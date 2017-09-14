RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16216162171621816219>
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 06:20

  Banderlog написав:
  SATAN написав:
Вангую, будемо воювати до кiнця. Або ми, або вони...
Перемир`я? Можливе, так.
Потiм - все спочатку, з бiльшою силою.

якщо такий розклад то виграють вони бо ми раніше закінчимось. Це арифметика.) Но арифметику заборонять.
На рахунок Рембів в підвалі) це логічна помилка.
Мозок відмовляється чіико мислити коли багато непрогнозованої хаотичності. Но чим дальше від переднього краю, і глибше в бункер) тим шанси вищі. Понятно що підвал треба шукати подальше від командного пункту і артилерії .
Я вже був в підвалах кп, які виявляли, таке собі задоволення і отриманий досвід на практиці не примінимий.

Потужному такий варіант підходить, псевдотурбопатріти на це і розраховують.
Ніякого мирного договору "бо це капітуляція" - тільки такий шлях.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 20 гру, 2025 06:22, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 06:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А убд є 1,3 млн.

Більше:
Кожен п’ятий українець — ветеран або член родини захисника. Таку реальність після завершення активних бойових дій прогнозує Валерій Залужний.
Залужний розповів, що, за даними Міністерства у справах ветеранів, станом на липень 2025 року чисельність ветеранів та ветеранок становила 1 млн 560 тис. людей.
Відповідно, у разі завершення активних бойових дій чисельність ветеранів значно зросте, оскільки з фронту повернуться військові, що відповідно будуть набувати статусу ветеранів. https://tsn.ua/ukrayina/tsyfra-iaku-var ... 79869.html

Якщо добавити ще простих пенсіонерів та інші категорії утриманців, в тому числі бюджетників у широкому діапазоні, то звичайному простому пересічному треба тягнути чоловік 15-ть зі своїм касовим апаратом. Плюс ще ризики, що якщо буде досягнуто якесь перемир'я, то відбудеться деяка ротація працездатних звідси і утриманців, позбавлених утримання сюда з ЄС.
Так що навіть такі кошти, як планує дати ЄС на найближчі 2 роки, потрібні і далі в не менших обсягах, або обвал рівня життя.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7208
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 08:07

  SATAN написав:flyman
Так, але крок - польске слово.
С копейкой, всё просто.
Включил МозГ.
Погуглил
Копа — это старинная
счётно-денежная единица в Восточной и Центральной Европе (особенно в Великом княжестве Литовском и на украинских землях) до XVIII века, равная 60 штукам чего-либо. Она использовалась для подсчёта больших объёмов товаров, но в первую очередь — денег, в частности, пражских грошей (60 грошей составляли 1 пражскую гривну). Позднее «копа грошей» стала эквивалентом 60 литовских грошей, 2,5 золотых или 5/6 талера

Ослику Иа понятно, копа = копейка, отсюда и копить...

Честно? Мне по - что там и как примут. Лишь бы не били! А если и били, то не по морде, мне с людьми надо общаться на своем канале!
Как по мне, давно пора вводить в свободное обращение доллар и мозг не парить!
И свободное перемещение по всему миру, безо всяких ограничений!

й що ж це за канал?..

а копейка від копа - це лише версія, й то не розповсюджена...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11113
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1691 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 09:44

Schmit
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:21

  Schmit написав:Потужному такий варіант підходить, псевдотурбопатріти на це і розраховують.
Ніякого мирного договору "бо це капітуляція" - тільки такий шлях.

Одразу шість джерел Reuters стверджують, що у своїх звітах американська розвідка продовжує застерігати, що Путін прагне захопити всю Україну та колишні частини Російської імперії у Європі.
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... u-ssha.htm
Schmit, так хто ж не хоче миру?

ПС. Мико без світла. По області постійно летять балалайки, а також на Одесу і область. Їх не багато, по 2-3 штуки, але нон-стопом кожну годину і навіть частіше.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6019
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:26

дарованому коню в зуби не заглядають

  Schmit написав:

"дарованому коню в зуби не заглядають", тільки не всі незламники цього свідомі

"200 євро з грека",
потужний незламник в темі, скільки кожен грек винен Унії та іншим кредиторам,
їм островів не вистачить щоб розрахуватися

їм сісялка сісяти євроцицьку не лопне?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 20 гру, 2025 10:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41841
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:30

  fler написав:
  Schmit написав:Потужному такий варіант підходить, псевдотурбопатріти на це і розраховують.
Ніякого мирного договору "бо це капітуляція" - тільки такий шлях.

Одразу шість джерел Reuters стверджують, що у своїх звітах американська розвідка продовжує застерігати, що Путін прагне захопити всю Україну та колишні частини Російської імперії у Європі.
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... u-ssha.htm
Schmit, так хто ж не хоче миру?

ПС. Мико без ссвітла. По області постійно летять балалайки, а також на Одесу і область. Їх не багато, по 2-3 штуки, але нон-стопом кожну годину і навіть частіше.

львовский торговец водкой писал что скоро ракеты и шахеды у них закончатся
Потерпите до лета
И вообще савецкие понижающие трансформаторы ничего уже не стоят, как и промышленность УССР в целом, а на "балалайки" тратится дорогая валюта от продажи нефтегаза за бесценок китайским и европейским партнёрам.
И так мы победим!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:33

  барабашов написав:
  fler написав:
  Schmit написав:Потужному такий варіант підходить, псевдотурбопатріти на це і розраховують.
Ніякого мирного договору "бо це капітуляція" - тільки такий шлях.

Одразу шість джерел Reuters стверджують, що у своїх звітах американська розвідка продовжує застерігати, що Путін прагне захопити всю Україну та колишні частини Російської імперії у Європі.
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... u-ssha.htm
Schmit, так хто ж не хоче миру?

ПС. Мико без ссвітла. По області постійно летять балалайки, а також на Одесу і область. Їх не багато, по 2-3 штуки, але нон-стопом кожну годину і навіть частіше.

львовский торговец водкой писал что скоро ракеты и шахеды у них закончатся
Потерпите до лета
И вообще савецкие понижающие трансформаторы ничего уже не стоят, как и промышленность УССР в целом, а на "балалайки" тратится дорогая валюта от продажи нефтегаза за бесценок китайским и европейским партнёрам.
И так мы победим!

по балансовій вартості приватизації з врахуванням амортизації
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41841
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:36

  fler написав:Мико без світла.

А якжеш потужні резервні джерела?
  fler написав:Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас.

Плюс новий трансформатор у дворі?
Water
 
Повідомлень: 3721
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:44

Европа и США вскормили Гитлера своей трусливой политикой и попытками договориться.
Теперь тоже самое делают с путиным.
Результат очевиден - война покатится минимум по всем странам Европы.

❗️путін хоче захопити всю Україну та повернути частини Європи, які належали колишній Радянській імперії, – Reuters із посиланням на розвідку США.

Ці звіти сильно відрізняються від того, яку ситуацію описують Трамп та його переговірники.

https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-12-19/
Xenon
 
Повідомлень: 5611
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16216162171621816219>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 173181
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 369976
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1066427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15320)
20.12.2025 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.