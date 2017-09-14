Xenon в Китае наблюдается серьезное падение рождаемости
Я о Богатых! Читайте внимательно.
Китайские миллиардеры создают семьи из 100 детей: зачем это им
Додано: Суб 20 гру, 2025 23:25
Додано: Суб 20 гру, 2025 23:29
Шось не дуже виходить.
Додано: Суб 20 гру, 2025 23:32
Инвестиции?
Они пойдут туда, где будет ПРИБЫЛЬ!
Что надо для этого?
Ну, если не за счет "распродажи Украины" а вот - Перспективы?
Дешевая рабочая сила! Желательно, квалифицированная!
Дешевые энергоресурсы!
Низкие налоги!
Наличие основных ресурсов, земля, ископаемые... и пр.!
Если этого не будет, Инвесторы конечно будут! Там... в ЖКХ, чтобы тарифами с населения профит получить или вот, построить скоростные поезда... и билеты по 100 баксов продавать.
Тут надо понимать, ОНИ просто получат прибыль а вот все прелести для населения, будут устраивать наши, местные.
Лично я, не жду никакой шары и "покращення", если честно - задовбало.
Додано: Суб 20 гру, 2025 23:32
Искандер тебе в шалман твой разливочный и пару шахедов в хатку твою газоблочную.
Ну и "вгодованих кабанив-наслидныкив" в Покровск.
На бурятотувинский Новый Год, как жертвенных сусликов.
Они любят такое в печи с камнями в пузе запечь.
Пока жертва визжит.
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 20 гру, 2025 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 23:32
То такий єдиний при***, інші може й користуються послугами сурогатного материнства, але 1 чи 2 дитини.
Додано: Суб 20 гру, 2025 23:34
Це щось на кшалт Ротшильдів та Рокфелерів і Дурова?
Допустим що так і є.
Який ризик в DNA не виявляться різні схильності до хвороб.
Який ризик що через 2-3 покоління вся та "нова еліта" перехресно запилиться і почне вироджуватися і виродиться (думаю більш імовірно, що 90% просто перестануть розмножуватися через проблеми знайти еквіваленту пару, або просто не буде цікавити нащадків велика ідея зачиначів).
Як на мене, шлях внікуди.
Додано: Суб 20 гру, 2025 23:40
Прогноз професора щодо Одеси справдиться?
Цікаво, прогноз професора щодо Одеси справдиться? Він знову нагадав щодо нього, та й останні події розгортаються на здійснення.
Додано: Суб 20 гру, 2025 23:46
flyman От разных матерей!
И дети, между собой не бракосочетаются.
Более того, там пример - бабы рожают детей в США и автоматически, дети- граждане США!
Учитывая, что папашка - очень богат, дети получат неплохое образование и... потенциально, смогут продвигать интересы "Семьи" в США!
Кстати, если что, у "некоторых" евреев - тоже так и не только у Ротшильдов там каких.
Вот у знакомых, "папашка" три раза женился и усиленно размножался!
Папаша, кстати, уже помер, сердце... но Дети, представляете - поддерживают отношения друг с другом, вместе собираются и... не только.
И бывшие жены, друг-друга не убивают а вполне таки общаются.
Кстати, вполне разумно, на мой взгляд.
Да, мы так, не сможем!
Тут ведь как?
Просто "нарожать и отдать на воспитание государству", это ты не себе а Государству "рабёнков" поставляешь.
А если у тебя есть идеология, бизнес и пр., то и воспитываешь уже себе, продолжателей рода и т.д.
Всё, как видим, упирается в жизненные цели, в смысл жизни.
Более того, именно государство заинтересовано в том, чтобы у простого человека, не было своего Смысла жизни а был смысл, как вот в россии "служение отечеству"!
Правда, "отечества отцы" там не русские и цели явно не связаны с целями простых людей, но - то такое, они об этом не думают! ДОГМА!
Додано: Суб 20 гру, 2025 23:53
Це ти вже казку починаєш розказувати, із серії про повернення населення з Києва назад в село
таке можливо, но при умові якоїсь надзвичайної кризи. Що ти можеш запропонувати в Україні умовному поляку? Більшу, зарплату? Безпеку? Розваги? Освіту? Мож землі будеш роздавати?
Те саме з бізнесом, розвинений світ викачує звідси гроші, скільки б років ми не говорили про західні інвестиції...
Гроші хотять
1. Зберегтись.
2. Примножитись.
І так по кругу.
На кожному етапі треба вигравати конкуренцію з світом.
Чи можуть повернутись ухилеси з європи?
Можуть при умові що там почнеться війна з росією або... отут я не знаю,) хіба громадянська іще...
але щоб ми з росією не воювали, і внутрішньоєвропейських розбірках участі не брали.
Давай будем реалістами,
при умові закінчення війни, сюди можуть поїхати гроші і населення в першу чергу з пострадянських країн та з китаю + різних "країн 3госвіту".
Перевірився з чатом GPT
Період взяв з 95 по 2021
І так непередбачувано
1. Пост совіти 60-65
2. Азія 20-25
3. Африка , близький схід 8 -10 процентів
4. З європи менше 5 процентів
Тепер давай подумаєм які умови треба створити щоб посилити приїзд людей з цих країн?
Про довоєнні інвестиції поки не будем, повір тобі не понравиться
Додано: Нед 21 гру, 2025 00:03
як було
ти вважаєш, що залишиться "як було до війни", олігархо-феодалізм? і він прогодує всіх знедолених і прикоритних? і всі будуть від задоволення похрюкувати? рилі?
p.s.
і ще кредити повертати кредиторам
Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 гру, 2025 00:06, всього редагувалось 2 разів.
