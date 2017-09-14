RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

все повертається
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11105
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:19

  Hotab написав:Shaman
Він іввкуіровався від ТЦК.. Не плутати, не від русні тікав.

А ты от чого "евакувавси" сперва до румунив(в то время когда Мариняк героически защищал столицу), а описля на родину слонов и бегемотов?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5527
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 02:49

  барабашов написав:
  Hotab написав:Shaman
Він іввкуіровався від ТЦК.. Не плутати, не від русні тікав.

А ты от чого "евакувавси"

По інвалідності від ожиріння в Стамбул на лікування айраном
Hotab
 
Повідомлень: 17370
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 03:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Инвалидность по ожирению не дают.
Кстати а у тебя при 162/94 и дегенеративных "кінцівках"(тм ІнвесторТР) какая степень ожирения?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5527
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 07:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чи правда, що російська економіка на грані краху
Ні. Неправда. Але правда в тому, що Росія зараз перебуває в найслабшій позиції, починаючи з 2022 року. І поки триває війна ситуація буде постійно погіршуватись. І всі ці войовничі заяви Путіна, де він знову показав Європі Кузькіну мать і знову поставив на бойове чергування Орєшнік, не мають вводити в оману.

В 2022 році Росія мала гроші, зброю, навчену армію і ефект несподіванки. Зараз все, що могло погіршитись, погіршилось.

Росія вичерпала запас накоплених нафтодоларів. 30 років накопичень було спалено у війні. Російська економіка перестала працювати у режимі «беремо гроші, витрачаємо на війну, маємо економічне зростання». Економічне зростання закінчилося. Бо трималось на спаленні державних грошей. Які закінчились.

Немає де гроші брати, можна тільки друкувати. Кожен день друку буде наближати до умовної «Венесуели», з галопуючою інфляцією і дефіцитом товарів. Не відразу, але дуже однозначно. А дефіцит бюджету буде лишатися на шаленому рівні, поки триває війна. Бо війна — це дуже дорого. І дозволити інфляцію вони собі не можуть, бо треба знижувати облікову ставку, щоб хоч якось запрацювала не військова економіка. От така пастка. І вирішення цієї дилеми немає. Бо для війни потрібно друкувати. А друк не дозволяє забути про інфляцію. А інфляція не дозволяє мати довгострокові дешеві гроші, які потрібні для економіки. Можна послабити рубль, і це допоможе перекрити малу частку дефіциту бюджету. Але це спровокує більшу інфляцію. І знову те саме коло.

Звісно, якщо вони будуть перекривати дефіцит бюджету протягом лише року друкарським верстатом, катастрофи не станеться. Просто поглибиться криза. І це може підживлювати ірраціональність Путіна, що не відчуває, що його годинник цокає. Проте ситуація буде погіршуватись із кожним днем друку. Послаблюючи і без того вже найслабшу позицію з 2022 року.

До того ж, саме зараз ціни на нафту на мінімумі з 2021 року. А сам ринок для Росії став більш обмеженим. Ринок газу Європу взагалі втрачено. І його вже не повернеш у середньостроковій перспективі.

Росія має брак трудових ресурсів. Росія потребує міграції для своєї економіки. Але одночасно в Росії домінує фашизм, де закликають ненавидіти «інших». І знов пастка. Без міграції стагнація в економіці буде ще більша. А міграція неможлива, бо в суспільстві поширюють атмосферу ненависті, а мігрантів хочуть відправляти відразу на війну. Знову пастка.

І це не аналіз співвідношення сил України і Росії чи Росії і Європи. Це — про динаміку саме Росії. І це те єдине, що може спонукати Путіна вести перемовини по справжньому. Якщо він раціональний. Але тут от і є найбільше питання. І коли він меле щось про «підсвинків», то питання у його раціональності тільки зростає. Особливо, коли людина, яка дуже швидко послабила свою країну, надуває щоки і каже, що Росія, нарешті, здобула справжній суверенітет.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 гру, 2025 07:56, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11105
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 07:56

Shaman
правда
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4934
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 08:02

  Hotab написав:Shaman
Він іввкуіровався від ТЦК..

увы:
Статья 3.

Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.


А ты признаешься наконец-то сколько крама вывез? Или понял на третий день таки в чем зашквар? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11153
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 08:07

  Shaman написав:Чи правда, що російська економіка на грані краху
Ні. Неправда. Але правда в тому, що Росія зараз перебуває в найслабшій позиції, починаючи з 2022 року. І поки триває війна ситуація буде постійно погіршуватись. ......

Спасибо, Кэп! :lol:
Вопрос же не в "позиции". Вопрос в том - хватит ли этой позиции только на две недели, или - если сильно постараются - и на три смогут ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11153
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 08:46

  барабашов написав:Инвалидность по ожирению не дают.
Кстати а у тебя при 162/94 и дегенеративных "кінцівках"(тм ІнвесторТР) какая степень ожирения?

Да, 162/94 це десь була б така свиноматка як ти зі 190/120. Теж українська степова. А от зі своїми 182/94 якраз ідеально пробивати таким свиням дніпропетровським між бивнями 😅😅
І розширяти таким штуцер під газовий вихід підключення скиду метану в ГТС України 😅

Инвалидность по ожирению не дают.


Зазвичай ні. А от коли в Дніпрі в ТЦК корєш, яким ти хизувався - то чому б і ні. Офіцер отримав інвалідність і гайда вивозити дітей в Мюнхен 😅
А свою сраку в Стамбул, кричати через чорне море про коліна , які буде пухлим свинячим копитцем розстрілювати :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 гру, 2025 08:53, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 17370
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 08:46

  _hunter написав:
  Shaman написав:Чи правда, що російська економіка на грані краху
Ні. Неправда. Але правда в тому, що Росія зараз перебуває в найслабшій позиції, починаючи з 2022 року. І поки триває війна ситуація буде постійно погіршуватись. ......

Спасибо, Кэп! :lol:
Вопрос же не в "позиции". Вопрос в том - хватит ли этой позиции только на две недели, или - если сильно постараются - и на три смогут ;)

Одне радує в цій статті: все таки наші переговорні позиції безальтернативно покращуються а крах рф не за горами. Думаю план такий, заманити рф у житомирські ліси а потім нанести рішучий удар збоку резервними бригадами 58-річних інсультників
Letusrock
 
Повідомлень: 2917
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
