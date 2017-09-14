|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:09
Прохожий написав: _hunter написав:
-- я за ВСЮ Родину переживаю.
кстати как там твоя родина, продолжает сво "по плану"?
Ты что-то перепутал: кроме ВП - ничего не объявляли...
_hunter
Повідомлень: 11151
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:12
_hunter написав: Прохожий написав: _hunter написав:
-- я за ВСЮ Родину переживаю.
кстати как там твоя родина, продолжает сво "по плану"?
Ты что-то перепутал: кроме ВП - ничего не объявляли...
Не петляй, "про с начала СВО" - это ты говорил
То где твоя Родина ?
Родина может быть только в Росии
В Україні може бути лише батьківщина )
pesikot
Повідомлень: 12896
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:07
Banderlog написав:
Тому, коли він каже "відступили цілі батальйони", ймовірно, мова йде про відступ декількох людей, в буквальному сенсі. При цьому частина цих людей може бути: хворими, травмованими, старими, а разом з ними алкоголіки, наркомани, дебіли і покидьки, яких ТЦК зловила на вулицях, а вони в свою чергу не стали втікати з учбового центру і таки потрапили на війну.
Здорова, молода людина втече від ТЦК.
Для чого переводити амуніцію, харчі, паливо, медикаменти?
Залишати при відступі москалям БК та АК набагато доцільніше з економічної та військової точки зору. Можна класти листівку перекладену на москалську з текстом закону про сортову мобілізацію. Шоб вони розуміли, це не вони гарно воюють це їх агенти гарно голосують.
UA
Повідомлень: 9967
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2372 раз.
1
2
1
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:12
andrijk777 написав:
Солідарність нашого суспільства - вона просто зашкалює.
Щоб "я" жив так як раніше інші повинні гинути - зашибісь позиція.
Ви щось інше очкуете від совецькіх людей?
UA
Повідомлень: 9967
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2372 раз.
1
2
1
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:21
Banderlog написав:
П.С. Я взагалі не здивований тому, що відбувається в районі Гуляйполя, більш того, я впевнений у тому, що буде ще гірше, а потім стане ще гірше і ще.
Цікавлять строки.
Москалі теж наступають "нескінченними ордами" по 140 - 250 людей в батальйоні.
Але
1 В них ВЛК не формальне, на відверто непридатних гроші та час не витрачають.
2.Їх армія значно молодша за українську
Воно виходить, що покоління синів воює з поколінням їх батьків.
Якось так.
UA
Повідомлень: 9967
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2372 раз.
1
2
1
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:51
Думаю, на Естонію таки полномасштабно нападуть.
Треба швидке победоносное победобесіє.
В Україні, у випадку стійкого миру почнуться центробіжні руйнівні процеси
Тоді москалі повернуться.
UA
Повідомлень: 9967
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2372 раз.
1
2
1
Додано: Чет 18 гру, 2025 23:00
_hunter написав: Прохожий написав: _hunter написав:
-- я за ВСЮ Родину переживаю.
кстати как там твоя родина, продолжает сво "по плану"?
Ты что-то перепутал: кроме ВП - ничего не объявляли...
може й не Батьківщина, може мачуха - але там де тобі гроші платять - там СВО
Shaman
Повідомлень: 11101
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1689 раз.
1
4
5
Додано: Чет 18 гру, 2025 23:02
UA написав:
Думаю, на Естонію таки полномасштабно нападуть.
Треба швидке победоносное победобесіє.
В Україні, у випадку стійкого миру почнуться центробіжні руйнівні процеси
Тоді москалі повернуться.
брехня на брехні. так, проблеми з єдністю в мирний час можуть початися - таке можливо. а центробіжні процеси почнуться саме на Раші - не плутай
Shaman
Повідомлень: 11101
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1689 раз.
1
4
5
Додано: Чет 18 гру, 2025 23:11
pesikot написав: _hunter написав: Прохожий написав:_hunter
кстати как там твоя родина, продолжает сво "по плану"?
Ты что-то перепутал: кроме ВП - ничего не объявляли...
Не петляй, "про с начала СВО" - это ты говорил
То где твоя Родина ?
Родина может быть только в Росии
В Україні може бути лише батьківщина )
родина _hunter
Shaman
Повідомлень: 11101
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1689 раз.
1
4
5
