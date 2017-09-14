budivelnik написав:Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика.... Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара? Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...
Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково? 1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників". 2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
Будівельник не знав, що змінувати пропорції цементу та піску в бетоні не можна безкінечно.
це кудою, через "Краматорську дугу" де суцільної агломерація, чи таврійські степи де бацька Махно на тачанці проїзжав за день з кінця в кінець
Власть в Украине должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно, – путін. . рф потребует, чтобы украинцы, проживающие на российской территории, смогли проголосовать на территории рф, – путін. . ❗️Мы готовы подумать над обеспечением безопасности выборов в Украине, хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории – путін.