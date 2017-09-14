|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 гру, 2025 15:20
flyman написав:
Савромат розказує, що Куп'яньск
Взагалі не важливо
Другий рейх за місяць до поразки у ПСВ ктнтролював території від Страсбургу до Ростова на Дону
Важить динаміка та загальний стан - а саме вони для нас невтішні
Ну може Гуляйполе важить з т.з. символу "козацького драйву"
Так ось, повертаючись до того що написав Савромат - що Україна після війни буде у такому стані, що тільки вже прорив різький угору нас врятує, тому так і буде, бо "ще так не було щоб ніяк не було". Це філософія т.з. "позитивізму" який був вщент рознесений Леніним у його роботі 1908 "Матеріалізм і емпіріокритицизм", спрямовану проти його перших соратників по РСДРП на чолі з Богдановим. Що цікаве саме учні цих позитивістів на чолі з Бухаріним виступали проти миру з Німеччиною у 1918.
Той Богданов теж не ликом був шитий - дійшов формулювання основ кібернетики (назвав це "тектологією")
Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)
Додано: Нед 21 гру, 2025 15:31
fox767676 написав:
Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)
В непоганому погрібці з вином ти проводишь свій вільний час )
Тебе несе як звізду по скловаті )
2
2
Додано: Нед 21 гру, 2025 16:02
pesikot написав: fox767676 написав:
Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)
В непоганому погрібці з вином ти проводишь свій вільний час )
Тебе несе як звізду по скловаті )
Бабло побеждает всё, есть , есть? , ставь хорошее и не думай о графике ,да , дорого
Додано: Нед 21 гру, 2025 16:26
d44 написав: Hotab написав: d44 написав:
[]Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах. Для них головні незручності суто марафонські -"зарядіть гаджєти", для цього їм і пункта незламності достатньо
А суворі присумські зламники вже готували на вогнищі, і тому…
Далі продовжують думку зрадофіли .. Чому нема далі?
Прожовжу тему. Новину прочитав - мобілізований священник помер в навчальному центрі.. Навчальний центр десантно штурмової бригади... мобілізований священник 1979 року народження...
Воєнпенси занзибарського фронту далі будуть щукати зрадофілів серед тих хто буде працювати ( якщо виживе) ще 25 років після їх пенсії, яких вони не здатні захистити...
щемлять упц. Ще ладно б куди а це в штурмовики засунули. Головне молодь до 25 випустили а 50 річні в штурмовиках)
2
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 16:33
Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
Факти це порівняти ціну на електрику, на бензин, пенсії, виплати на народження, відсотки на депозити) і робити це все в доларах. А казочки про камази доларовою готівкою то лиши для кастрюлеголових.
Все правильно
От тільки
Мала кількість людей може красти багато але не довго
Що і сталось..
Що з совком
70 років совок забирав в населення створену Додану вартість(платячи низькі зарпалати) і КУДИСЬ вкладав
Як т
це ти рішив розказувати що в один момент все зникло )
насправді все було вкрадене.)
Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Це стара байка валити все на паперєдніків.
тільки пора б вже і свої результати показати. Як і після комуністів так і після яника. А результатів щось нема.
Труси-хрестик
Я пояснював що все розкрадалось довго і поступово - а падало швидко.....
Тому
Що при совку 40 років працювало неефективно+кралось і впало за 4 років (10% часу зайняло падіння до часу розкрадання)
Що при Бандюковичі -4 років працювало неефективно+кралось і впало за 3 місяці (7% часу зайняло падіння)
Тепер надіюсь до тебе дійшло те що ти сам пишеш
Кралось довго і поступово(янукович) впало швидко(Порошенко) бо вже все було вкрадене і ті хто прийшов не хотіли вішати на себе крадіжки попередників..
Так само як Кравчук не хотів вішати на себе крадіжки совка.
1
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 16:48
pesikot написав:
Тебе несе як звізду по скловаті )
1
4
Додано: Нед 21 гру, 2025 16:51
flyman написав: pesikot написав:
Тебе несе як звізду по скловаті )
хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії
це чудова ілюстрація до моїх слів про загальну деградацію суспільства
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 21 гру, 2025 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 16:55
budivelnik написав:
Труси-хрестик
Я пояснював що все розкрадалось довго і поступово - а падало швидко.....
Тому
Що при совку 40 років працювало неефективно+кралось і впало за 4 років (10% часу зайняло падіння до часу розкрадання)
Що при Бандюковичі -4 років працювало неефективно+кралось і впало за 3 місяці (7% часу зайняло падіння)
Тепер надіюсь до тебе дійшло те що ти сам пишеш
Кралось довго і поступово(янукович) впало швидко(Порошенко) бо вже все було вкрадене і ті хто прийшов не хотіли вішати на себе крадіжки попередників..
Так само як Кравчук не хотів вішати на себе крадіжки совка.
Ти мелеш дурниці. Розікрали / приватизували все після. І стало ще неефективніше. Тому 70 відсотків порізали на метал. Це ще окрім того що совкова власність була обтяжена соціалкою від якої прихватизатори відмовились.
2
1
Додано: Нед 21 гру, 2025 16:56
fox767676 написав: flyman написав: pesikot написав:
Тебе несе як звізду по скловаті )
хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії
не засмічуй тему після незламно-потужного гасла
ось наслідки воукерського псокотизму в штатах
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 21 гру, 2025 17:01, всього редагувалось 3 разів.
