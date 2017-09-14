RSS
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:12

d44

Воєнпенси занзибарського фронту далі будуть щукати зрадофілів серед тих хто буде працювати ( якщо виживе) ще 25 років після їх пенсії,


Чому не доїхав до Сум в артилерійське? Не хотів на пенсію раніше? 😅
Чи слабка була математика? :oops:

«Свою» пенсію я в повному обсязі перераховую в ПФ щомісяця. Компенсую повністю , навіть більше.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:14

andrijk777 Іншими словами Європа хотіла дружити з РФ і дружила, а Україна (зі своєю євроінтеграцією) була як 5 колесо до воза.


Вы о чем?
Запад, в реальности - это сообщество Кланов весьма богатых и влиятиельных людей.
Тот же Трамп, просто делает то, что ему "Советуют" эти самые Кланы!

Кланы- дружат с теми, с кем им выгодно дружить, кто приносит Профит!
В 30-х годах прошлого столения, после Депрессии - единственным выходом для мировой экономики, была бы война.
Кланы - вооружали и Гитлера и Сталина и обозначили Европу как потенциальный театр военных действий!
Капитализм - это рост ВВП. Рост ВВП основан на спросе на товары и услуги.
Война, оптимальное решение, т.к. резко возрастает спрос на всё, начиная с бинтов и заканчивая ракетами.

Наиболее точное сравнение, это как "в боксе" Инвесторы - сидят в зале и делают ставки а бойцы, на ринге- убивают друг-друга. :(
И ставки, как правило, делаются на обоих бойцов.
Вот вам правда.
Сильные мира сего, просто Играют!
А люди для них, ну так... букашки, которые сами потом восстанавливают популяцию. :)
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:16

Xenon выборам БЫТЬ!

Плохо.

Выборы -оптимальный вариант, чтобы свалить по-тихому, мол "ну не шмогла я" :(
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:20

  _hunter написав:
  Hotab написав:

Вот это неожиданный (не знаю для кого) поворот


Так а паливо що там?

Я же поблагодарил за службу :roll: Мало? - ну, сорян: нужно было быстрее выезжать - было бы "большое спасибо!".

Якесь пʼяне бормотіння під баварське. А питання було про «мамєнтікі с топлівом», які начебто десь (в Німеччині?) начялісь у Хантера.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:20

Так а паливо що там?

нефть прёт вверх, всё по плану, как и "сделал ставку"
Хотя, действия Трампа с танкерами, несколько неожиданны именно сейчас.
А по целям, писать не буду, закидают помидорами... там по технике, очень вверх на 2026
Ну, мы "по кусочку" откусываем.
К теме.
Если в 2026 попрёт приличная инфляция по доллару, рост цен на энергоресурсы - Украине это очень и очень нехорошо, как и Европе. :(

Трамп, если подминает под себя энергоносители, будет "в шоколаде" . :)
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:24

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:
Вот это неожиданный (не знаю для кого) поворот

Так а паливо що там?

Я же поблагодарил за службу :roll: Мало? - ну, сорян: нужно было быстрее выезжать - было бы "большое спасибо!".

А питання було про «мамєнтікі с топлівом», які начебто десь (в Німеччині?) начялісь

Ну наконец-то смог внятно мысль сформировать :lol:
Отвечаю на питання: так решились они давно - «мамєнтікі». Именно поэтом я ситуацию не назвал даже "проблемкой" :wink:
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Іншими словами Європа хотіла дружити з РФ і дружила, а Україна (зі своєю євроінтеграцією) була як 5 колесо до воза.

ФРН хотіла, а Вашингтон і орієнотовані на нього країни т.з. "Нової Європи" казали Берліну щоб не ліз поперед батька (Вашингтона) у пекло (в обійми москви).
Берлін після провалу ідеї консорціуму, "Європи від Лісабона до Владивостока" стиснувши зуби таки побудував "північні потоки", але Вашингтон і тут знову переграв :) Дружити з москвою через голову Вашингтона не вийде :)
