Ой+ Качество образования? Так сами можете оценить! Просто, взять студентов того или иного ВУЗ-а и задавать базовые вопросы. Только, заберите у них смартфоны, а то все сейчас "отвечают с помощью чатаГПТ" Будете удивлены и раздосадованы! Хотя, там всё просто. Если не ты писал курсовую, не ты сдавал зачет... ну ты и понятия не будешь иметь, чем отличается "Закон Ома в диф.форме" от классического. И вот это, это уже Кошмар! Студент универа звонит моему сыну, учатся вместе и спрашивает "Как проверить светодиод с ленты тестером? Светодиод же на 12 Вольт!" И "оно" потом диплом получит! Вот такое образование! Или... семейный врач, который смотрит соответствие анализов, гугля допустимые параметры в интернете! ТЫ не выучил в ВУЗ-е сколько может быть каких эритроцитов? Что же ты там делал? И кто диплом тебе выдал? Вот такое оно, нынешнее образование! Вижу врача моложе 30 лет, ухожу... Один шанс из 10, что он адекват. Но - у всех дипломы! И это, было Выгодно Системе! Финансирование, так сказать образования, как со стороны Государства, так и со стороны студентов!
Школа? Чем хуже учатся ученики, тем больше вероятность того, что попросят Учителя - быть репетитором! Не за бесплатно! Увага! Репетитор со-стороны, не приветствуется, т.к. Учителю с этого - нет профита! А вот, нанять самого Учителя, кайф! Рука препода не повернётся поставить плохую отметку, ведь Сам же занимался! Все - счастливы! Это капитализм! Мы думаем о себе а не о том, какие будут специалисты! Да пофиг!
Banderlog написав:Не буде зарплати я піду додому. Твій генделик це засіб конфіскації в населення грошей,
І передачі тобі щоб ти це населення захищав. То що генделик робить не правильно? Ти ж сам кажеш -не будуть платити -здрисну... Так що поки я виступаю податковим агентом по передачі грошей від алканавтів тобі - ти також роби свою справу Я свою роблю. Ти до речі також генеруєш тільки відходи життєдіяльності+приносиш море збитків запускаючи в сторону педераційників дороговартісні засоби ураження особли тоді коли промазав... Тому не тобі докоряти мені що я не генерую прибутки.... Те що ти маєш зарплату і чим стріляти -це також з того що я згенерував. Ти б себе згадав От коли ти москальске пійло через Дністер тягав і алканавтів споював - ти що генерував? А з мене хоч 50% від проданого алкоголю , або 80% від проданих сигарет - йде тобі в кишеню Допетрав?
Стрёмно! Конечно, потенциал для роста есть, особенно учитывая вливания по всему миру, но - риски растут. Лучше в землю.... закопать и поливать!
А если серьёзно, то во все времена - наилучшая инвестиция, в своё Здоровье, своё Образование, Знания, Опыт и пр. Ну и Семья! Вон, богатые китайцы - пачками детей штампуют, Кланы создают Родовые. Сильная семья - залог успешной конкуренции с другими "семьями".
да ладно...
в Китае наблюдается серьезное падение рождаемости, при ведшее к сокращению населения впервые за 60 лет (в 2022-2023 годах), несмотря на отмену политики «одного ребенка». Основные причины — высокая стоимость жизни, карьерные амбиции молодежи, откладывание браков и родов, а также долгосрочные последствия политики планирования семьи, что вызывает демографический кризис и старение населения, создавая нагрузку на экономику и социальную сферу
страна стремительно теряет население: после пика в 1,4 млрд в 2022 году количество китайцев начало уменьшаться. ООН прогнозирует, что к 2050 году население Китая сократится до 1,26 млрд, а к концу века может уменьшиться более чем вдвое — до 633 млн. При этом более половины жителей будут составлять люди старше 60 лет.
flyman написав:нарід і капітал з Європи (і нетільки) потягнеться сюди.
Тобто, увесь світ як ломанеться до нас з капіталом, шо ми не будемо знать куди ці гроші засунуть, чи філіппінці у стрінгі, чи пачку біткойнів прикупить, така собі New Швейцарія?
Там Україна шось реструктуризувала з цінних паперів, випустивши нови папери до 2035 року.
Весь світ не потягнеться. Хоча б тому, що соціальної халяви, як на загниваючому заході, тут не буде (своїм бюджетосісям не вистачає). Рівень толерастії тут до не R1a гаплогрупи та інклюзивності небінарних також недостатній для того щоб "всі погятнулись". До речі, відео вище від MMA розкриває тему.
Вже не штампують, а доганяють пд.Корею по фертильності.
