Додано: Суб 20 гру, 2025 22:37

Громадная разница!Если мне дать лишние бабки - я не буду покупать больше хлеба или сала!Не влезет!Если дать бабки голодным, они купят себе то, что не купил бы я.Капитализм - основан на Росте ВВП! Основной Критерий!Рост ВВП - рост потребления!Чем больше людей, тем больше потребление! Внутреннее!Это к обоснованию того, что раньше - все с таким восторгом принимали беженцев со всего мира!Кстати, выдаваемая "помощь" - учитывается и взамен, страны получат свой "кусок пирога" после войны.Понимаете, мы, к ужасу... Христиане в основной массе, ментально.Христиане верят в то, что Бог отдал своего "единственного Сына", что нас Бог любит, мы имеем право на то и это и пр. и Гетьман должен нас спасти, накормить и сохранить, ну как Бог!В реальности, на нас всем глубоко накакать, как нам на сомалийцев.Все - преследуют свои цели! А то, что там с экранов говорят, так это ради рейтинга и собственной выгоды а также выгоды своих инвесторов.Хотя, многие всё давно поняли и осознавая, что "Если ты не возьмёшь - другие заберут!" - просто пользуются тем, чем могут.А будущее? Ну какое будет, такое и будет.