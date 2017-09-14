RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16211162121621316214
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Под который так удобно "замороженные" кошты припасены -- которые один "практик" уже поделить успел

это про ивакуировавшегося _ПРАКТИКА_ и четыре года па 500ойро/мес получающего "на баварское"?
4х12х500=24000...ойро_тольк_на_одного_Практика_...
а сколько лямов таких ПРАКТИКОВ в ЕС на "защите"?
на сколько лямов ойро уже _выпито_баварского с сосисками?
и это под какие "припасенные" КОШТЫ 4х летний _банкет_?
Прохожий
 
Повідомлень: 14234
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:55

Schmit
 
Повідомлень: 5313
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:55

  trololo написав:
  _hunter написав:Кто там голосил "а какие есть ваши доказательства, что в 24м Трамп обо всем договорился?"
Ну вот, держите:
РФ готова закончить войну на условиях, которые озвучивала летом 2024-го, — Путін
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/694514419a7947834c27634e


пуйло завжди брехав і буде брехати. тільки ватний дегенерат вірить тому, що він каже

ху.нтер=ватный дегенерат?
Прохожий
 
Повідомлень: 14234
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:09

  BIGor написав:
  UA написав:Людина з українським дипломом аудитор в Польщі
Як думаешь чим він заробляє?

Ну от ти мєнт без освіти в Чеорногорії - давай подумаєм чим ти заробляєш?

мож у клюби куни для пенсионерок?
навеяло с соседней ветки)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14234
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:11

Прохожийкуні за куни тим бабусям, які не встигли обміняти на євро
Hotab
 
Повідомлень: 17382
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:13

❗️Обстрел моста на трассе Одесса-Рени может заблокировать 60% импорта топлива в Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина, — основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин
Xenon
 
Повідомлень: 5610
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:30

  Hotab написав:Прохожийкуні за куни тим бабусям, які не встигли обміняти на євро

уверен что хорватские пенсионерки не слышали про такую диковинку как "эпиляцию зоны бикини" а через "две балаклавы" постоянно сплевывать налаживая "визуальный контакт" тоже не айс)
бедный бедный ментопенс...)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14234
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:30

pesikot

Тобто, в 2022 році тебе не було ? ...


Тиждень на Оболоні в березні візуально контактував з орендаторами

Тепер в фуражці мєнтовській в хорватські школи ломиться «пустіть ветерана!»
Але всі женуть, дуже схожий на педофіла
Hotab
 
Повідомлень: 17382
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:34

Прохожий

а через "две балаклавы" постоянно сплевывать налаживая "визуальный контакт" тоже не айс)


Хунтер теж тому і «мисливець», що на німецьких «чорнобурок» охотиться 😅

Але не спльовує. Не заплатять
Підробіток до 500 ойро
Hotab
 
Повідомлень: 17382
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:58

Бараьашов, як спеціаліст по «мєхАм» , консультує
Hotab
 
Повідомлень: 17382
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 16211162121621316214
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 172566
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 369322
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1065397
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10331)
19.12.2025 21:08
О.Bank (1263)
19.12.2025 20:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.