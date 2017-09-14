RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:04

flyman
Так, але крок - польске слово.
С копейкой, всё просто.
Включил МозГ.
Погуглил
Копа — это старинная
счётно-денежная единица в Восточной и Центральной Европе (особенно в Великом княжестве Литовском и на украинских землях) до XVIII века, равная 60 штукам чего-либо. Она использовалась для подсчёта больших объёмов товаров, но в первую очередь — денег, в частности, пражских грошей (60 грошей составляли 1 пражскую гривну). Позднее «копа грошей» стала эквивалентом 60 литовских грошей, 2,5 золотых или 5/6 талера


Ослику Иа понятно, копа = копейка, отсюда и копить...

Честно? Мне по - что там и как примут. Лишь бы не били! А если и били, то не по морде, мне с людьми надо общаться на своем канале!
Как по мне, давно пора вводить в свободное обращение доллар и мозг не парить!
И свободное перемещение по всему миру, безо всяких ограничений!
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:07

стотінка

  flyman
Так, але крок - польске слово.
С копейкой, всё просто.
Включил МозГ.
Погуглил
Копа — это старинная
счётно-денежная единица в Восточной и Центральной Европе (особенно в Великом княжестве Литовском и на украинских землях) до XVIII века, равная 60 штукам чего-либо. Она использовалась для подсчёта больших объёмов товаров, но в первую очередь — денег, в частности, пражских грошей (60 грошей составляли 1 пражскую гривну). Позднее «копа грошей» стала эквивалентом 60 литовских грошей, 2,5 золотых или 5/6 талера


Ослику Иа понятно, копа = копейка, отсюда и копить...

Честно? Мне по - что там и как примут. Лишь бы не били! А если и били, то не по морде, мне с людьми надо общаться на своем канале!
Как по мне, давно пора вводить в свободное обращение доллар и мозг не парить!
И свободное перемещение по всему миру, безо всяких ограничений!

в Болгарії "стотінка"
1
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:10

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  UA написав:budivelnik
Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн
Але хочуть ще бо встигають ОТРИМАТИ досвід
Найвища ймовірність загинути - перших 100 днів...
А тепер приміни мій алгоритм до педераційників..

математика не б'ється
не тільки математика , но і логіка)
по перше там контрактники.
2. Не вся армія в однакових умовах, це не армія першої світової.
Для десантника це не очевидно, но здобування реального бойового досвіду не сприяє тому щоб не попасти в колонку втрати. )
а по цифрам
Ліпше вам туди не зазирати :lol: це все секрет. Скоро ще і арифметику засекретять. Начнем з того що влада заявляла що в нас призивають по 30 т на місяць. Берем 36 місяців з кінця 22 і маєм 1млн + 1млн.
А убд є 1,3 млн.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:11

flyman "списівка"

Упс! Гарна назва для Горiлки!
Патентуйте!
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:16

  SATAN написав:
flyman "списівка"

Упс! Гарна назва для Горiлки!
Патентуйте!


«Списівка» - це списаний по сітківці або по суглобам (з вагою 120 кг суглоби не тримають, падає на сраку)
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:19

Banderlog . Не вся армія в однакових умовах, це не армія першої світової.


Скiлз та iн., зараз не головне.
Можна бути супер-пупер рембо, пройти вiйни й спiймати ФАБ сидячи у бункерi... або БПЛА пiд час сну.

Якщо це все колись скiнчиться та перерахують загиблих, померлих, скалiчених - йой, усi будуть шокованi. Ще одна з причин, чому неможливий зараз мир.

Вангую, будемо воювати до кiнця. Або ми, або вони...
Перемир`я? Можливе, так.
Потiм - все спочатку, з бiльшою силою.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всі в курсі що Сатану в "страстях Христових" зіграла донька Челентано ?
https://www.youtube.com/shorts/zk-4luhsS38
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 00:54

  SATAN написав:
Вангую, будемо воювати до кiнця. Або ми, або вони...
Перемир`я? Можливе, так.
Потiм - все спочатку, з бiльшою силою.

якщо такий розклад то виграють вони бо ми раніше закінчимось. Це арифметика.) Но арифметику заборонять.
На рахунок Рембів в підвалі) це логічна помилка.
Мозок відмовляється чіико мислити коли багато непрогнозованої хаотичності. Но чим дальше від переднього краю, і глибше в бункер) тим шанси вищі. Понятно що підвал треба шукати подальше від командного пункту і артилерії .
Я вже був в підвалах кп, які виявляли, таке собі задоволення і отриманий досвід на практиці не примінимий.
