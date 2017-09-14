|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:34
pesikot написав: fox767676 написав: flyman написав:
ти вважаєш, що залишиться "як було до війни", олігархо-феодалізм? і він прогодує всіх знедолених і прикоритних? і всі будуть від задоволення похрюкувати? рилі?
p.s.
і ще кредити повертати кредиторам
рівень 2013 буде вважатися метою, еталоном благополуччя
А вже через 3 місяця виявилось, що в казні миша повісилась ... ось такий "еталоном благополуччя" був в 2013 році )
Через 3 місяця виявилось, що хтось жадніший за яника дорвався до корита)
2
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:36
fox767676 написав:flyman
Мою розлогу відповідь з історичними аналогіями , індукційним та дедективним
аналізом потерли за 20 хвилин
Залишили лише особисті випади якихось розпропагандованих халамидників .
Ти думаєш залишкам критично мислячих людей з конкурентноспроможними на міжнародних ринках навичками буде цікаво залишатися в такому токсичному та безперспективному середовищі, щоб його витягувати з дупи, в яку воно само себе загнало ? рилі?
те, що ти багато критикуєш - це факт. розумно? ні. ти ще детективний аналіз проведи
як там кажуть, ти сам вирішив, що розумний чи тобі сказали?
1
4
5
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:41
Banderlog написав: pesikot написав: fox767676 написав:
рівень 2013 буде вважатися метою, еталоном благополуччя
А вже через 3 місяця виявилось, що в казні миша повісилась ... ось такий "еталоном благополуччя" був в 2013 році )
Через 3 місяця виявилось, що хтось жадніший за яника дорвався до корита)
та-та-та. я розумію, що ти найбільш вдало заробляв за часів Яника, тому так жалієш. але факти свідчать про зворотне. окрім Яника ніхто більше кілька КАМАЗів паперового "сміття" не вивіз. та й "хонка" в Україні одна. як й приклади, як Стоматологи стають мільярдерами за один рік. а ще зіц-олігарх - це взагалі український винахід...
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:50
fox767676 написав:flyman
Мою розлогу відповідь з історичними аналогіями , індукційним та дедективним аналізом потерли за 20 хвилин
Залишили лише особисті випади якихось розпропагандованих халамидників .
Ти думаєш залишкам критично мислячих людей з конкурентноспроможними на міжнародних ринках навичками буде цікаво залишатися в такому токсичному та безперспективному середовищі, щоб його витягувати з дупи, в яку воно само себе загнало ? рилі?
Шопенгауер це пояснив
або як каже вітальєн в психічній темі: в тебе не той EQ для емоційного спілкування
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:54
Shaman написав: Banderlog написав:
Через 3 місяця виявилось, що хтось жадніший за яника дорвався до корита)
але факти свідчать про зворотне. окрім Яника ніхто більше кілька КАМАЗів паперового "сміття" не вивіз.
про камази і золотий батон це не факти а легенди.
Факти це порівняти ціну на електрику, на бензин, пенсії, виплати на народження, відсотки на депозити) і робити це все в доларах. А казочки про камази доларовою готівкою то лиши для кастрюлеголових.
І за диктатуру, людини що падала в обморок від яйця теж,
студентів кажеш було по звірячому побито?
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:56
Shaman написав: fox767676 написав:flyman
Мою розлогу відповідь з історичними аналогіями , індукційним та дедективним
аналізом потерли за 20 хвилин
Залишили лише особисті випади якихось розпропагандованих халамидників .
Ти думаєш залишкам критично мислячих людей з конкурентноспроможними на міжнародних ринках навичками буде цікаво залишатися в такому токсичному та безперспективному середовищі, щоб його витягувати з дупи, в яку воно само себе загнало ? рилі?
те, що ти багато критикуєш - це факт. розумно? ні. ти ще детективний аналіз проведи
як там кажуть, ти сам вирішив, що розумний чи тобі сказали?
візьми пиріжок - зловив очепятку
Розвиток подій я передбачив з почтаку війни більш-менш правильно - що ні про який крим з репараціями не буде йти й мови, що демократична повістка видохлася і Трамп переможе, що у 2025 основною темою стане мир\перемир'я, а не "перемога"
Інтелектуальний рівень підтверджений як безлічю складених міжнародних іспитів, виписками на банківських, брокерських рахунках, розмірами сплачених податків та навіть донатів що можуть підтвердити форумчани, а ви переможники-халамидники не можете. Все це було зароблено у надсладних умовах девалвації міджнародних рейтингів України, бо для багатьох кастомерів країна у чорному списку, через поступове перетворення у палестиную. Пункт з донатами трохи сумнівний, визнаю, я гадав що донати можуть посилити переговорну позицію для умовно фінського варіанту, а виявилося що живу не в протестантській поміркованій Фінляндії а в одичалому Дикому Полі, мешканці якого не зацікавлені у конструктивних рішеннях. Ось тут, я визнаю, мій аналіз схибив
Додано: Нед 21 гру, 2025 12:02
fox767676 написав:
... савромата ...
Савромат розказує, що Куп'яньск зачищено ("козирна карта" і "покращена перпозиція"), а от професор про "русские идут" та езисціональну війну цивілізацій (тобто вище чим нації)
