flyman Так, але крок - польске слово. С копейкой, всё просто. Включил МозГ. Погуглил
Копа — это старинная счётно-денежная единица в Восточной и Центральной Европе (особенно в Великом княжестве Литовском и на украинских землях) до XVIII века, равная 60 штукам чего-либо. Она использовалась для подсчёта больших объёмов товаров, но в первую очередь — денег, в частности, пражских грошей (60 грошей составляли 1 пражскую гривну). Позднее «копа грошей» стала эквивалентом 60 литовских грошей, 2,5 золотых или 5/6 талера
Ослику Иа понятно, копа = копейка, отсюда и копить...
Честно? Мне по - что там и как примут. Лишь бы не били! А если и били, то не по морде, мне с людьми надо общаться на своем канале! Как по мне, давно пора вводить в свободное обращение доллар и мозг не парить! И свободное перемещение по всему миру, безо всяких ограничений!
UA написав:budivelnik Я зрозумів, ЗСУ зараз це 1,4 млн Але хочуть ще бо встигають ОТРИМАТИ досвід Найвища ймовірність загинути - перших 100 днів... А тепер приміни мій алгоритм до педераційників..
математика не б'ється
не тільки математика , но і логіка) по перше там контрактники. 2. Не вся армія в однакових умовах, це не армія першої світової. Для десантника це не очевидно, но здобування реального бойового досвіду не сприяє тому щоб не попасти в колонку втрати. ) а по цифрам Ліпше вам туди не зазирати це все секрет. Скоро ще і арифметику засекретять. Начнем з того що влада заявляла що в нас призивають по 30 т на місяць. Берем 36 місяців з кінця 22 і маєм 1млн + 1млн. А убд є 1,3 млн.
SATAN написав: Вангую, будемо воювати до кiнця. Або ми, або вони... Перемир`я? Можливе, так. Потiм - все спочатку, з бiльшою силою.
якщо такий розклад то виграють вони бо ми раніше закінчимось. Це арифметика.) Но арифметику заборонять. На рахунок Рембів в підвалі) це логічна помилка. Мозок відмовляється чіико мислити коли багато непрогнозованої хаотичності. Но чим дальше від переднього краю, і глибше в бункер) тим шанси вищі. Понятно що підвал треба шукати подальше від командного пункту і артилерії . Я вже був в підвалах кп, які виявляли, таке собі задоволення і отриманий досвід на практиці не примінимий.
барабашов написав:Так вы на себе проверили бывают ли "бетонобойные" Искандеры?
Да я бачив результати ударів каб і іскандерів. Бєтонобойність перебільшена. Но біда в тім що " бетону" нема. Ніхто спецом не відливає бункери та і на передньому краї воно така собі затія. Користуємось спадком комуняк, або "житлові " або "промислові" підвали і тут без додаткового обігріву. При прямомому попаданні с300 в умовну сільську школу з 70 чоловік загинуло третина. Неприємно, но втрата керованості не більше 3х годин. Зелю в катакомбах київського метро не дістануть нічим. Тай армійське командування не прошибаєме. і зеля і сирський бувають і там де може дістати їх кабом, но не довго) по статистиці частіше прилітає по стабпунктам ніж по кп. Тому, що рух навколо кп можно обмежити а підвіз ранених коли серйозні бойові дії, сам розумієш+ на кп як не як а дисципліноване а поранені і медперсонал що вертаються з пи -дорєза схильні до розслаблення.