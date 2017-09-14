|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:22
budivelnik написав: Banderlog написав: budivelnik написав:
Бо те що полетіло в НИХ, точно не полетить в ЗСУ, тобто ВАМ буде легше воювати.
Це хоч зрозуміло?
ну понятно що зрозуміло, тому я й проти енергетичного перемиря.
Іще б росіяни так як по одесі і на львів ракети випускали то взагалі б класно було. Егеж?)))
Пан Будівельник, головне в одесі це порти, а не горілчані генделики)
Серьозно?
Тобто якщо ти не в піхоті на нулі - то ти ЗСУ не потрібен?
Я правильно зрозумів твою ГЕНІТАЛЬНУ думку?
Для економіки - все одно де генеруються податки....
Для ЗСУ краще щоб податки генерувались на виробництві зброї....
Але якщо забрати в селян можливість генерувати податки шляхом випуску продуктів харчування - то зброя в ЗСУ нафік буде не потрібна через три дні закінчення харчів.
Тому тролейбус нафік не потрібен... але якщо він везе робітників на завод -то потрібен.
Генделик нафік не потрібен -але якщо він через продаж товарів з податковим навантаженням 70-80% від ціни продажу - створює умови по яким жінка Бандерлога отримує не обезцінені фантики а повновісні гривні...
Стоп-стоп-стоп списанный ветеран ВДВэ(Савецкой Армии)
Монополию на казёнку с такими налогами ввела "царица-матушка", а "царь-батюшка" Ымперию на такие налоги(не с металлургии же и не с машиностроения же, ибо было это примерно 180-170 лет назад) до логического конца довёл с портами в Хабаре, Петропавловске-Камчатском и Владике. Ну и зоны первые с каторжанами типа Достоевского и Джугашвили на всю тайгу заложил(не на тундру ещё, то Йося уже Ымперию расширил на "рыковке").
Так ты получается за Ымперский стиль православно-кацапского управления в Вильной Украине??? Так ты таки агент Лубянки?
И это - представь чтоб в цене электричек(Тесл и Тайканов) в нынешней ситуации было 70-80% налогов. При их цене на Западе пусть 30-100кЕвро. А не как сейчас процентов 5, ни НДСа, ни Акциза, ни налога на год(повышающего коэффициента растаможки). А на твою любимую китайщину Бёдо-Джилиевскую, все 95-98%, поскольку Китай стратегический партнёр лаптеногих и 100%-но помощник и спонсор Чучхеистов и наверняка оборонпрома балалаечников.
Вот бы бюджет тогда от триллионов гривен раздулся бы и наша военная мощь!!!
Куда там наливайкам и сигаретным киоскам.
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:44
Vadim_ написав: pesikot написав:
А нажрал ты на 120 кг тушки
Якось дуже не поважно...
Он же собака пудовая с помойки завшивленная и жрущая объедки(с руки Подоляка)
Для него и 100кг это сплошной жир и складки.
У них, "опущенных", "чертей" и "шкварок" свой мирок и друзья нетойвосные его - тоже подшконочные петушки, кукарекающие с берегов индийского океана.
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:48
budivelnik написав:
Допетрав
Що таке робота генделика?
та не бембай мені мозком.
Не буде зарплати я піду додому.
Твій генделик це засіб конфіскації в населення грошей, по факту купляє в держави право збирати акциз на тютюн і горілку, та сама податкова тільки приватна)
генеруєте прибутку Ви рівно ноль. Так шо ти такий ж кровопієць як податкова.
Допетрав?)
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:03
барабашов написав: Vadim_ написав: pesikot написав:
А нажрал ты на 120 кг тушки
Якось дуже не поважно...
Он же собака пудовая с помойки завшивленная и жрущая объедки(с руки Подоляка)
Для него и 100кг это сплошной жир и складки.
У них, "опущенных", "чертей" и "шкварок" свой мирок и друзья нетойвосные его - тоже подшконочные петушки, кукарекающие с берегов индийского океана.
Это прокукарекал жирный петушок с берегов Турции ?
Гаишник, объясни, чего ты так петушиную тему педалируешь ?
Что-то родное для тебя ...
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:11
[quote="5917126:pesikot"]
Пани ,не рвіть чуби, наразі сотий раз передивляюсь Долгая дорога в дюнах, не зря меня влекло в Прибалтику, такая стильная женщина даже по нашим временам
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:24
Vadim_ не зря меня влекло в Прибалтику
и что там делать, в Прибалтике?
Я - смотрю на страны с точки зрения возможности самореализации, воплощения своих идей, качественного образования для детей и внуков.
Это явно не Прибалтика.
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:35
Vadim_ написав:
Пани ,не рвіть чуби, наразі сотий раз передивляюсь Долгая дорога в дюнах, не зря меня влекло в Прибалтику, такая стильная женщина даже по нашим временам
А цей сливу залив по самі крокви ...
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:36
Українська система освіти втратила понад 200 тисяч потенційних вступників до ВНЗ, які після закінчення шкіл мали б вступати на бакалаврат.
В другой ветке тему обсуждали.
ВНЗ? Ви якiсть освiти врахували?
Наличие Диплома Университета, абсолютно не означает то, что обладатель этого диплома - соображает!
Курсовые, дипломные и даже простые зачеты, тупо "Покупаются"!
В реальности, всё очень хреново.
Я в той теме, всё обосновывал.
Если имеем классного специалиста, он сможет реализовать свои амбиции и без помощи государства! И диплом ему не нужен!
А если "дуб-дерево", то ему да, нужен диплом, рабочее место и пр., правду толку от него, разве что в вопросах Создания Спроса на ТНП и житло.
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:40
SATAN написав:
Українська система освіти втратила понад 200 тисяч потенційних вступників до ВНЗ, які після закінчення шкіл мали б вступати на бакалаврат.
В другой ветке тему обсуждали.
ВНЗ? Ви якiсть освiти врахували?
......
Вопрос же не в качестве. Да и не в вузах. - это просто индикатор: заметного размера толпа "куда-то" пропала из страны...
