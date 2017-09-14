RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:57

  SATAN написав:
Vadim_ не зря меня влекло в Прибалтику

и что там делать, в Прибалтике?

Я - смотрю на страны с точки зрения возможности самореализации, воплощения своих идей, качественного образования для детей и внуков.
Это явно не Прибалтика.
:(

В то время, 1989.
Как по моему то важна не степень образования а внутренняя культура и бабло,без него никак
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:06

Vadim_ Кому как.
Налоги важны, качество жизни, доступность услуг и пр.
я по себе сужу, если есть миллионы баксов, вполне таки можно жить везде
А если нет?
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:13

  SATAN написав:Vadim_ Кому как.
Налоги важны, качество жизни, доступность услуг и пр.
я по себе сужу, если есть миллионы баксов, вполне таки можно жить везде
А если нет?

Так я шо написал
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:17

_hunter
Толпа не просто пропала.
"Таков Путь!"
Да простят модераторы, но - на самом деле, Украина - Прекрасная земля, просто шикарнейшая! Богатая, красивая, удобное местоположение!
И вот Земля наша - интересует многих! Но... без людей.

Запад, если посмотреть, теряет население, "белое" в особенности.
А тут, возможность получить дешевую раб.силу, здоровых мужиков и женщин!
После войны, пенсов отправят назад, в Украину, помощь обрежут.
А молодые и крепкие, думаю - в большинстве своем, останутся.

Каждое государство, каждый бизнесмен - думает о себе а не о "украинских старичках и старушках".

Вот, помощь выплачиваемая беженцам?
Куда она идёт? Да за эти "копейки"- наши сограждане, покупают ИХ (европейские товары и услуги)! Это рост ВВП! Это рабочие места для ЕС!
Это не просто "напечатать денег и дать своим, разгоняя инфляцию"!
Это реально - Стимулирование Экономики!
Там всё просчитали, не дураки сидят в Европах.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:19

Vadim_ Так и написали!
Но, с миллионами баксов - есть более интересные варианты, нежели Прибалтика.
Холодно... :)
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:20

SATAN

Да за эти "копейки"- наши сограждане, покупают ИХ (европейские товары и услуги)! Это рост ВВП! Это рабочие места для ЕС!
Это не просто "напечатать денег и дать своим, разгоняя инфляцию"!



В чому різниця , дати гроші «своїм» чи «біженцям». І ті і інші купують місцеві товари.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:30

  _hunter написав:
  SATAN написав:
Українська система освіти втратила понад 200 тисяч потенційних вступників до ВНЗ, які після закінчення шкіл мали б вступати на бакалаврат.


В другой ветке тему обсуждали.
ВНЗ? Ви якiсть освiти врахували?
......

Вопрос же не в качестве. Да и не в вузах. - это просто индикатор: заметного размера толпа "куда-то" пропала из страны...

Власне. 40% тільки одного р.н. вивітрились вже, а процес іде. А щодо закидів щодо якості освіти, то вона не гірша за інші керунки та інші вікові відрізки, а то може вже і до ДНЗ (садочки) мати зауваження ну і результати діяльності тих, що думають про себе, що вони щось кращого навчились колись маємо на табло.
Ой+
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:37

Hotab Громадная разница!
Если мне дать лишние бабки - я не буду покупать больше хлеба или сала!
Не влезет!
Если дать бабки голодным, они купят себе то, что не купил бы я.

Капитализм - основан на Росте ВВП! Основной Критерий!
Рост ВВП - рост потребления!
Чем больше людей, тем больше потребление! Внутреннее!
Это к обоснованию того, что раньше - все с таким восторгом принимали беженцев со всего мира!
Кстати, выдаваемая "помощь" - учитывается и взамен, страны получат свой "кусок пирога" после войны.
Понимаете, мы, к ужасу... Христиане в основной массе, ментально.
Христиане верят в то, что Бог отдал своего "единственного Сына", что нас Бог любит, мы имеем право на то и это и пр. и Гетьман должен нас спасти, накормить и сохранить, ну как Бог!
В реальности, на нас всем глубоко накакать, как нам на сомалийцев.
Все - преследуют свои цели! А то, что там с экранов говорят, так это ради рейтинга и собственной выгоды а также выгоды своих инвесторов.

Хотя, многие всё давно поняли и осознавая, что "Если ты не возьмёшь - другие заберут!" - просто пользуются тем, чем могут.
А будущее? Ну какое будет, такое и будет. :)

Дают? Бери!
Бьют? Беги!
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:42

CNN: «Стагнуюча» економіка РФ через «ефективні» санкції Заходу зможе повноцінно фінансувати війну ще як мінімум 3 – 5 років
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:49

  SATAN написав:_hunter
Толпа не просто пропала.
"Таков Путь!"
Да простят модераторы, но - на самом деле, Украина - Прекрасная земля, просто шикарнейшая! Богатая, красивая, удобное местоположение!
И вот Земля наша - интересует многих! Но... без людей.

Запад, если посмотреть, теряет население, "белое" в особенности.
А тут, возможность получить дешевую раб.силу, здоровых мужиков и женщин!
После войны, пенсов отправят назад, в Украину, помощь обрежут.
А молодые и крепкие, думаю - в большинстве своем, останутся.

Каждое государство, каждый бизнесмен - думает о себе а не о "украинских старичках и старушках".

Вот, помощь выплачиваемая беженцам?
Куда она идёт? Да за эти "копейки"- наши сограждане, покупают ИХ (европейские товары и услуги)! Это рост ВВП! Это рабочие места для ЕС!
Это не просто "напечатать денег и дать своим, разгоняя инфляцию"!
Это реально - Стимулирование Экономики!
Там всё просчитали, не дураки сидят в Европах.

Не все так просто з ЄС, можна залишитися пахати років 5-10 щоб отримати громадянство і який не який капітал в кілька десятків Куе, а далі що? Жити, там, надіючись, що твої внуки інтегруються таки в так зване західне суспільство в якому повно своїх проблем, і зниження свобод і високі податки, це тільки те що видно неозброєним оком.
І, якщо вести притомну фіскальну політику, і не будувати цифровий концтабір, то може виявитись, що нарід і капітал з Європи (і нетільки) потягнеться сюди.
flyman
