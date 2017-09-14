SATAN написав: Вангую, будемо воювати до кiнця. Або ми, або вони... Перемир`я? Можливе, так. Потiм - все спочатку, з бiльшою силою.
якщо такий розклад то виграють вони бо ми раніше закінчимось. Це арифметика.) Но арифметику заборонять. На рахунок Рембів в підвалі) це логічна помилка. Мозок відмовляється чіико мислити коли багато непрогнозованої хаотичності. Но чим дальше від переднього краю, і глибше в бункер) тим шанси вищі. Понятно що підвал треба шукати подальше від командного пункту і артилерії . Я вже був в підвалах кп, які виявляли, таке собі задоволення і отриманий досвід на практиці не примінимий.
Потужному такий варіант підходить, псевдотурбопатріти на це і розраховують. Ніякого мирного договору "бо це капітуляція" - тільки такий шлях.
Кожен п’ятий українець — ветеран або член родини захисника. Таку реальність після завершення активних бойових дій прогнозує Валерій Залужний. Залужний розповів, що, за даними Міністерства у справах ветеранів, станом на липень 2025 року чисельність ветеранів та ветеранок становила 1 млн 560 тис. людей. Відповідно, у разі завершення активних бойових дій чисельність ветеранів значно зросте, оскільки з фронту повернуться військові, що відповідно будуть набувати статусу ветеранів. https://tsn.ua/ukrayina/tsyfra-iaku-var ... 79869.html
Якщо добавити ще простих пенсіонерів та інші категорії утриманців, в тому числі бюджетників у широкому діапазоні, то звичайному простому пересічному треба тягнути чоловік 15-ть зі своїм касовим апаратом. Плюс ще ризики, що якщо буде досягнуто якесь перемир'я, то відбудеться деяка ротація працездатних звідси і утриманців, позбавлених утримання сюда з ЄС. Так що навіть такі кошти, як планує дати ЄС на найближчі 2 роки, потрібні і далі в не менших обсягах, або обвал рівня життя.