В то время, 1989.
Как по моему то важна не степень образования а внутренняя культура и бабло,без него никак
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:57
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:06
Vadim_ Кому как.
Налоги важны, качество жизни, доступность услуг и пр.
я по себе сужу, если есть миллионы баксов, вполне таки можно жить везде
А если нет?
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:13
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:17
_hunter
Толпа не просто пропала.
"Таков Путь!"
Да простят модераторы, но - на самом деле, Украина - Прекрасная земля, просто шикарнейшая! Богатая, красивая, удобное местоположение!
И вот Земля наша - интересует многих! Но... без людей.
Запад, если посмотреть, теряет население, "белое" в особенности.
А тут, возможность получить дешевую раб.силу, здоровых мужиков и женщин!
После войны, пенсов отправят назад, в Украину, помощь обрежут.
А молодые и крепкие, думаю - в большинстве своем, останутся.
Каждое государство, каждый бизнесмен - думает о себе а не о "украинских старичках и старушках".
Вот, помощь выплачиваемая беженцам?
Куда она идёт? Да за эти "копейки"- наши сограждане, покупают ИХ (европейские товары и услуги)! Это рост ВВП! Это рабочие места для ЕС!
Это не просто "напечатать денег и дать своим, разгоняя инфляцию"!
Это реально - Стимулирование Экономики!
Там всё просчитали, не дураки сидят в Европах.
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:19
Vadim_ Так и написали!
Но, с миллионами баксов - есть более интересные варианты, нежели Прибалтика.
Холодно...
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:20
SATAN
В чому різниця , дати гроші «своїм» чи «біженцям». І ті і інші купують місцеві товари.
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:30
Власне. 40% тільки одного р.н. вивітрились вже, а процес іде. А щодо закидів щодо якості освіти, то вона не гірша за інші керунки та інші вікові відрізки, а то може вже і до ДНЗ (садочки) мати зауваження ну і результати діяльності тих, що думають про себе, що вони щось кращого навчились колись маємо на табло.
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:37
Hotab Громадная разница!
Если мне дать лишние бабки - я не буду покупать больше хлеба или сала!
Не влезет!
Если дать бабки голодным, они купят себе то, что не купил бы я.
Капитализм - основан на Росте ВВП! Основной Критерий!
Рост ВВП - рост потребления!
Чем больше людей, тем больше потребление! Внутреннее!
Это к обоснованию того, что раньше - все с таким восторгом принимали беженцев со всего мира!
Кстати, выдаваемая "помощь" - учитывается и взамен, страны получат свой "кусок пирога" после войны.
Понимаете, мы, к ужасу... Христиане в основной массе, ментально.
Христиане верят в то, что Бог отдал своего "единственного Сына", что нас Бог любит, мы имеем право на то и это и пр. и Гетьман должен нас спасти, накормить и сохранить, ну как Бог!
В реальности, на нас всем глубоко накакать, как нам на сомалийцев.
Все - преследуют свои цели! А то, что там с экранов говорят, так это ради рейтинга и собственной выгоды а также выгоды своих инвесторов.
Хотя, многие всё давно поняли и осознавая, что "Если ты не возьмёшь - другие заберут!" - просто пользуются тем, чем могут.
А будущее? Ну какое будет, такое и будет.
Дают? Бери!
Бьют? Беги!
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:42
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:49
Не все так просто з ЄС, можна залишитися пахати років 5-10 щоб отримати громадянство і який не який капітал в кілька десятків Куе, а далі що? Жити, там, надіючись, що твої внуки інтегруються таки в так зване західне суспільство в якому повно своїх проблем, і зниження свобод і високі податки, це тільки те що видно неозброєним оком.
І, якщо вести притомну фіскальну політику, і не будувати цифровий концтабір, то може виявитись, що нарід і капітал з Європи (і нетільки) потягнеться сюди.
