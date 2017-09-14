Додано: Суб 20 гру, 2025 19:03

Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав: ну понятно що зрозуміло, тому я й проти енергетичного перемиря.

Іще б росіяни так як по одесі і на львів ракети випускали то взагалі б класно було. Егеж?)))

Серьозно?

Тобто якщо ти не в піхоті на нулі - то ти ЗСУ не потрібен?

Я правильно зрозумів твою ГЕНІТАЛЬНУ думку?



Для економіки - все одно де генеруються податки....

Для ЗСУ краще щоб податки генерувались на виробництві зброї....

Але якщо забрати в селян можливість генерувати податки шляхом випуску продуктів харчування - то зброя в ЗСУ нафік буде не потрібна через три дні закінчення харчів.

Тому тролейбус нафік не потрібен... але якщо він везе робітників на завод -то потрібен.

Серйозно. Обєм генерації прибутку державі від генделиків переоцінений.) Це ще один податок, просто на алкашів)

Бандерлог одразу повновісні гривні міняє на повновісні доляри і закопує їх під грушу. Жінка в цій схемі лишня.)

Харчі привезуть так само як привозять зброю і паливо так що надувати щоки не треба.

Серйозно. Обєм генерації прибутку державі від генделиків переоцінений.) Це ще один податок, просто на алкашів)

Бандерлог одразу повновісні гривні міняє на повновісні доляри і закопує їх під грушу. Жінка в цій схемі лишня.)

Харчі привезуть так само як привозять зброю і паливо так що надувати щоки не треба. Серйозно. Обєм генерації прибутку державі від генделиків переоцінений.) Це ще один податок, просто на алкашів)Бандерлог одразу повновісні гривні міняє на повновісні доляри і закопує їх під грушу. Жінка в цій схемі лишня.)Харчі привезуть так само як привозять зброю і паливо так що надувати щоки не треба.

Я розумію що офіційно працюючі генделики шкодили твоїй контрабанді і безподатковому продажу вина через церковні крамниці російської православної церкви.Але ТИ - поки що не 40 млн Українців..Тому будеш мати час почитай не тільки цифри втрат від контрафактного продажу того ж тютюну, а й цифри прибутку Бюджету від продажу в генделиках.Не буде офіційних платників податків генделиків - алконавти не зникнуть і збільшать споживання контрабасного алкоголю і тютюну.. і коли це збільшення приведе до падіння ТВОЄЇ зарплати в ЗСУ ти перший станеш на диби.ТомуПоки тобі платять за податки з генделиків в тому числі - не тявкай на працівників генделиків, бо собака яка кусає господара під час годування-як правило здихає з голоду.ПСУ 2024 році надходження акцизного податку до загального фонду державного бюджету України становили 133,6 млрд грн з вироблених та ввезених підакцизних товарів.Щодо тютюнових виробів, то минулого року надходження становили 96,6 млрд грн, що на 20,3% (16,3 млрд грн) перевищує показники 2023 року та на 7,7% більше запланованого показника доходів.Так от щоб ти зрозумівНацінка в мене на тютюнові вироби становить 5%..Тобто Для того щоб Держава отримала 96,6 млрд грн - вона дозволила генделикам отримати 4,8 млрд грн...Щоб ти зрозумів пропорціюЦе коли ти купуєш каністру вина за 300 грн і продаєш на розлив по 500 гра за 315 ( а не за 1200 як це ти робив).ДопетравЩо таке робота генделика?