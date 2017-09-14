|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:35
Кто там голосил "а какие есть ваши доказательства, что в 24м Трамп обо всем договорился?"
Ну вот, держите:
_hunter
- Повідомлень: 11157
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:39
budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...
Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
andrijk777
- Повідомлень: 7136
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:40
flyman написав: _hunter написав:
Аааа, вот что это такое
-- а я думал еще: что это за нафиг - начинаю отвечать на сообщение, а пока написал - там вообще что-то другое стало
там якийсь турбо незламний ШІ генерований потужний текст лонгріда, багато літер неосилятор
У Шайтана щось з нейронними зв'язками у підкорці головного мозку.
Напевно довідка відповідна в наявності.
Якщо це соросятський ШІ, то на базі генератора випадкових чисел.
UA
- Повідомлень: 9966
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2372 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:43
andrijk777 написав: budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...
Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
Будівельник не знав, що змінувати пропорції цементу та піску в бетоні не можна безкінечно.
UA
- Повідомлень: 9966
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2372 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:55
_hunter написав:
Кто там голосил "а какие есть ваши доказательства, что в 24м Трамп обо всем договорился?"
Ну вот, держите:
пуйло завжди брехав і буде брехати. тільки ватний дегенерат вірить тому, що він каже
trololo
- Повідомлень: 6456
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Профіль
