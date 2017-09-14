RSS
  #<1 ... 16206162071620816209>
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:35

Кто там голосил "а какие есть ваши доказательства, что в 24м Трамп обо всем договорился?"
Ну вот, держите:
РФ готова закончить войну на условиях, которые озвучивала летом 2024-го, — Путін
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/694514419a7947834c27634e
_hunter
 
Повідомлень: 11159
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:39

  budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...

Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7136
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:43

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...

Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.

Будівельник не знав, що змінувати пропорції цементу та піску в бетоні не можна безкінечно.
UA
 
Повідомлень: 9965
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:55

  _hunter написав:Кто там голосил "а какие есть ваши доказательства, что в 24м Трамп обо всем договорился?"
Ну вот, держите:
РФ готова закончить войну на условиях, которые озвучивала летом 2024-го, — Путін
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/694514419a7947834c27634e


пуйло завжди брехав і буде брехати. тільки ватний дегенерат вірить тому, що він каже
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6457
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:05

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...

Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.

це кудою, через "Краматорську дугу" де суцільної агломерація, чи таврійські степи де бацька Махно на тачанці проїзжав за день з кінця в кінець
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41831
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

💔Ось так "Щедрик" пролунав на одній із зруйнованих теплоелектростанцій ДТЕК.

Цей виступ став частиною нашої спільної зі Svitlo Concert ініціативи – звернення до світової спільноти з проханням підсилити підтримку української енергетики в часи безпрецедентних випробувань.

Просимо максимально поширювати. Світло тримається!
https://t.me/dtek_ua/3460
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4235
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:13

Помощьдолєта

Німецька якість для посилення «Богдани»: що відомо про шасі Zetros, на яких Україна отримає 200 САУ від Німеччини

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9073844828

А скільки шасі було б якби бігунцю не платити 500 євро від щольца??
Hotab
 
Повідомлень: 17375
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:24

Біда…

https://www.facebook.com/share/p/1D1gWx ... tid=wwXIfr
Hotab
 
Повідомлень: 17375
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:50

всех заклинило на выборах этих...

Власть в Украине должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно, – путін.
.
рф потребует, чтобы украинцы, проживающие на российской территории, смогли проголосовать на территории рф, – путін.
.
❗️Мы готовы подумать над обеспечением безопасности выборов в Украине, хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории – путін.

Xenon
 
Повідомлень: 5609
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:12

  Xenon написав:всех заклинило на выборах этих...

рф потребует, чтобы украинцы, проживающие на российской территории, смогли проголосовать на территории рф, – путін.

Якась дурна по суті вимога. Голосувати мають право громадяни України, а голосувати по національності - такого права нема в жодній країні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10419
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
