической никакой. Но надо же людям в условиях тяжёлой войны продемонстрировать свою незламність и незалежність. Так же, как деколонизаторам:
Активисты проекта «Деколонизация. Украина» обновили список ТОП-100 памятников на территории Украины, которые нужно демонтировать. Среди них – ряд объектов в Харькове и области.
В частности, в областном центре деколонизиторы предлагают снести памятник советскому солдату возле станции метро «23 августа». Также в списке – памятник в виде звезды на улице Харьковских дивизий, памятник Высоцкому, серпы и молоты на фасаде горсовета, мурал с изображением Гагарина и бюст с ним, памятник Шумилову, бюст Жуковскому и барельеф Бакулину.
Ряд объектов, подлежащих демонтажу по мнению активистов, находится в области, среди них – танки Т-34 в Богодухове и Берестине, бюст Захара Слюсаренко в Змиеве и Мерефе, а также памятник советским солдатам в Лозовой.
«Есть надежда, что в ближайшее время выйдет сдвинуть процесс вывода памятников из реестров и эти списки очень быстро будут обновляться, потому что будет много демонтажей. Все для этого сделаем», – отметили активисты.
тут пробігся очами по інтерв'ю головного штурмовика країни Манько і дещо привернуло мою увагу.
В інтерв'ю мова йде про ситуацію навколо Гуляйполя. Для мене той район це не просто населені пункти на мапі, а цілком реальні місця, де я був. Я був в Новополі, Зеленому полі, Малинівці, Полтавці, в Успенівці ми жили, в 2022 році це був тил тил, саме там отримав поранення Ілля Волошин, після відпрацювання по населеному пункту РСЗВ. Наразі всі ці села окуповані.
Манько каже "цілі батальйони відступили", але треба з'ясувати чи розуміють читачі, що сьогодні означає формулювання "цілі батальйони" чи ні?
Ймовірно, вам доводилося чути в інтерв'ю різних військових та громадських діячів вислови на кшталт: "укомплектовані на 10 відсотків", "укомплектовані на 25 відсотків" і тому подібне. А що це означає на практиці?
Уявіть, що в батальйоні має бути близько 3-х піхотних рот, рота вогневої підтримки, мінометна батарея, рота безпілотних систем, рота забезпечення, авто рота і ще декілька підрозділів чисельністю від 15 до 100 людей. Загальна чисельність батальйону складає від 500 до 1000 людей.
Коли Манько каже "відступають цілі батальйони" у читача може скластися враження, що мова йде про відступ сил чисельністю від 500 і більше людей, але це дуже далеко від реальності. А реальність така, що з урахуванням нестачі особового складу, поранених, хворих, дезертирів і особового складу з обмеженою придатністю, фактично на піхотні позиції може заступати 1 - 2 взводи солдат, відповідно, 30 - 60 чоловік. При цьому частина з них помирає під час виконання бойового завдання, частина отримує поранення, частина втікає в СЗЧ відразу після першого виходу на позиції.
Тому, коли він каже "відступили цілі батальйони", ймовірно, мова йде про відступ декількох людей, в буквальному сенсі. При цьому частина цих людей може бути: хворими, травмованими, старими, а разом з ними алкоголіки, наркомани, дебіли і покидьки, яких ТЦК зловила на вулицях, а вони в свою чергу не стали втікати з учбового центру і таки потрапили на війну.
Щоб ви могли краще зрозуміти наскільки не вистачає людей у війську та як мало людей насправді захищають ваш дім, зайдіть в якесь більш менш популярне кафе у вечорі суботи. Подивиться по сторонах і уявіть, що окремі населенні пункти, які ми нещодавно втратили, обороняло менше людей, ніж відпочиває чоловіків у цьому кафе саме зараз. Уявіть що менша кількість людей прямо зараз обороняє окремі населені пункти, які скоро будуть захопленні росіянами.
А ще краще, зупиніться на станції метро, наприклад, на Хрещатику або Майдані Незалежності, подивіться на людей навколо і уявіть, що зараз їх навколо вас більше, ніж вся боєздатна піхота в окремо взятої умовної бригаді ЗСУ. Подобається? Як вам відчуття? Все ще відчуваєте себе в безпеці?
Прийдіть в кінотеатр, подивиться навколо та зрозумійте, що саме зараз шлях до вашого будинку, де б він не був, захищає менше людей, ніж у цьому залі. Не стане цих людей і чекайте новини про черговий прорив фронту.
Вже давно оборона країни тримається на позиціях БпЛА і невеликий кількісті піхоти.
Якщо ви досі відчуваєте себе в безпеці, тоді подумайте про те, що з 2022 по 2026 рік якість середньо статистичного військового сильно змінилася. Тих людей, які йшли у військо з самого початку, дуже мало. Їх залишки тонким шаром розмазані по війську, яке формально постійно збільшується. То корпусна система додала додаткових підрозділів, то СБС збільшують в кількості, а фактично це гумова кулька, яку надувають, вона тріщить і тільки дивом досі не луснула.
Якщо ви не належите до війська, до родини військового, ветерана, або до якойсь справи, безпосередньо пов'язаної з захистом країни, тоді уявіть, що більшість тих людей, які зараз у війську, не мають бажання вас захищати, точно так само, як цього бажання не маєте ви самі. На цьому у мене все.
П.С. Я взагалі не здивований тому, що відбувається в районі Гуляйполя, більш того, я впевнений у тому, що буде ще гірше, а потім стане ще гірше і ще.
"Сьогодні в Одеському районі ворожий ударний безпілотник влучив в цивільний автомобіль, який рухався мостом. У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу", – написав чиновник.