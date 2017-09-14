це зрозуміло, але напевно він мав на увазі саме тих, хто давно живе в рф і зберіг наш паспорт а також свіжо-евакуйованих з 2022
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:59
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:05
Это оно и есть - не нужно заморачиваться несущественными деталями...
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:06
Ти маєшь на увазі кейс з "референдумом" в Запоріжській області - коли якась частина "проголосувала" на "референдумі" і потім всю область записали в Конституцію РФії ?
Так і потім, хтось за щось проголосує на теріторії РФ, як скаже Пуйло, і Пуйло буде з цим бігати - що це "волевиявлення" українців ...
Я не сумніваюсь, що ти таке підтримаєшь
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
краківський бігунець все з фаріонівської дзвіниці розглядає
у більшості випадків, крім мовознавчих конференцій, нації вживаються саме у політичному сенсі. коли говорять румуни то мають на увазі і швабського походження як їх попередній президент , німці - у т.ч. усілякі лужичани на шпреє, поляки - у т.ч. нащадки білорусів\українців білостокщини, українці - у т.ч. нащадки чемерисів(марійців) і безліч гагаузів, ашкеназів , армян
