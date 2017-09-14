RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 00:59

  SATAN написав:Banderlog
То, что было ДОТОГО и то, что будет После войны, это Разное, что касается инвестиций.

Да и рано говорить, тут война - неизвестно когда окончится.
Судя по новостной ленте, это всё ещё надолго.

Не певен. Я думаю що те саме буде після що і до. Єдине що менше людей і покоцана інфраструктура. І за окончатєльне закінчення не певен. Кордон по рпв буде сірою зоною.
Насправді ми не перетворились на фортецю, тут повернувся фронтір, дике поле.
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 09:14


де наша контр-розвідка?
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 09:28

Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 10:08

  SATAN написав: инвестиции!
Китаёзы - будут инвестировать в добычу, переработку и тяжмаш!


Да конечно. Вон в Мотор-Сич китайцы уже инвестировали, все ж помнят чем закончилось?
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 10:39

  fox767676 написав:
  flyman написав:ти вважаєш, що залишиться "як було до війни", олігархо-феодалізм? і він прогодує всіх знедолених і прикоритних? і всі будуть від задоволення похрюкувати? рилі?
p.s.
і ще кредити повертати кредиторам

рівень 2013 буде вважатися метою, еталоном благополуччя

А вже через 3 місяця виявилось, що в казні миша повісилась ... ось такий "еталоном благополуччя" був в 2013 році )
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

WSJ: Путин давно лоббировал Уиткоффа как контакт по Украине
По данным газеты, российская разведка составила досье на чиновников из окружения Дональда Трампа после того, как республиканец победил на президентских выборах в США в 2024 году. Кремль искал в администрации Трампа удобного для себя человека, который бы способствовал лоббированию требований РФ к Киеву. Поэтому Москва была настроена категорически против Кита Келлога, который изначально был назначен спецпредставителем Трампа по Украине - разведка РФ отметила, что его дочь руководила благотворительной организацией в Украине, и Кремль видел это препятствием.

Уиткофф же "приглянулся" Кремлю тем, что у него больше опыта в бизнесе, чем в политике, и он не всегда координирует свои действия и поездки с американскими спецслужбами, как обычно требует регламент. Кроме того, с Уиткоффом можно было наладить контакт через такого же "человека от мира финансов", помощника Путина Кирилла Дмитриева , который возглавлял Российский фонд прямых инвестиций.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 10:45

pesikot

будь-яка нова влада , хай навіть з потужників-переможників, оголосить що Зеленський з Єрмаком вечеряли немовлятами та західну бронетехніку переплавляли на власні потреби. після цього буде значно легше виправдати власні пройоби та корупцію
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:12

  fox767676 написав:pesikot

будь-яка нова влада , хай навіть з потужників-переможників, оголосить що Зеленський з Єрмаком вечеряли немовлятами та західну бронетехніку переплавляли на власні потреби. після цього буде значно легше виправдати власні пройоби та корупцію


ти остаточно й*банувся, чи з похмілля таку дурню пишеш
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:13

  prodigy написав:
  fox767676 написав:pesikot
будь-яка нова влада , хай навіть з потужників-переможників, оголосить що Зеленський з Єрмаком вечеряли немовлятами та західну бронетехніку переплавляли на власні потреби. після цього буде значно легше виправдати власні пройоби та корупцію

ти остаточно й*банувся, чи з похмілля таку дурню пишеш

як на мене, в таких випадках людина рівняє всіх по собі. ну не уявляє дехто, як можна працювати й не красти...
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman
Мою розлогу відповідь з історичними аналогіями , індукційним та дедективним аналізом потерли за 20 хвилин
Залишили лише особисті випади якихось розпропагандованих халамидників .
Ти думаєш залишкам критично мислячих людей з конкурентноспроможними на міжнародних ринках навичками буде цікаво залишатися в такому токсичному та безперспективному середовищі, щоб його витягувати з дупи, в яку воно само себе загнало ? рилі? :D
