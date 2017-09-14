RSS
  #<1 ... 16218162191622016221
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:20

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Йди німецьких чорнобурок полюй

Второй (или третий уже?) день подряд от учетки _только_ уныло-петросяновские шутейки на тему секса...
Не, я все понимаю ю: после развода с этим делом проблемы, похоже настали - но зачем об этом прямо всем рассказывать? :shock:

Бігунець обсцятий не перший рік розганяє кацапську повєсточку, але рахує дні скільки його мордою в його мочу товчуть. 😅

він кожне повідомлення рахує :D

але оскільки гроші є гроші, то встає, обтрушує "божу росу" та далі продовжує свою брудну роботу :lol:
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:29

  АндрейМ написав:
  yama написав: Еще добавлю что частично решаеться вопрос утилизации украинцев мужского пола

Простите, а кто такую задачу ставит? Украинцы мужского пола естественно вымирают в довольно раннем возрасте, а новых не рожают. Тут нет "вопроса", который требует "решения".
......

Ходят такие "теории заговора", которые только подкрепляются заявами "это не нас в НАТО нужно брать - это мы сейчас шапки снимем - и НАТО к себе возьмем"...
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:львовский торговец водкой писал что скоро ракеты и шахеды у них закончатся
Брехня
Він писав що в кацапів гроші закінчаться швидше ніж вони зможуть вбити 0,1% цивільного населення України ракетами і шахедами
Що найцікавіше - кацапи це й самі розуміють , тому кількість вбитих цивільних стрілковою або холодною зброєю (особливо на окупованих територіях ) в них на два порядки вища ніж кількість вбитих цивільних в глибині України ракетами і шахедами..

Тому -ти бреши... але не забріхуйся
бо
З брехнею світ пройдеш , та назад не повернешся..
ТМ(с) Народна Мудрість
  budivelnik написав:
  барабашов написав:львовский торговец водкой писал что скоро ракеты и шахеды у них закончатся
Брехня
Він писав що в кацапів гроші закінчаться швидше ніж вони зможуть вбити 0,1% цивільного населення України ракетами і шахедами
Що найцікавіше - кацапи це й самі розуміють , тому кількість вбитих цивільних стрілковою або холодною зброєю (особливо на окупованих територіях ) в них на два порядки вища ніж кількість вбитих цивільних в глибині України ракетами і шахедами..

Тому -ти бреши... але не забріхуйся
бо
З брехнею світ пройдеш , та назад не повернешся..
ТМ(с) Народна Мудрість

наш Содоміт давно зрозумів, що назад не повернеться. єдине, що може, це кидатися в інших лайном...
  yama написав:SATAN очевидньіе вещи говорите , согласен с вами . Еще добавлю что частично решаеться вопрос утилизации украинцев мужского пола и улучшение демографической ситуации в Європе за счет молодьіх фертильньіх украинок и молодежи до 22 (или сколько ?) кто может уезжать
Один придумав дурню
Другий його підтримав..
1 Хто тут писав про те що середній вік воїна ЗСУ збільшується з 40 до 45 років?
Бо якщо так, і з урахуванням того що основна маса військових в проміжку між 25 і 60 - то тих хто ще цікавий для жінок як майбутній тато -в ЗСУ меншість
2 Якщо допустити що всього 400 000 людей загинуло і поранено настільки що не можуть виконувати демографічні функції , а також згадати що кількість у віці 25-40 становить максимум 30% від ЗСУ ( а значить серед загинувших/поранених цей відсоток такий самий)
То те що за 4 роки зменшилась кількість сексуально активних мужчин на 130 000 - не йде ні в яке порівняння з тим що за 5 років кількість ненароджених становить +/-1 млн , з яких 0,5 млн -особи чоловічої статі.

Так що ці свої страшилки про те що не буде кому дітей народжувати -залиште при собі..
Ба більше
Якщо кожен з цих розповсюджувачів страшилок - прийме участь в створенні додаткової (до планованих )дитини і таких буде 1%... - то це перекриє всі втрати від війни.

Так що
Боїтесь демографічних втрат - працюйте над їх мінімізацією , а не ходіть в гейклуби.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:А Псошаманам выложи то фото парня 20ти летнего, которому карточку в привате не дали,с кин-зызы)
Нехай на протезы ему башляют продажные писаки.
Моно-карточку видав
Приват -зобовязався оплатити протезування
