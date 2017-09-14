RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16202162031620416205
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 20:09

  Прохожий написав:
  _hunter написав:-- я за ВСЮ Родину переживаю.

кстати как там твоя родина, продолжает сво "по плану"?

Ты что-то перепутал: кроме ВП - ничего не объявляли...
_hunter
 
Повідомлень: 11151
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 20:12

  _hunter написав:
  Прохожий написав:
  _hunter написав:-- я за ВСЮ Родину переживаю.

кстати как там твоя родина, продолжает сво "по плану"?

Ты что-то перепутал: кроме ВП - ничего не объявляли...

Не петляй, "про с начала СВО" - это ты говорил

То где твоя Родина ?
Родина может быть только в Росии

В Україні може бути лише батьківщина )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12896
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:07

  Banderlog написав:Тому, коли він каже "відступили цілі батальйони", ймовірно, мова йде про відступ декількох людей, в буквальному сенсі. При цьому частина цих людей може бути: хворими, травмованими, старими, а разом з ними алкоголіки, наркомани, дебіли і покидьки, яких ТЦК зловила на вулицях, а вони в свою чергу не стали втікати з учбового центру і таки потрапили на війну.

Здорова, молода людина втече від ТЦК.
Для чого переводити амуніцію, харчі, паливо, медикаменти?
Залишати при відступі москалям БК та АК набагато доцільніше з економічної та військової точки зору. Можна класти листівку перекладену на москалську з текстом закону про сортову мобілізацію. Шоб вони розуміли, це не вони гарно воюють це їх агенти гарно голосують.
UA
 
Повідомлень: 9967
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:12

  andrijk777 написав:Солідарність нашого суспільства - вона просто зашкалює. :D Щоб "я" жив так як раніше інші повинні гинути - зашибісь позиція.

Ви щось інше очкуете від совецькіх людей?
UA
 
Повідомлень: 9967
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:21

  Banderlog написав:П.С. Я взагалі не здивований тому, що відбувається в районі Гуляйполя, більш того, я впевнений у тому, що буде ще гірше, а потім стане ще гірше і ще.

Цікавлять строки.
Москалі теж наступають "нескінченними ордами" по 140 - 250 людей в батальйоні.
Але
1 В них ВЛК не формальне, на відверто непридатних гроші та час не витрачають.
2.Їх армія значно молодша за українську
Воно виходить, що покоління синів воює з поколінням їх батьків.
Якось так.
UA
 
Повідомлень: 9967
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:51

Думаю, на Естонію таки полномасштабно нападуть.
Треба швидке победоносное победобесіє.

В Україні, у випадку стійкого миру почнуться центробіжні руйнівні процеси
Тоді москалі повернуться.
UA
 
Повідомлень: 9967
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 23:00

  _hunter написав:
  Прохожий написав:
  _hunter написав:-- я за ВСЮ Родину переживаю.

кстати как там твоя родина, продолжает сво "по плану"?

Ты что-то перепутал: кроме ВП - ничего не объявляли...

може й не Батьківщина, може мачуха - але там де тобі гроші платять - там СВО :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11101
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 23:02

  UA написав:Думаю, на Естонію таки полномасштабно нападуть.
Треба швидке победоносное победобесіє.

В Україні, у випадку стійкого миру почнуться центробіжні руйнівні процеси
Тоді москалі повернуться.

брехня на брехні. так, проблеми з єдністю в мирний час можуть початися - таке можливо. а центробіжні процеси почнуться саме на Раші - не плутай ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11101
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 23:11

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  Прохожий написав:_hunter

кстати как там твоя родина, продолжает сво "по плану"?

Ты что-то перепутал: кроме ВП - ничего не объявляли...

Не петляй, "про с начала СВО" - это ты говорил

То где твоя Родина ?
Родина может быть только в Росии

В Україні може бути лише батьківщина )

родина _hunter
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11101
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 16202162031620416205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 172017
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 368583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1064329
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.