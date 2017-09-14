budivelnik написав: UA написав: andrijk777 написав:
Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
Будівельник не знав, що змінувати пропорції цементу та піску в бетоні не можна безкінечно.
Рівно через 1 годину, тобто в 17-15+/- я напишу повідомлення в якому будуть описані алгоритми визначення кількості цементу( якісних бійців) в ЗСУ і як ця кількість змінювалась починаючи з лютого 2022.
Все що я напишу - буде (після написання) з серії
КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ...
Але цю затримку я роблю спеціально для того щоб інші змогли описати те що я оголосив.
ПС
Задаю генеральну лінію
По якій
Кількість цементу в ЗСУ - ЗРОСТАЄ...
А тепер хто може-хай вискаже свою версію яка або підтвердить або заперечить мою заявку.
Трошки з затримкою , але висказалось всього троє, тому чекати навряд чи потрібно .
Отже
КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ
Для правильного вирішення завдання нам потрібні коректні данні.
1 Кількість військових призваних в ЗСУ станом на 2022 рік....?Можна СТВЕРДЖУВАТИ що сьогоднішні ЗСУ на 70-80% складаються з людей призваних в 2022 році
2 Що таке хороший військовий(цемент для новобранців) ?Це військовий який ВИКОНУЄ покладені на нього завдання при цьому стараючись не загинути....
3 Як визначити зростає чи падає кількість ХОРОШИХ (профнайкращих) військових?
Тут вже буде сам алгоритм і він трошки більший ніж одна фраза...
Беремо некрологи і вивчаємо скільки у відсотках там військових яких призвали у
рік____________________________мої спостереження
2022 році_________________________20%
2023 році_________________________30%
2024 році_________________________50%
Звідси висновок
Якщо % загиблих 2022 року призову менша від % військових 2022 року призову
То відсоток тих хто пройшов КРИМ/РИМ/Мідні Труби - зростає...
Тобто так само як в Другу світову Берлін брали ті хто залишився живим в перших пів року від початку війни
так само і у нас - Москву спалять ті хто не загинув з призваних в 2022 році.
Будуть розумні питання-радий відповісти
Різним тям сявкам під парканом - відповім просто
моська тявкає-караван йде.