Качество образования?Так сами можете оценить!Просто, взять студентов того или иного ВУЗ-а и задавать базовые вопросы.Только, заберите у них смартфоны, а то все сейчас "отвечают с помощью чатаГПТ"Будете удивлены и раздосадованы!Хотя, там всё просто.Если не ты писал курсовую, не ты сдавал зачет... ну ты и понятия не будешь иметь, чем отличается "Закон Ома в диф.форме" от классического. И вот это, это уже Кошмар!Студент универа звонит моему сыну, учатся вместе и спрашивает "Как проверить светодиод с ленты тестером? Светодиод же на 12 Вольт!"И "оно" потом диплом получит!Вот такое образование!Или... семейный врач, который смотрит соответствие анализов, гугля допустимые параметры в интернете! ТЫ не выучил в ВУЗ-е сколько может быть каких эритроцитов?Что же ты там делал? И кто диплом тебе выдал?Вот такое оно, нынешнее образование!Вижу врача моложе 30 лет, ухожу... Один шанс из 10, что он адекват.Но - у всех дипломы! И это, было Выгодно Системе!Финансирование, так сказать образования, как со стороны Государства, так и со стороны студентов!Школа? Чем хуже учатся ученики, тем больше вероятность того, что попросят Учителя - быть репетитором! Не за бесплатно!Увага! Репетитор со-стороны, не приветствуется, т.к. Учителю с этого - нет профита!А вот, нанять самого Учителя, кайф!Рука препода не повернётся поставить плохую отметку, ведь Сам же занимался!Все - счастливы!Это капитализм! Мы думаем о себе а не о том, какие будут специалисты!Да пофиг!