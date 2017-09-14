budivelnik написав:А може ти тоді не тут пиши? Відразу напиши пуйлу, щось типу Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика.... Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара? Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку... Бо закарпатель летусрок відпере від жовтої жижі свої коротенькі штанці і вирішить замінити закарпатця Бровді(з шлейфом корупційних скандалів) і що тоді буде?
Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково? 1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників". 2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
Будівельник не знав, що змінувати пропорції цементу та піску в бетоні не можна безкінечно.
Рівно через 1 годину, тобто в 17-15+/- я напишу повідомлення в якому будуть описані алгоритми визначення кількості цементу( якісних бійців) в ЗСУ і як ця кількість змінювалась починаючи з лютого 2022. Все що я напишу - буде (після написання) з серії КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ... Але цю затримку я роблю спеціально для того щоб інші змогли описати те що я оголосив. ПС Задаю генеральну лінію По якій Кількість цементу в ЗСУ - ЗРОСТАЄ...
А тепер хто може-хай вискаже свою версію яка або підтвердить або заперечить мою заявку.
Та тут к гадалке не ходи - будет действительно КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ на тему "плотность площади - растет, значит длина бород - падает"
Перший висказався, спеціально його цитую щоб зафіксувати його відповідь, бо воно ж після того як побачить в яке лайно влізло по шию - зможе змінити своє повідомлення.. А от в моєму цитуванні його ж повідомлення оригінал- не зможе..
Середній вік військовослужбовців ЗСУ складає 40 плюс, або навіть 45 плюс. Наприкінці минулого року таку оцінку озвучив член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін.
До віку це не має прямого відношення. Можна бути хорошим цементом в 60 (бо маєш досвід ), можна бути хорошим цементом в 20... В моєму алгоритмі критерій вік не використовується бо він не очевидний , а от підказка - час використовується
ПС моя якість як бізнесмена якраз постійно зростала з віком, бо а- отримував більше досвіду б - накопичував більше власного ресурсу