Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 12:59

барабашов

Сегодня хоть узнаю что и как с ним.


Відправ йому дитячий малюнок (власноруч намальований) , з підписом «від офіцерів запасу Дніпра». Підтримай чим можеш. Як поранених бійців в шпиталі Дніпра в 2014-му.
Повідомлень: 17394
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:05

  Water написав:
  fler написав:Мико без світла.

А якжеш потужні резервні джерела?
  fler написав:Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас.

Плюс новий трансформатор у дворі?

Не зрозуміла, до чого цей монтаж мого старого повідомлення з новим? :shock:
Наразі світло вмикнули - не знаю чи надовго і у всіх районах. Балалайки продовжують летіти, зараз у місті лунає тривога...
Повідомлень: 6021
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:14

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Мико без світла.

А якжеш потужні резервні джерела?
  fler написав:Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас.

Плюс новий трансформатор у дворі?

Не зрозуміла, до чого цей монтаж мого старого повідомлення з новим?

Объясняю: человек "подсветил" о каких конкретно "потужні резервні джерела" он говорит.
Повідомлень: 11166
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:14

  Бетон написав:Знакомый звонил. Рассказывал рассказывал, а потом зарыдал.

Ти ж сказав йому, що
  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

а також, що "скоро все підпишуть"?
Повідомлень: 6021
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:17

  _hunter написав:[
Объясняю: .

А тебе хто питав? Йди німецьких чорнобурок полюй 😅
Повідомлень: 17394
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:36

  барабашов написав:
  yama написав:барабашов тоже интересую подробности максимально

у меня не самсунг
Разговор с женой штурмовика писать буду буквами здесь

В мене самсунг) нормально лиш захисне скло розбите і вже 2 місяці поміняти не можу.
Повідомлень: 4241
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:46

  Hotab написав:Йди німецьких чорнобурок полюй

Второй (или третий уже?) день подряд от учетки _только_ уныло-петросяновские шутейки на тему секса...
Не, я все понимаю ю: после развода с этим делом проблемы, похоже настали - но зачем об этом прямо всем рассказывать? :shock:
Повідомлень: 11166
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:48

  fler написав:
  Бетон написав:Знакомый звонил. Рассказывал рассказывал, а потом зарыдал.

Ти ж сказав йому, що
  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

а також, що "скоро все підпишуть"?

Они там не надеятся жить. Им вообще всё равно.
Можете попробовать?
Повідомлень: 5823
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:04

  yama написав: Еще добавлю что частично решаеться вопрос утилизации украинцев мужского пола

Простите, а кто такую задачу ставит? Украинцы мужского пола естественно вымирают в довольно раннем возрасте, а новых не рожают. Тут нет "вопроса", который требует "решения".

  yama написав: и улучшение демографической ситуации в Європе за счет молодьіх фертильньіх украинок

А "молодые фертильные украинки" горят желанием иметь детей? Демографическая ситуация в Европе не объясняется низкой фертильностью местных женщин, и украинки тут никак не помогут, тем более, что у них с местными мужчинами - пропасть в менталитете. И мужчины и женщины из Украины нужны Европе в качестве рабочей силы и налогоплательщиков, чтобы содержать местных пенсов, которым наообещали беззаботную пенсию "всё включено".

  yama написав: и молодежи до 22 (или сколько ?) кто может уезжать

С этим согласен.
Повідомлень: 670
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:15

  _hunter написав:
  Hotab написав:Йди німецьких чорнобурок полюй

Второй (или третий уже?) день подряд от учетки _только_ уныло-петросяновские шутейки на тему секса...
Не, я все понимаю ю: после развода с этим делом проблемы, похоже настали - но зачем об этом прямо всем рассказывать? :shock:

Бігунець обсцятий не перший рік розганяє кацапську повєсточку, але рахує дні скільки його мордою в його мочу товчуть. 😅
Повідомлень: 17394
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
