UA написав: budivelnik написав: Трошки з затримкою , але висказалось всього троє, тому чекати навряд чи потрібно .

Отже

КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ

Для правильного вирішення завдання нам потрібні коректні данні.

1 Кількість військових призваних в ЗСУ станом на 2022 рік....?

Можна СТВЕРДЖУВАТИ що сьогоднішні ЗСУ на 70-80% складаються з людей призваних в 2022 році

2 Що таке хороший військовий(цемент для новобранців) ?

Це військовий який ВИКОНУЄ покладені на нього завдання при цьому стараючись не загинути....

3 Як визначити зростає чи падає кількість ХОРОШИХ (профнайкращих) військових?



Тут вже буде сам алгоритм і він трошки більший ніж одна фраза...

Беремо некрологи і вивчаємо скільки у відсотках там військових яких призвали у

рік____________________________мої спостереження

2022 році_________________________20%

2023 році_________________________30%

2024 році_________________________50%



Звідси висновок

Якщо % загиблих 2022 року призову менша від % військових 2022 року призову

То відсоток тих хто пройшов КРИМ/РИМ/Мідні Труби - зростає...

Тобто так само як в Другу світову Берлін брали ті хто залишився живим в перших пів року від початку війни

так само і у нас - Москву спалять ті хто не загинув з призваних в 2022 році.



Будуть розумні питання-радий відповісти

Різним тям сявкам під парканом - відповім просто

Подивись вік мобілізації в червону армію в 1941-1945 роках.

В бойові частини це 15 - 45 років

Так, так з 15 років, бо 18-25 це найкращі солдати.



Є одна в світі суицидальна країна що мобілізує 45-60

1 З чого ти взяв що я несу фігню?Якщо тобі РОЗУМУ не вистарчило проаналізувати прочитане - то може це ти ?????Ще раз поясню1 В 2022 призвали +/-1 млн осіб2 В 2023-2025 призвали менше 400 000 осіб...Таким чином в ЗСУ служить від 70 до 85% тих хто БУВ ПРИЗВАНИЙ в 2022 році.Кожного дня публікуються некрологиЯ те що бачу - ДЛЯ себе(не претендуючи на істину в останній інстанції)-аналізую.З того що я проаналізувавКількість некрологів тих хто призваний в 2022 році - становить 20%... що при загальній кількості призваних в 2022 році 70-85% говорить про те що ті хто ДОВШЕ служить-в 4 рази меншою ймовірністю гинуть.Звідси висновокНАЙКРАЩІ зараз становлять БІЛЬШИЙ відсоток ЗСУ в порівнянні з 2022 роком.Те що до НАЙКРАЩИХ набирають ГІРШИХ -не погіршує середню якість ЗСУХоча у тих хто перших 100 днів в ЗСУ ймовірність загинути ДУЖЕ висока, навіть у випадку якщо вони в цивільному житті були успішними..Для порівнянняНе кожен найкращий стрибун у висоту виграє в плаванні в середньостатистичного тубільця який живе за рахунок рибальства