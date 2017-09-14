RSS
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:50

бабка надвоє гадала

  Xenon написав:Европа и США вскормили Гитлера своей трусливой политикой и попытками договориться.
Теперь тоже самое делают с путиным.
Результат очевиден - война покатится минимум по всем странам Европы.

❗️путін хоче захопити всю Україну та повернути частини Європи, які належали колишній Радянській імперії, – Reuters із посиланням на розвідку США.

Ці звіти сильно відрізняються від того, яку ситуацію описують Трамп та його переговірники.

https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-12-19/

страшилки на ніч читають
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41842
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 10:50

  Water написав:
  fler написав:Мико без світла.

А якжеш потужні резервні джерела?
  fler написав:Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас.

Плюс новий трансформатор у дворі?

То инсайдеры не разобрались: "внезапно" оказалось, что резерв - на то и резерв, что надолго его не хватает :)
_hunter
 
Повідомлень: 11163
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знакомый звонил. Рассказывал рассказывал, а потом зарыдал.
Год назад поймали его на трассе, неделя учебка и сейчас под волчанском. 49 дней не мылись, сидели в окружении в подвале. Рассказывал, как приходилось убивать кацапов. Рассказывал страшные вещи. И сказал, делай всё, чтобы сюда не попасть.
Диванные вы воины
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5822
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У меня муж знакомой так в Покровске уже с 15 октября
Твоего примерно возраста
После 2го СЗЧ отправили с рембата(??? С какого он оттуда дёргал 2 раза?) к Манько.
Это не функция зачистки прорывающихся кацапов у них, а утилизация всех кого поймали на улице.
Сегодня хоть узнаю что и как с ним.
А Псошаманам выложи то фото парня 20ти летнего, которому карточку в привате не дали,с кин-зызы)
Нехай на протезы ему башляют продажные писаки.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 11:37

  Бетон написав:Знакомый звонил. Рассказывал рассказывал, а потом зарыдал.
Год назад поймали его на трассе, неделя учебка и сейчас под волчанском. 49 дней не мылись, сидели в окружении в подвале. Рассказывал, как приходилось убивать кацапов. Рассказывал страшные вещи. И сказал, делай всё, чтобы сюда не попасть.
Диванные вы воины

требуем подробностей, а лучше полную стенограму разговора, чем хорош телефон точнее смартфон самсунг , что он пишет весь разговор не заметно для собеседника - рекомендую. мало кто из телефонов , ой смарфонов имеет даную функцию из коробки без плясок з бубном и безплатно
yama
 
Повідомлень: 5337
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9232 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 11:38

Banderlog якщо такий розклад то виграють вони бо ми раніше закінчимось.


Не так.
В этой войне, как и в других, всегда выигрывает "третья сторона".
И не говорите, что не знали этого раньше.

Например, Британия 3 сентября 1939 года объявила Германии войну.
Но, по факту, в 1945 году - войну выиграли США а не Британия!
Британия - потеряла статус фунта, потеряла часть промышленного потенциала, людей и пр.
А США - практически вдвое увеличили ВВП за войну, сделали доллар резервной валютой и получили, фактически - тотальный контроль над Западной Европой.

Тут, как в боксе. Скорее даже, бои без правил.
Два бойца на ринге, оба в крови и переломах... но кто бы не победил на ринге, реальная победа у тех, кто в зале, кто "Ставил на победителя"
Ну... а умные, ставят на обоих, как в опционах - "строят конструкцию" и не только "Кто победит", но и "выдержит ли боец первый раунд" и пр.

Это вам вот реальность, коллеги.

Китай, к примеру.
Поставляет комплектуху и амуницию и россии и Украине. Косит бабло!
А за счет санкций против россии, ещё и выторговал дешевые энергоресурсы!
Китаю - эта война просто таки находка, шанс к росту ВВП!
США? Тут просто фантастика! Америка, фактически, получает под контроль сбыт энергоресурсов в Европе, давит Европу как основного конкурента, перетягивает инвесторов из ЕС к себе!

Это я вкратце, можно всё с графиками.
А Украина и россия, если брать простых людей - просто убиваем друг друга и что потом, вроде бы и так всё ясно.
США и Китай, вот два будущих Полюса. Две сверхдержавы.
Остальные, будут просто делать то, что им скажут

Что нам делать? Выжить! Ну и кто может, тот пытается заработать.
Но выжить, важнее... :(
SATAN
 
Повідомлень: 25
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 11:38

барабашов тоже интересую подробности максимально
yama
 
Повідомлень: 5337
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9232 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 11:43

SATAN очевидньіе вещи говорите , согласен с вами . Еще добавлю что частично решаеться вопрос утилизации украинцев мужского пола и улучшение демографической ситуации в Європе за счет молодьіх фертильньіх украинок и молодежи до 22 (или сколько ?) кто может уезжать
yama
 
Повідомлень: 5337
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9232 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 11:59

  yama написав:барабашов тоже интересую подробности максимально

у меня не самсунг
Разговор с женой штурмовика писать буду буквами здесь
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 12:17

разом нас багато, нас не подолати! (с)

Маяках рыбаки предприимчивые по 4000 с человека берут и на лодке везут тебя в Аккерман, - пишут читатели

.
От 2,5 до 10 тыс. грн .стоит переплыть Днестр на лодке в Одесской области 🤯

По предварительной информации, такой бизнес сейчас возле Маякского моста наладил зять Гриневецкого, экс-глава Белгород-Днестровского райсовета Мельниченко.
Xenon
 
Повідомлень: 5612
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
