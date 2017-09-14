RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16219162201622116222
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:50

Ой+
Качество образования?
Так сами можете оценить!
Просто, взять студентов того или иного ВУЗ-а и задавать базовые вопросы.
Только, заберите у них смартфоны, а то все сейчас "отвечают с помощью чатаГПТ"
Будете удивлены и раздосадованы!
Хотя, там всё просто.
Если не ты писал курсовую, не ты сдавал зачет... ну ты и понятия не будешь иметь, чем отличается "Закон Ома в диф.форме" от классического. И вот это, это уже Кошмар!
Студент универа звонит моему сыну, учатся вместе и спрашивает "Как проверить светодиод с ленты тестером? Светодиод же на 12 Вольт!"
И "оно" потом диплом получит!
Вот такое образование!
Или... семейный врач, который смотрит соответствие анализов, гугля допустимые параметры в интернете! ТЫ не выучил в ВУЗ-е сколько может быть каких эритроцитов?
Что же ты там делал? И кто диплом тебе выдал?
Вот такое оно, нынешнее образование!
Вижу врача моложе 30 лет, ухожу... Один шанс из 10, что он адекват.
Но - у всех дипломы! И это, было Выгодно Системе!
Финансирование, так сказать образования, как со стороны Государства, так и со стороны студентов!

Школа? Чем хуже учатся ученики, тем больше вероятность того, что попросят Учителя - быть репетитором! Не за бесплатно!
Увага! Репетитор со-стороны, не приветствуется, т.к. Учителю с этого - нет профита!
А вот, нанять самого Учителя, кайф!
Рука препода не повернётся поставить плохую отметку, ведь Сам же занимался!
Все - счастливы!
Это капитализм! Мы думаем о себе а не о том, какие будут специалисты!
Да пофиг! :D
SATAN
 
Повідомлень: 34
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:52

flyman Згоден на 100%!
SATAN
 
Повідомлень: 34
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:55

притомне філософствування навколо кредиту Є

Трохи притомного філософствування навколо кредиту в сотню ярдів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41843
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 22:57

  flyman написав:нарід і капітал з Європи (і нетільки) потягнеться сюди.

Тобто, увесь світ як ломанеться до нас з капіталом, шо ми не будемо знать куди ці гроші засунуть, чи філіппінці у стрінгі, чи пачку біткойнів прикупить, така собі New Швейцарія?

Там Україна шось реструктуризувала з цінних паперів, випустивши нови папери до 2035 року.
Water
 
Повідомлень: 3725
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Так ты таки агент Лубянки?
Вже напився?
Агент лубянки це барига шубами, який здриснув при першому ж шухері..
А той хто чесно платить податки +донатить стільки ж -це якраз становий хребет України.
Так що сиди і не відсвічуй.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27592
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Не буде зарплати я піду додому.
Твій генделик це засіб конфіскації в населення грошей,
І передачі тобі щоб ти це населення захищав.
То що генделик робить не правильно?
Ти ж сам кажеш -не будуть платити -здрисну...
Так що поки я виступаю податковим агентом по передачі грошей від алканавтів тобі - ти також роби свою справу
Я свою роблю.
Ти до речі також генеруєш тільки відходи життєдіяльності+приносиш море збитків запускаючи в сторону педераційників дороговартісні засоби ураження особли тоді коли промазав...
Тому не тобі докоряти мені що я не генерую прибутки....
Те що ти маєш зарплату і чим стріляти -це також з того що я згенерував.
Ти б себе згадав
От коли ти москальске пійло через Дністер тягав і алканавтів споював - ти що генерував?
А з мене хоч 50% від проданого алкоголю , або 80% від проданих сигарет - йде тобі в кишеню
Допетрав?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 20 гру, 2025 23:14, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27592
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 23:12

Water чи пачку біткойнів прикупить

Стрёмно!
Конечно, потенциал для роста есть, особенно учитывая вливания по всему миру, но - риски растут.
Лучше в землю.... закопать и поливать! :D

А если серьёзно, то во все времена - наилучшая инвестиция, в своё Здоровье, своё Образование, Знания, Опыт и пр. Ну и Семья!
Вон, богатые китайцы - пачками детей штампуют, Кланы создают Родовые.
Сильная семья - залог успешной конкуренции с другими "семьями". 8)
SATAN
 
Повідомлень: 34
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16219162201622116222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Water, Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 173590
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 370350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1067042
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10361)
20.12.2025 23:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.