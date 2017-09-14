Взагалі не важливо Другий рейх за місяць до поразки у ПСВ ктнтролював території від Страсбургу до Ростова на Дону Важить динаміка та загальний стан - а саме вони для нас невтішні Ну може Гуляйполе важить з т.з. символу "козацького драйву" Так ось, повертаючись до того що написав Савромат - що Україна після війни буде у такому стані, що тільки вже прорив різький угору нас врятує, тому так і буде, бо "ще так не було щоб ніяк не було". Це філософія т.з. "позитивізму" який був вщент рознесений Леніним у його роботі 1908 "Матеріалізм і емпіріокритицизм", спрямовану проти його перших соратників по РСДРП на чолі з Богдановим. Що цікаве саме учні цих позитивістів на чолі з Бухаріним виступали проти миру з Німеччиною у 1918. Той Богданов теж не ликом був шитий - дійшов формулювання основ кібернетики (назвав це "тектологією") Але я боюсь, що українські позитивісти оріентуються не на класиків-теоретиків Маха,Конта, Богданова, а на духовно близьких практиків з "Боко Харам"(знання гріховні)
d44 написав:[]Просто суворі западенські та миколаївські незламці ще не готували їжу на вогнищі у дворі багатоповерхівки як у Шостці, та не стояли за водою в багатокілометрових чергах. Для них головні незручності суто марафонські -"зарядіть гаджєти", для цього їм і пункта незламності достатньо
А суворі присумські зламники вже готували на вогнищі, і тому… Далі продовжують думку зрадофіли .. Чому нема далі?
Прожовжу тему. Новину прочитав - мобілізований священник помер в навчальному центрі.. Навчальний центр десантно штурмової бригади... мобілізований священник 1979 року народження... Воєнпенси занзибарського фронту далі будуть щукати зрадофілів серед тих хто буде працювати ( якщо виживе) ще 25 років після їх пенсії, яких вони не здатні захистити...
щемлять упц. Ще ладно б куди а це в штурмовики засунули. Головне молодь до 25 випустили а 50 річні в штурмовиках)
Banderlog написав:Факти це порівняти ціну на електрику, на бензин, пенсії, виплати на народження, відсотки на депозити) і робити це все в доларах. А казочки про камази доларовою готівкою то лиши для кастрюлеголових.
Все правильно От тільки Мала кількість людей може красти багато але не довго Що і сталось.. Що з совком 70 років совок забирав в населення створену Додану вартість(платячи низькі зарпалати) і КУДИСЬ вкладав Як т
це ти рішив розказувати що в один момент все зникло ) насправді все було вкрадене.) Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала. Це стара байка валити все на паперєдніків. тільки пора б вже і свої результати показати. Як і після комуністів так і після яника. А результатів щось нема.
Труси-хрестик Я пояснював що все розкрадалось довго і поступово - а падало швидко..... Тому Що при совку 40 років працювало неефективно+кралось і впало за 4 років (10% часу зайняло падіння до часу розкрадання) Що при Бандюковичі -4 років працювало неефективно+кралось і впало за 3 місяці (7% часу зайняло падіння)
Тепер надіюсь до тебе дійшло те що ти сам пишеш Кралось довго і поступово(янукович) впало швидко(Порошенко) бо вже все було вкрадене і ті хто прийшов не хотіли вішати на себе крадіжки попередників.. Так само як Кравчук не хотів вішати на себе крадіжки совка.
fox767676 написав:хтось ще вірить що ці 60 річні халамидники зупинять міліони бадьорих манчжуро-бурятів з першим у світі ядерним арсеналом ? навіть якщо будуть щомісяця кидати стернеку по 200 грн з пенсії це чудова ілюстрація до моїх слів про загальну деградацію суспільства
Вийди з погребця, а потім вже пиши про деградацію
Бо деградуєшь саме ти )
Бухаешь и пьяные сопли на кулак наматываешь, а завтра ты будешь ещё в бОльшем ударе с бодуна )
budivelnik написав:Труси-хрестик Я пояснював що все розкрадалось довго і поступово - а падало швидко..... Тому Що при совку 40 років працювало неефективно+кралось і впало за 4 років (10% часу зайняло падіння до часу розкрадання) Що при Бандюковичі -4 років працювало неефективно+кралось і впало за 3 місяці (7% часу зайняло падіння)
Тепер надіюсь до тебе дійшло те що ти сам пишеш Кралось довго і поступово(янукович) впало швидко(Порошенко) бо вже все було вкрадене і ті хто прийшов не хотіли вішати на себе крадіжки попередників.. Так само як Кравчук не хотів вішати на себе крадіжки совка.
Ти мелеш дурниці. Розікрали / приватизували все після. І стало ще неефективніше. Тому 70 відсотків порізали на метал. Це ще окрім того що совкова власність була обтяжена соціалкою від якої прихватизатори відмовились.
Ти як часто вмикаєш мозок? Поясню для тебе Є наприклад прихід від продажу тої ж металургії чи зерна -10 млрд доларів в рік За 4 роки прийшло 40 млрд .... Чи можна тим хто тільки що прийшов за 3 місяці ВИВЕСТИ з банків цих 40 млрд? Люди януковича на місцях ( якщо не на всіх - то на ключових , при чому це не генерали це прості бухгалтера... Згадай - хто не пропустив януковича в аеропорту Донецька в лютому 2014 році?Генерал? Простий прикордонник https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3309926-yanukovychu-ne-daly-vyletity-z-donetska-derzhprykordonsluzhba Тому точно так само ті хто прийшов до влади не могли за пару місяців вивести в офшори все що було..
А от за 4 роки , викрадаючи по якихось 1 млн доларів /година - і показуючи в паперах що все нормально -можна.
Дійшло? Тому 4 роки РЕАЛЬНО курс погіршувався але ПАПЕРОВО показували що все нормально А от як тільки ті хто прийшли отримали доступ до РЕАЛЬНОЇ інформації - їм прийшлось цю інформацію оприлюднити що АВТОМАТИЧНО привело долар до РЕАЛЬНОГО значення.
flyman написав:США наразі від Pax-Amrerica вернулися до доктрини Монро, а ви там східній півкулі якось самі, без дядька Сема
це і є простір для маневру ну повністю не підуть але бувшому євро соцблоку від Берліна до Загреба вже можна напружитись її вартість вже нижча за вартість бувших в'єтконговців та червоних кхмерів скоро проведуть оптимізації та замість закупівлі танків і ракет піднімуть моб.вік та почнуть закуповувати лопати