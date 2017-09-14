RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:12

  budivelnik написав:
  SATAN написав:И вот Земля наша - интересует многих! Но... без людей.
Черговий фантазер з мінімальними знаннями економіки і маскимальним рівнем впевненості в існуванні простих рішень..
1 Земля без праці на ній...-не приносить ніяких доходів
2 Навіщо тоді одних людей заміняти іншими? Адже як показала історія останніх кількох тисяч років - від того хто живе на землі -нічого не змінюється.
Бо як годували люди самі себе так і годують
......

Но можно же конкретно на этих площадях нашлепать ветряков/панелей - на их обслуживание как раз тех 5% и хватит :wink:
Еще Китаю их "темные фабрики" можно разрешить строить - тут как раз ЕС прямо через один кордон...
2
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:14

  budivelnik написав:Все правильно
От тільки
Мала кількість людей може красти багато але не довго
Що і сталось..
Що з совком
70 років совок забирав в населення створену Додану вартість(платячи низькі зарпалати) і КУДИСЬ вкладав
Як тільки совок впав - виявилось що це КУДИСЬ -ЗНИКЛО... разом з пенсійними накопиченнями мешканців совка.....
І чомусь залишились тільки борги....
Так само і з бандюковичем розливу 2009-2013 років
Він 4 роки крав і вкрав стільки що гривня впала...
Але тобі легше вірити що це Майдан прийшов і за 30 днів вкрав більше ніж Бандюкович з командою ЗМІГ за 1500 днів...


відомо куди ссср витрачав кошти бюджету- 50% на оборонку, клепали сотні субмарин(і кораблів), тисячі літаків, десятки тисяч танків і артилерійських стволів, сотні тисяч снарядів і вагони патронів...а народ за джинси(які в Сінгапурі були по 7 доларів) віддавав 1,5міс зарплату
потім частину цього хламу продали китайцям або в африканські країни, а половину досі зберігають на складах (або іржавіє під відкритим небом)
Склад боєприпасів в селі Ковбасна, офіційно 1411-й артилерійський склад боєприпасів (в/ч 72431)[1] — великий склад боєприпасів, розташований у селі Ковбасна, на півночі Придністров'я, Молдова.
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:14

Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:26

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  SATAN написав:И вот Земля наша - интересует многих! Но... без людей.
Черговий фантазер з мінімальними знаннями економіки і маскимальним рівнем впевненості в існуванні простих рішень..
1 Земля без праці на ній...-не приносить ніяких доходів
2 Навіщо тоді одних людей заміняти іншими? Адже як показала історія останніх кількох тисяч років - від того хто живе на землі -нічого не змінюється.
Бо як годували люди самі себе так і годують......
Но можно же конкретно на этих площадях нашлепать ветряков/панелей - на их обслуживание как раз тех 5% и хватит :wink:
Еще Китаю их "темные фабрики" можно разрешить строить - тут как раз ЕС прямо через один кордон...
Наклепати - можна
Совок он скільки зброї наклепав....
Питання хто за наклепане заплатить?

Я давно писав
1 З 1 га поля можна виростити 5 тонн пшениці.....
Це буде коштувати (валова виручка) 5 тонн* 220 доларів=1100 доларів
2 Давайте припустимо що чистий прибуток від цієї діяльності становить 30% ( в реалі дай Бог щоб 15, але ми не будемо дрібязковими)
1100*30%=330 доларів
3 Тепер давайте припустимо що ми на 1% цього гектара (сотка=100м2) встановимо фотопанелі...
Генерація100м2=15Квт потужності*1000годин генерації в середньому за рік)=15000квт*год
15 000 квт*год *4 грн( а можна й по 8)=60000 грн=1420 доларів( а можна 2840)...

Ура , знайшли золоту жилу.....
Але відразу виникне ДВА нюанса
Перший - звідки взяти 10000 доларів на цю станцію?
Другий - хто буде купувати цю згенеровану енергію..

От і виходить
Територія без рук - це нуль.
Все що більше нуля створюють руки.
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:31

  budivelnik написав:
  SATAN написав:И вот Земля наша - интересует многих! Но... без людей.

  _hunter написав:Но можно же конкретно на этих площадях нашлепать ветряков/панелей - на их обслуживание как раз тех 5% и хватит :wink:
Еще Китаю их "темные фабрики" можно разрешить строить - тут как раз ЕС прямо через один кордон...
......
Ура , знайшли золоту жилу.....
Але відразу виникне ДВА нюанса
Перший - звідки взяти 10000 доларів на цю станцію?
Другий - хто буде купувати цю згенеровану енергію..
......

Отвечаю дуплетом сразу на "ДВА нюанса" :D
Как утверждает Bild, потребление электроэнергии в ФРГ в ближайшие годы резко возрастёт из-за активного роста количества дата-центров, электромобилей и тепловых насосов. При этом, согласно статье, Германия планирует полностью отказаться от угольной энергетики не позднее 2038 года, а возможности солнца и ветра, подчёркивает издание, не способны покрыть растущий спрос.

«Если с 2035 года, как предписано ЕС, разрешат производить только электромобили, наша электросеть с этим не справится», — сказал глава BMW Оливер Ципзе.

Уточняется, что расширение необходимой электросетевой инфраструктуры обойдётся примерно в €600 млрд к 2045 году, в связи с чем, пишет РИА Новости, глава Минэкономики Катерина Райхе заявила о необходимости пересмотра стратегии и более тесной привязки темпов развития возобновляемых источников энергии к возможностям энергосети. По её мнению, такие меры сэкономят деньги для предприятий и потребителей.
2
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Отвечаю дуплетом сразу на "ДВА нюанса"
Це дуплетом в голову....
1 Якщо ти згенеруєш в полі України а продати збираєшся в Дата Центр Німеччини - то ти навіть не фантазер
Ти економічний дурень який не розуміє що додаткові послуги які потрібно буде виконати (перетворення енергії з 380 до 2000 або 220000 вольт , замовлення трафіку через Леп трьох країн на відстань в 1000+ км....) - будуть в рази більшими від вартості згенерованого
2 Ти неадекват з точки зору світової економіки , де існує протекціонізм для свого виробника..
Тому
Внаслідок того що знайти сотку коло дата центру в Німеччині ( а тим більше наприклад на його даху) датацентру вигідніше ніж купувати в тебе в єбєнях... - то ти нічого не продаш..

Тому добре обмозгуй наступну приказку
Знав би чого нема в США - був би мільйонером....

ПС
Почали про те що робити з площами землі в Україні - а закінчили
якби я був чарівником, то махав би чарівною паличкою...
1
1
