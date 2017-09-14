RSS
П'ят 19 гру, 2025 17:33

  BIGor написав:

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Кількість цементу в ЗСУ - ЗРОСТАЄ...

Знайшов я офіційні дані:
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/17/7442249/
Середній вік військовослужбовців ЗСУ складає 40 плюс, або навіть 45 плюс. Наприкінці минулого року таку оцінку озвучив член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін.

Знайомий 55 років зараз в ЗСУ. Вже троє померло через хвороби сердцево судинної системи.
Він і купа інших знайомих кажуть що воювати ніким і нічим. Якісь дірки затикають ссо.
Сусід, майор, який сидить на нарадах з сирським, казав теж саме. Що скоро все підпишуть
Бетон
П'ят 19 гру, 2025 17:36

  BIGor написав:

  BIGor написав:
  Xenon написав:всех заклинило на выборах этих...
рф потребует, чтобы украинцы, проживающие на российской территории, смогли проголосовать на территории рф, – путін.

Якась дурна по суті вимога. Голосувати мають право громадяни України, а голосувати по національності - такого права нема в жодній країні.

це про тих хто має укр.паспорт
П'ят 19 гру, 2025 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Маршрут в Молдову через Одещину повністю закрито — тепер їхати доведеться в обʼїзд, в 3 рази довше.
Тож, в Молдову з України рекомендують їхати через Вінницьку область та обирати пункти пропуску "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області.
Проте враховуйте збільшення часу не тільки дороги, а й очікування через наплив транспорту
.
А до чернівців краще поїздом)
з чернівців на одесу від початку війни йде через франківськ -львів -київ.) Потужність крєпчає.
П'ят 19 гру, 2025 17:48

  Banderlog написав:

  Banderlog написав:
Маршрут в Молдову через Одещину повністю закрито — тепер їхати доведеться в обʼїзд, в 3 рази довше.
Тож, в Молдову з України рекомендують їхати через Вінницьку область та обирати пункти пропуску "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області.
Проте враховуйте збільшення часу не тільки дороги, а й очікування через наплив транспорту
.
А до чернівців краще поїздом)
з чернівців на одесу від початку війни йде через франківськ -львів -київ.) Потужність крєпчає.


Звучить анекдотично :)
П'ят 19 гру, 2025 17:49

  Xenon написав:

  Xenon написав:всех заклинило на выборах этих...

Власть в Украине должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно, – путін.
.
рф потребует, чтобы украинцы, проживающие на российской территории, смогли проголосовать на территории рф, – путін.
.
❗️Мы готовы подумать над обеспечением безопасности выборов в Украине, хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории – путін.



А что тут непонятного ...

Перевожу - должны быть выборы и украинцы должны проголосовать так, как скажет Путин
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:це про тих хто має укр.паспорт


московсько-сімферопольсьскі разом з краківсько-барселонськими "українцями" наобирають запертим
П'ят 19 гру, 2025 17:51

  Banderlog написав:

  Banderlog написав:
Маршрут в Молдову через Одещину повністю закрито — тепер їхати доведеться в обʼїзд, в 3 рази довше.
Тож, в Молдову з України рекомендують їхати через Вінницьку область та обирати пункти пропуску "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області.
Проте враховуйте збільшення часу не тільки дороги, а й очікування через наплив транспорту
.
А до чернівців краще поїздом)
з чернівців на одесу від початку війни йде через франківськ -львів -київ.) Потужність крєпчає.

цікаво, чому ти радієш?..
П'ят 19 гру, 2025 17:51

  Бетон написав:

  Бетон написав:Сусід, майор, який сидить на нарадах з сирським, казав теж саме. Що скоро все підпишуть

Оце тобі сусід, з нарад все розказує ? ...

Чи ти знову фейсбука перечитався ...
П'ят 19 гру, 2025 17:53

  Letusrock написав:

  Letusrock написав:
  BIGor написав:Якась дурна по суті вимога. Голосувати мають право громадяни України, а голосувати по національності - такого права нема в жодній країні.

це про тих хто має укр.паспорт

Українці не обовязково мають бути громадянами України. В цитаті написано - українці.
П'ят 19 гру, 2025 17:58

  budivelnik написав:

  budivelnik написав:
  UA написав:
  andrijk777 написав:Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
Будівельник не знав, що змінувати пропорції цементу та піску в бетоні не можна безкінечно.
Рівно через 1 годину, тобто в 17-15+/- я напишу повідомлення в якому будуть описані алгоритми визначення кількості цементу( якісних бійців) в ЗСУ і як ця кількість змінювалась починаючи з лютого 2022.
Все що я напишу - буде (після написання) з серії
КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ...
Але цю затримку я роблю спеціально для того щоб інші змогли описати те що я оголосив.
ПС
Задаю генеральну лінію
По якій
Кількість цементу в ЗСУ - ЗРОСТАЄ...

А тепер хто може-хай вискаже свою версію яка або підтвердить або заперечить мою заявку.
Трошки з затримкою , але висказалось всього троє, тому чекати навряд чи потрібно .
Отже
КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ
Для правильного вирішення завдання нам потрібні коректні данні.
1 Кількість військових призваних в ЗСУ станом на 2022 рік....?
Можна СТВЕРДЖУВАТИ що сьогоднішні ЗСУ на 70-80% складаються з людей призваних в 2022 році
2 Що таке хороший військовий(цемент для новобранців) ?
Це військовий який ВИКОНУЄ покладені на нього завдання при цьому стараючись не загинути....
3 Як визначити зростає чи падає кількість ХОРОШИХ (профнайкращих) військових?

Тут вже буде сам алгоритм і він трошки більший ніж одна фраза...
Беремо некрологи і вивчаємо скільки у відсотках там військових яких призвали у
рік____________________________мої спостереження
2022 році_________________________20%
2023 році_________________________30%
2024 році_________________________50%

Звідси висновок
Якщо % загиблих 2022 року призову менша від % військових 2022 року призову
То відсоток тих хто пройшов КРИМ/РИМ/Мідні Труби - зростає...
Тобто так само як в Другу світову Берлін брали ті хто залишився живим в перших пів року від початку війни
так само і у нас - Москву спалять ті хто не загинув з призваних в 2022 році.

Будуть розумні питання-радий відповісти
Різним тям сявкам під парканом - відповім просто
моська тявкає-караван йде.
