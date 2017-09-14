RSS
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:10

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Мико без світла.

А якжеш потужні резервні джерела?
  fler написав:Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас.

Плюс новий трансформатор у дворі?

Не зрозуміла, до чого цей монтаж мого старого повідомлення з новим? :shock:

Так ваша ж аналогічна відповідь Бетону, чи амєнятозачто?
viewtopic.php?p=5916983#p5916983
Наразі світло вмикнули

Ну так включились потужні резерви, за які ляпнув Кім- 3200 генераторів, надані партнерами, потім цю новину підхопив миколіївський базарь.
Якщо чисто теоретично, то нічого неможливого немає, плюс паливо десь приблизно 2 мільйони гривень за годину роботи цих генераторів, шо в межах міста з населенням 400 тис. по 5 гривень на особу. Але проблема де взять стільки палива, та прйде час обслуговування генераторів.
А так питання задавайте потужному. Шо там з Міндичем, вже піймали, ловлять? Шо там Алі-Баба, воює?
Але винні звісно Порошенко зі Свинарчуками.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:10

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори,
Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.
...... то я тільки поаплодую ЖИТЕЛЯМ Одеси ......

Даже не сомневаюсь :lol:
Интересно было бы мнение тех одесситов услышать. В том числе и о аплодисментах...
2
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці,
Тільки остання сволота буде звинувачувати львівян в проблемах які створили москалі...
Нормальні навпаки ДЯКУЮТЬ за те що отримали у вигляді допомоги газові балончики, велосипеди чи ліки з харчуванням для тварин.

Тому визначся з своїми претензіями і хто ворог.
Бо тільки правильні умови -приведуть до правильного вирішення завдання.

ПС
в 2022 році , прості одесити на електромобілях(бо палива не було) возили в Миколаїв питну воду...
Цікаво
в твоїй інтерпритації - Миколаївці за це їм були вдячні ? Чи проклинали одеситів за те що в тих була вода коли в Миколаєві вже не було
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 20 гру, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Интересно было бы мнение тех одесситов услышать. В том числе и о аплодисментах...
А що хочеш почути?
Проклятті в бік педерації
Чи звинувачення львівян що в них не так погано?
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:14

  d44 написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Залишити баз світла Купянськ- чи Покровськ ... з допомогою артобстрілів і так далі - може вистарчити
Залишити без світна навіть більше ніж на 70% Одесу... - не вистарчить , бо є приватні генератори,

Це ви про електрику в квартирах та магазинах. Водоканал, опалення, порти , залізниця? Одеса з генератора прибутку перетвориться на дотаційну.
Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах.

Одеса зараз так стоїть ... то в цьому "незламники" винуваті ?
Чи ті, хто це влаштував ?
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:25

  budivelnik написав:Бо те що полетіло в НИХ, точно не полетить в ЗСУ, тобто ВАМ буде легше воювати.
Це хоч зрозуміло?

ну понятно що зрозуміло, тому я й проти енергетичного перемиря.
Іще б росіяни так як по одесі і на львів ракети випускали то взагалі б класно було. Егеж?)))
Пан Будівельник, головне в одесі це порти, а не горілчані генделики)
2
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:28

  d44 написав:[]Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах. Для них головні незручності суто марафонські -"зарядіть гаджєти", для цього їм і пункта незламності достатньо :)

А суворі присумські зламники вже готували на вогнищі, і тому…
Далі продовжують думку зрадофіли .. Чому нема далі?
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:30

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Бо те що полетіло в НИХ, точно не полетить в ЗСУ, тобто ВАМ буде легше воювати.
Це хоч зрозуміло?
ну понятно що зрозуміло, тому я й проти енергетичного перемиря.
Іще б росіяни так як по одесі і на львів ракети випускали то взагалі б класно було. Егеж?)))
Пан Будівельник, головне в одесі це порти, а не горілчані генделики)
Серьозно?
Тобто якщо ти не в піхоті на нулі - то ти ЗСУ не потрібен?
Я правильно зрозумів твою ГЕНІТАЛЬНУ думку?

Для економіки - все одно де генеруються податки....
Для ЗСУ краще щоб податки генерувались на виробництві зброї....
Але якщо забрати в селян можливість генерувати податки шляхом випуску продуктів харчування - то зброя в ЗСУ нафік буде не потрібна через три дні закінчення харчів.
Тому тролейбус нафік не потрібен... але якщо він везе робітників на завод -то потрібен.
Генделик нафік не потрібен -але якщо він через продаж товарів з податковим навантаженням 70-80% від ціни продажу - створює умови по яким жінка Бандерлога отримує не обезцінені фантики а повновісні гривні...
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:41

Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:54

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Бо те що полетіло в НИХ, точно не полетить в ЗСУ, тобто ВАМ буде легше воювати.
Це хоч зрозуміло?
ну понятно що зрозуміло, тому я й проти енергетичного перемиря.
Іще б росіяни так як по одесі і на львів ракети випускали то взагалі б класно було. Егеж?)))
Пан Будівельник, головне в одесі це порти, а не горілчані генделики)
Серьозно?
Тобто якщо ти не в піхоті на нулі - то ти ЗСУ не потрібен?
Я правильно зрозумів твою ГЕНІТАЛЬНУ думку?

Для економіки - все одно де генеруються податки....
Для ЗСУ краще щоб податки генерувались на виробництві зброї....
Але якщо забрати в селян можливість генерувати податки шляхом випуску продуктів харчування - то зброя в ЗСУ нафік буде не потрібна через три дні закінчення харчів.
Тому тролейбус нафік не потрібен... але якщо він везе робітників на завод -то потрібен.
Генделик нафік не потрібен -але якщо він через продаж товарів з податковим навантаженням 70-80% від ціни продажу - створює умови по яким жінка Бандерлога отримує не обезцінені фантики а повновісні гривні...

Серйозно. Обєм генерації прибутку державі від генделиків переоцінений.) Це ще один податок, просто на алкашів)
Бандерлог одразу повновісні гривні міняє на повновісні доляри і закопує їх під грушу. Жінка в цій схемі лишня.)
Харчі привезуть так само як привозять зброю і паливо так що надувати щоки не треба.
