Додано: Суб 20 гру, 2025 23:46

От разных матерей!И дети, между собой не бракосочетаются.Более того, там пример - бабы рожают детей в США и автоматически, дети- граждане США!Учитывая, что папашка - очень богат, дети получат неплохое образование и... потенциально, смогут продвигать интересы "Семьи" в США!Кстати, если что, у "некоторых" евреев - тоже так и не только у Ротшильдов там каких.Вот у знакомых, "папашка" три раза женился и усиленно размножался!Папаша, кстати, уже помер, сердце... но Дети, представляете - поддерживают отношения друг с другом, вместе собираются и... не только.И бывшие жены, друг-друга не убивают а вполне таки общаются.Кстати, вполне разумно, на мой взгляд.Да, мы так, не сможем!Тут ведь как?Просто "нарожать и отдать на воспитание государству", это ты не себе а Государству "рабёнков" поставляешь.А если у тебя есть идеология, бизнес и пр., то и воспитываешь уже себе, продолжателей рода и т.д.Всё, как видим, упирается в жизненные цели, в смысл жизни.Более того, именно государство заинтересовано в том, чтобы у простого человека, не было своего Смысла жизни а был смысл, как вот в россии "служение отечеству"!Правда, "отечества отцы" там не русские и цели явно не связаны с целями простых людей, но - то такое, они об этом не думают! ДОГМА!