Ой+
Качество образования?
Так сами можете оценить!
Просто, взять студентов того или иного ВУЗ-а и задавать базовые вопросы.
Только, заберите у них смартфоны, а то все сейчас "отвечают с помощью чатаГПТ"
Будете удивлены и раздосадованы!
Хотя, там всё просто.
Если не ты писал курсовую, не ты сдавал зачет... ну ты и понятия не будешь иметь, чем отличается "Закон Ома в диф.форме" от классического. И вот это, это уже Кошмар!
Студент универа звонит моему сыну, учатся вместе и спрашивает "Как проверить светодиод с ленты тестером? Светодиод же на 12 Вольт!"
И "оно" потом диплом получит!
Вот такое образование!
Или... семейный врач, который смотрит соответствие анализов, гугля допустимые параметры в интернете! ТЫ не выучил в ВУЗ-е сколько может быть каких эритроцитов?
Что же ты там делал? И кто диплом тебе выдал?
Вот такое оно, нынешнее образование!
Вижу врача моложе 30 лет, ухожу... Один шанс из 10, что он адекват.
Но - у всех дипломы! И это, было Выгодно Системе!
Финансирование, так сказать образования, как со стороны Государства, так и со стороны студентов!
Школа? Чем хуже учатся ученики, тем больше вероятность того, что попросят Учителя - быть репетитором! Не за бесплатно!
Увага! Репетитор со-стороны, не приветствуется, т.к. Учителю с этого - нет профита!
А вот, нанять самого Учителя, кайф!
Рука препода не повернётся поставить плохую отметку, ведь Сам же занимался!
Все - счастливы!
Это капитализм! Мы думаем о себе а не о том, какие будут специалисты!
Да пофиг!