Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 гру, 2025 16:06
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Хотя: если на последние новости посмотреть - выходит, что денег на, например, "оставить без света всю Одессу" может и хватить...
Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори, є фотопанелі, є вітряки...
Так с топливом вот прямо уже "сюрпризики" начались.
Вот прямо уже ?
pesikot
Повідомлень: 12908
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 16:16
pesikot написав:
Вот прямо уже ?
Там в методичці написало мілким шрифтом «повєстка з понеділка».
Хунтер не дочитав, почав з суботи
Hotab
Повідомлень: 17396
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 16:43
budivelnik написав: _hunter написав:
Хотя: если на последние новости посмотреть - выходит, что денег на, например, "оставить без света всю Одессу" может и хватить...
Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори,
Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.
Banderlog
Повідомлень: 4242
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
Профіль
2
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 16:58
Banderlog написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Хотя: если на последние новости посмотреть - выходит, что денег на, например, "оставить без света всю Одессу" может и хватить...
Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори,
Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.
Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах. Для них головні незручності суто марафонські -"зарядіть гаджєти", для цього їм і пункта незламності достатньо
d44
Повідомлень: 810
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 17:06
Banderlog написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Хотя: если на последние новости посмотреть - выходит, что денег на, например, "оставить без света всю Одессу" может и хватить...
Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори,
Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.
Ви точно воюєте?
Під час війни гарантії генерації прибутку не дасть жоден БІЗНЕС.
Тому
Якщо педераційники витратять 100 млрд доларів на зупинку Бізнесу в Одесі... - то я тільки поаплодую ЖИТЕЛЯМ Одеси , які просто своїм існуванням нанесли збитків фінансам педерації більше ніж приносили прибутку Україні.
А якщо вони при цьому зможуть з допомогою генераторів утримувати функціонування своїх маленьких бізнесів - то їм за це треба памятники ставити.
Бо те що полетіло в НИХ, точно не полетить в ЗСУ, тобто ВАМ буде легше воювати.
Це хоч зрозуміло?
budivelnik
Повідомлень: 27588
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 17:10
fler написав: Water написав: fler написав:
Мико без світла.
А якжеш потужні резервні джерела?
fler написав:
Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас.
Плюс новий трансформатор у дворі?
Не зрозуміла, до чого цей монтаж мого старого повідомлення з новим?
Так ваша ж аналогічна відповідь Бетону, чи амєнятозачто?viewtopic.php?p=5916983#p5916983
Наразі світло вмикнули
Ну так включились потужні резерви, за які ляпнув Кім- 3200 генераторів, надані партнерами, потім цю новину підхопив миколіївський базарь.
Якщо чисто теоретично, то нічого неможливого немає, плюс паливо десь приблизно 2 мільйони гривень за годину роботи цих генераторів, шо в межах міста з населенням 400 тис. по 5 гривень на особу. Але проблема де взять стільки палива, та прйде час обслуговування генераторів.
А так питання задавайте потужному. Шо там з Міндичем, вже піймали, ловлять? Шо там Алі-Баба, воює?
Але винні звісно Порошенко зі Свинарчуками.
Water
Повідомлень: 3722
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 17:10
budivelnik написав: Banderlog написав: budivelnik написав:
Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори,
Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.
...... то я тільки поаплодую ЖИТЕЛЯМ Одеси ......
Даже не сомневаюсь
Интересно было бы мнение тех одесситов услышать. В том числе и о аплодисментах...
_hunter
Повідомлень: 11169
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 20 гру, 2025 17:12
d44 написав:
Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці,
Тільки остання сволота буде звинувачувати львівян в проблемах які створили москалі...
Нормальні навпаки ДЯКУЮТЬ за те що отримали у вигляді допомоги газові балончики, велосипеди чи ліки з харчуванням для тварин.
Тому визначся з своїми претензіями і хто ворог.
Бо тільки правильні умови -приведуть до правильного вирішення завдання.
budivelnik
Повідомлень: 27588
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 17:13
_hunter написав:
Интересно было бы мнение тех одесситов услышать. В том числе и о аплодисментах...
А що хочеш почути?
Проклятті в бік педерації
Чи звинувачення львівян що в них не так погано?
budivelnik
Повідомлень: 27588
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 17:14
d44 написав: Banderlog написав: budivelnik написав:
Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори,
Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.
Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах.
Одеса зараз так стоїть ... то в цьому "незламники" винуваті ?
Чи ті, хто це влаштував ?
pesikot
Повідомлень: 12908
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
