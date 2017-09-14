Banderlog якщо такий розклад то виграють вони бо ми раніше закінчимось.
Не так.
В этой войне, как и в других, всегда выигрывает "третья сторона".
И не говорите, что не знали этого раньше.
Например, Британия 3 сентября 1939 года объявила Германии войну.
Но, по факту, в 1945 году - войну выиграли США а не Британия!
Британия - потеряла статус фунта, потеряла часть промышленного потенциала, людей и пр.
А США - практически вдвое увеличили ВВП за войну, сделали доллар резервной валютой и получили, фактически - тотальный контроль над Западной Европой.
Тут, как в боксе. Скорее даже, бои без правил.
Два бойца на ринге, оба в крови и переломах... но кто бы не победил на ринге, реальная победа у тех, кто в зале, кто "Ставил на победителя"
Ну... а умные, ставят на обоих, как в опционах - "строят конструкцию" и не только "Кто победит", но и "выдержит ли боец первый раунд" и пр.
Это вам вот реальность, коллеги.
Китай, к примеру.
Поставляет комплектуху и амуницию и россии и Украине. Косит бабло!
А за счет санкций против россии, ещё и выторговал дешевые энергоресурсы!
Китаю - эта война просто таки находка, шанс к росту ВВП!
США? Тут просто фантастика! Америка, фактически, получает под контроль сбыт энергоресурсов в Европе, давит Европу как основного конкурента, перетягивает инвесторов из ЕС к себе!
Это я вкратце, можно всё с графиками.
А Украина и россия, если брать простых людей - просто убиваем друг друга и что потом, вроде бы и так всё ясно.
США и Китай, вот два будущих Полюса. Две сверхдержавы.
Остальные, будут просто делать то, что им скажут
Что нам делать? Выжить! Ну и кто может, тот пытается заработать.
Но выжить, важнее...