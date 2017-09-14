Hotab написав:Бараьашов, як спеціаліст по «мєхАм» , консультує
Я специалист по переломам костей грудной клетки, таза и нижних конечномтей у дезертиров
В ТЦК тебе надобно,пан Барабашов.Работать там,в смысле. Рассмотри как вариант- если война надолго, всяко лучше калечить ухилянтов тут, чем ждать пока поймают и отправят тебя. Собственно, в Биркенау представители зондеркоманды все таки жили немного дольше остальных и имели небольшие преференции,как мне рассказывал экскурсовод.
Середній вік військовослужбовців ЗСУ складає 40 плюс, або навіть 45 плюс. Наприкінці минулого року таку оцінку озвучив член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін.
Знайомий 55 років зараз в ЗСУ. Вже троє померло через хвороби сердцево судинної системи. Він і купа інших знайомих кажуть що воювати ніким і нічим. Якісь дірки затикають ссо. Сусід, майор, який сидить на нарадах з сирським, казав теж саме. Що скоро все підпишуть
все йде згідно плану флер: розвантаження ПФ від біосміття
UA написав:budivelnik Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн Але хочуть ще більше мобілізувати... Як думаєш, річку Єнісей в якому місці краще форсувати?
1 В ЗСУ не може бути зараз 1,4 млн по тій простій причині що 100 000+/- загинуло , 300 000+/- поранено і не можуть служити....
Але питання не стояло про кількість в ЗСУ Питання стояло покращуються чи погіршуються наші солдати середньостатистично ? Так я тобі описав що ПОКРАЩУЮТЬСЯ бо встигають ОТРИМАТИ досвід Найвища ймовірність загинути - перших 100 днів... А тепер приміни мій алгоритм до педераційників.. Починали 200 000 ,мобілізують в місяць 40000 осіб *45 місяців = 0,2млн+1,8млн=2 000 000 Сирський заявив що проти нас 741 000.... То встигають вони навчитись чи в перших 100 днів двохсотяться
UA написав:budivelnik Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн Але хочуть ще більше мобілізувати... Як думаєш, річку Єнісей в якому місці краще форсувати?
1 В ЗСУ не може бути зараз 1,4 млн по тій простій причині що 100 000+/- загинуло , 300 000+/- поранено і не можуть служити....
Але питання не стояло про кількість в ЗСУ Питання стояло покращуються чи погіршуються наші солдати середньостатистично ? Так я тобі описав що ПОКРАЩУЮТЬСЯ бо встигають ОТРИМАТИ досвід Найвища ймовірність загинути - перших 100 днів... А тепер приміни мій алгоритм до педераційників.. Починали 200 000 ,мобілізують в місяць 40000 осіб *45 місяців = 0,2млн+1,8млн=2 000 000 Сирський заявив що проти нас 741 000.... То встигають вони навчитись чи в перших 100 днів двохсотяться
математика не б'ється
Це тому що вгодованi кабани, що скipo надибають у спадщину водочний шалман у центрi Львива, ще не у Покровську.