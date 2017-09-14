RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16226162271622816229>
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 12:11

Вже постійна рубрика від хантера «начялісь мамєнтікі»


Вот это неожиданный (не знаю для кого) поворот


Мамєнтікі? (с)
Так а паливо що там?
Hotab
 
Повідомлень: 17402
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2552 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 12:30

fox767676 почему ничего не получилось у помаранчевых в 2005-2010

Ничего и не могло бы получится, т.к. не было вменяемой Идеологии!

Сама идея, что "Украина должна стать частью ЕС" - должна была отталкиваться от основного, "КАКОЙ ЧАСТЬЮ?"

Страна - это прежде всего ЛЮДИ!
То есть адекватный "путь в ЕС", предполагал бы Развития людей, технгологий, взаимоотношений с Законом, Системы налогообложения - как основы для перераспределения и пр.

Нам же, спустили мысль, что мол "Европа нас Проведёт за собой в мир Счастья"!
Ну, как слепых котят в коробке.
Но, никто и не пытался видеть Украину в ЕС в качестве равноправного, сильного и независимого "Члена"! Да и не должен был, кроме НАС САМИХ!


Это всё - результаты наследия совка и предыдущих столетий Рабства.

Смотрите в корень.
Мы ищем, что "Появится добрый, народный Гетьман, Царь.. ну там Иисус спустится с Небес и всё порешает за нас самих! Научит английскому, даст технологии, построит заыводы и фабрики, излечит больных и накормит голодных!

Да нет! Сами, ребята, всё сами.
Сколько не меняй "царей", какие бы они ни были, европейские или африканские, они будут думать о своей семье, о своих родных а не о ваших детках.

Да, накормят... но забрав еду у одних и передав другим!
Сами цари - еду не производят, они просто "перераспределяют" вами же создаваемое!
А могут - взять за границей в долг, хоть в США, хоть в россии и ... накормить вас, пообещав "кредиторам" - взамен отдать нашу землю, ресурсы или вот, молодых работяг!

Ну нет шары в мире!
Лохи, в мировой экономике- счастливо не живут!

На мой взгляд, Украине - сначала надо было у себя порядок навести, построить свою сильную экономику, образование, науку и уже потом, вступать в ЕС на Своих Условиях а не как "бедный родственник", с протянутой рукой...

Не было и нет идеологии внятной!
Спростите себя, друзей - какой ты видишь Украину в Будущем?

Ответ убьёт наповал! "Запад нам поможет, всё построит, обучит!
Фактически, расписались в собственной неполноценности, в неумении самим навести порядок! :(
SATAN
 
Повідомлень: 39
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 12:40

выборам БЫТЬ!

❗️❗️У Раді формується робоча група щодо питання виборів Президента України під час воєнного стану, – Арахамія.
Xenon
 
Повідомлень: 5614
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 12:42

  SATAN написав:
fox767676 почему ничего не получилось у помаранчевых в 2005-2010

Ничего и не могло бы получится, т.к. не было вменяемой Идеологии!

для частичной десуверенизации , а евроинтеграция это как раз оно и есть, особой идеологии не надо.
Достаточно было продемонстрировать готовность играть по общим правилам, и подчинять свои интересы общим, хотя бы на примере газотранспортного консорциума.
Ни пермаментно кризисную, ни сильную 50 миллионную Украину полноценно в ЕС не ждали. Задача не имела алгоритмического решения. Но какой-то суррогат в виде безвиза, кандидатства, таможенного соглашения, гармонизации стандартов и протоколов типа SEPA был возможен тогда, но и на это не спромоглися
Идеология нужна как раз для полного суверенитета, и собственных блоков, но это вообще отдельная тема.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4956
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 12:53

система з трьох тіл нестабільна

  fox767676 написав:
  SATAN написав:
fox767676 почему ничего не получилось у помаранчевых в 2005-2010

Ничего и не могло бы получится, т.к. не было вменяемой Идеологии!

для частичной десуверенизации , а евроинтеграция это как раз оно и есть, особой идеологии не надо.
Достаточно было продемонстрировать готовность играть по общим правилам, и подчинять свои интересы общим, хотя бы на примере газотранспортного консорциума.
Ни пермаментно кризисную, ни сильную 50 миллионную Украину полноценно в ЕС не ждали. Задача не имела алгоритмического решения. Но какой-то суррогат в виде безвиза, кандидатства, таможенного соглашения, гармонизации стандартов и протоколов типа SEPA был возможен тогда, но и на это не спромоглися
Идеология нужна как раз для полного суверенитета, и собственных блоков, но это вообще отдельная тема.

ЄС тандем двох Франції та Німеччини, а "система з трьох тіл" нестабільна за визначенням, неповноцінна Вишеградська четвірка і які заморочки в Унії
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 12:56

  fox767676 написав:почему ничего не получилось у помаранчевых в 2005-2010
еще к концу Кучмы проявилось 2 модели евроинтеграции - в НАТО через протекцию Вашингтона, в ЕС через протекцию Берлина.
Для Берлина надо синхронизировапться с москвой, хотя б бы в плане создание газотранспортного консорциума, на чем бы спекулировала оппозиция. Поэтому рещили идти по более стремному. НАТО- пути. Для этого и послали в 2003 войска в Ирак. А от ЕС получили игнор, Европа позволила москве громить Украину в газовых войнах, ни про какой безвиз с кандидатством не было и речи, а когда в 2008 США ненавязчиво заикнулись о членстве Украины в НАТО, получили от Берлина неожиданно жесткий отпор. Но настаивать, ругаться из-за Украмины, не стали - ва это по существу кидок. Какие могли быть после этого электоральные шансы у евроориентированных полит.сил ?

Іншими словами Європа хотіла дружити з РФ і дружила, а Україна (зі своєю євроінтеграцією) була як 5 колесо до воза.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7137
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:00

до 4 стадії

  Schmit написав:


Зображення
кордони 91 -> 22 -> ЛБЗ -> покращення перпозицій
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 гру, 2025 13:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:02

fox767676 Причём тут "консорциум"?
Какие "общие правила"?
Например, Вы и правда верили в то, что к примеру Германия и Франция- заинтересованы в переносе своего производства в Украину, включая разработку товаров?
Зачем им это? Построить в Украине фабрики и заводы, институты ... чтобы украинские авто продавались в Европе? Конкуренцию себе создать???

Может Вы решили, что они бы нам миллиарды на дотацию нашего Сельского Хозяйства выдали и двери настежь для продукции открыли, а своих производителей... убили? :D
Может - бесплатно бы в наших институтах преподавать системотехнику и пр. стали?
Им оно - зачем?
У них свои "семьи"!
И нас, там ждали именно как "Дешевые Ресурсы"!

Виновны - мы сами. Вернее, так сказать "Селяне".
Люди, которые не читали книжек, не разбираются в экономике на элементарном уровне ... а просто "Хочуть жити заможно!"
Слово классное, Заможно! Вероятно - имеет связь с "замужньо"
Выйти Замуж "за папика", пусть кормит, поит, тр......

АУ! Есть ДВА пути, как жить хорошо для Девушки(Украины)!
Самой быть Кем-то в этой жизни!
И с мужем, создавать Семью - Клан, продолжение Рода, фактически - быть на равных!
Второй путь, просто быть "прислугой" тому же мужу! Исполнять его похоти!

Всё просто, ребята.
Если МЫ сами себя не уважаем, не ценим то, что дали нам предки, если сами ждём "Мудрого Спасителя" - никто нас уважать и ценить не будет!

Уважают и Ценят тех, кто Сам может навести порядок в своей семье!
SATAN
 
Повідомлень: 39
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:03

  Hotab написав:

Вот это неожиданный (не знаю для кого) поворот


Так а паливо що там?

Я же поблагодарил за службу :roll: Мало? - ну, сорян: нужно было быстрее выезжать - было бы "большое спасибо!".
_hunter
 
Повідомлень: 11171
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:05

за селян обідно

  SATAN написав:fox767676 Причём тут "консорциум"?
Какие "общие правила"?
Например, Вы и правда верили в то, что к примеру Германия и Франция- заинтересованы в переносе своего производства в Украину, включая разработку товаров?
Зачем им это? Построить в Украине фабрики и заводы, институты ... чтобы украинские авто продавались в Европе? Конкуренцию себе создать???

Может Вы решили, что они бы нам миллиарды на дотацию нашего Сельского Хозяйства выдали и двери настежь для продукции открыли, а своих производителей... убили? :D
Может - бесплатно бы в наших институтах преподавать системотехнику и пр. стали?
Им оно - зачем?
У них свои "семьи"!
И нас, там ждали именно как "Дешевые Ресурсы"!

Виновны - мы сами. Вернее, так сказать "Селяне".
Люди, которые не читали книжек, не разбираются в экономике на элементарном уровне ... а просто "Хочуть жити заможно!"
Слово классное, Заможно! Вероятно - имеет связь с "замужньо"
Выйти Замуж "за папика", пусть кормит, поит, тр......

АУ! Есть ДВА пути, как жить хорошо для Девушки(Украины)!
Самой быть Кем-то в этой жизни!
И с мужем, создавать Семью - Клан, продолжение Рода, фактически - быть на равных!
Второй путь, просто быть "прислугой" тому же мужу! Исполнять его похоти!

Всё просто, ребята.
Если МЫ сами себя не уважаем, не ценим то, что дали нам предки, если сами ждём "Мудрого Спасителя" - никто нас уважать и ценить не будет!

Уважают и Ценят тех, кто Сам может навести порядок в своей семье!

У селян свої клопоти, і явно не вони робили вибір в Нату/ЄС
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16226162271622816229>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, flyman, SATAN і 2 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 174504
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 371266
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1068893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10387)
22.12.2025 13:23
Sense Bank (15327)
22.12.2025 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.